هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بملابس طفليهما! (فيديو)

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وطن– شاركت النجمة الإسبانية هبة عبوك، صوراً حديثة لطفليها من زوجها السابق، لاعب باريس سان جيرمان وظهيره المغربي أشرف حكيمي.

منتخب البرازيل

وما لفت الأنظار أن هبة عبوك، تونسية الأصل، قامت بإلباس أبناءها زي المنتخب البرازيلي، مع وضع أغنية برازيلية أيضاً في الخلفية الموسيقية للمقطع الذي نشرته عبر “انستجرام“.

ورجح المتابعون أن هبة عبوك تريد إغاظة أشرف حكيمي بهذه الخطوة. بينما رأى آخرون أنها تجامل منتخب البلاد الذي تتواجد به حالياً من أجل احتفال عالمي للأزياء.

انفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان. حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

شاكيرا ورسالة تضامن

وأبدت هبة عبوك، الشريكة السابقة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، تضامنها مع شاكيرا من خلال إرسال رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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وخلال هذا الوقت، وجدت عبوك العزاء في طفليها الصغيرين: أمين ونعيم.

وفي ظل تحدياتها الشخصية، شاركت الممثلة الإسبانية أغنية شاكيرا “اكروستيكو”، إلى جانب رسالة قوية تؤكد أهمية العائلة التي يجب أن تكون لها الأسبقية.

وفي ظهورها الأخير من جزيرة إيبانيما الشهيرة في البرازيل، جذبت هبة عبوك الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتديةً فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود.

هبة عبوك حامل!

في الواقع، تكشف الزوجة السابقة لأسد الأطلس ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بطنها في هذه اللقطة. الأمر الذي جعل بعضهم يفكر في أنها قد تكون حاملاً في طفلها الثالث!

من ناحية أخرى، أثارت هذه الصورة استغراب العديد من المغاربة الذين لم يترددوا في إغراق هبة عبوك بانتقادات لاذعة بعد انفصالها عن الدولي المغربي. حيث ظهرت بهذه البطن بعد أسابيع قليلة فقط من الطلاق.

وبدأت التساؤلات بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية الأب في حال كانت هبة حاملاً حقاً. وما إذا كان أشرف حكيمي أم شخص آخر.