فخر العرب الحقيقي يسحب اللقب من لاعب “ليفربول” محمد صلاح وإشادة واسعة بعمله البطولي!

- Advertisement -

وطن – على الرغم من محاولات النظام المصري التغطية على هوية وصورة منفذ العملية البطولية على الحدود المصرية-الإسرائيلية حتى لا يتم الاحتفاء به ويتخذه آخرون كقدوة، إلى أن ذلك لم يمنع ناشطي مواقع التواصل من الاحتفاء به، وتداول العديد من الصور له.

وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور مزعومة لمنفذ العملية البطولية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يدعى “محمد صلاح” ويبلغ من العمر 23 عاما.

آخر ما كتبه على حسابه في فيسبوك هذا الدعاء: "اللهم كما اصلحت الصالحين اصلحنى واجعلنى منهم " .. 📷صور للجندي المصري الشهــيــد #محمد_صلاح الذي نفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين على الحدود المصرية الفلسطينية. pic.twitter.com/QexZT6fdIK — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 5, 2023

وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قبل السلطات المصرية وكذلك الجانب الإسرائيلي حول هوية منفذ العملية البطولية، إلا أن اسم “محمد صلاح” تصدر مواقع التواصل العربية خلال الساعت الماضية، حيث وصف الناشطون الشهيد بأنه “فخر العرب الحقيقي”، ليسحب اللقب من لاعب ليفربول الإنجليزي الذي يحمل نفس الإسم.

وإشادة به وتعبيرا عن حبهم وتأييدهم لما فعله من عمل بطولي أشفى صدورهم وصدور كل المحبين لفلسطين وقضيتها، أطلق الناشطون وسم “فخر العرب الحقيقي” ليكون نبراسا لأبناء الجيل الجديد الذي يُبذل الكثير من الجهد من قبل الأنظمة العربية لتغيير أفكاره وطمس قضايا الأمة من عقولهم تنفيذا للرغبات الإسرائيلية والغربية.

مواقع التواصل تحتفي بمنفذ عملية العوجا

وفي هذا السياق، أشاد المغرد محمد محفوظ بما قام به العسكري المصري “محمد صلاح”، قائلا: “وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جي ، ع العهد نكمل المسيره لحد ما نحرر فلسطين زي سينا”.

وحياتك في وراك اخواتك ارتاح انت وحقك جي ، ع العهد نكمل المسيره لحد ما نحرر فلسطين زي سينا #_محمد_صلاح #فخر_العرب_الحقيقي pic.twitter.com/vWYnTPwvHK — Mohamed Mahfouz (@Mohamed15729272) June 4, 2023

- Advertisement -

وقال المغرد خالد الأمير معبرا عن فخره بما فعله المجند المصري: “ولتعلم انك رجل بأمه ولتعلم انك أحييت فينا حب الشهاده فيا رب جزيه بقدر هذا اللَّهم ارزقني الشهادة في سبيلك”.

ولتعلم انك رجل بأمه ولتعلم انك أحييت فينا حب الشهاده فيا رب جزيه بقدر هذا

اللَّهم ارزقني الشهادة في سبيلك#فخر_العرب_الحقيقي #جندي_مصري pic.twitter.com/6eoqY5GgkX — Khaled elameer🦅 (@Khaledelameer14) June 5, 2023

وأشاد المغرد عبدالرحمن حامد ببطولته قائلا:” أيها الشهيد ستبقى خالدًا في صفحات التاريخ والوطن، وستبقى فينا ما حيينا، وفي ذكرى استشهادك لا نقول سوى: رحمك الله وأسكنك جناته العُلا”.

أيها الشهيد ستبقى خالدًا في صفحات التاريخ والوطن، وستبقى فينا ما حيينا، وفي ذكرى استشهادك لا نقول سوى: رحمك الله وأسكنك جناته العُلا#سليمان_خاطر #فخر_العرب_الحقيقي pic.twitter.com/YGiCkVTV52 — Abdelrhman Hamed (@Abdelrahman_asa) June 5, 2023

آخر:”هذا هو فخر العرب الحقيقي الشهيد البطل محمد صلاح والذي تمكن بمفرده من القضاء على 3 جنود من الكيان الصهيوني بعدما قطع مسافة 5 كلم سيرا على الأقدام على الحدود الأكثر مراقبة لكن هذا الشهم أثبت للعالم أن هذا الكيان هو مجرد بعبع منفوخ من قبل الإعلام جندي واحد فقط زعزع كيانهم المزعوم.”

هذا هو #فخر_العرب_الحقيقي

الشهيد البطل #محمد_صلاح والذي تمكن بمفرده من القضاء على 3 جنود من الكيان الصهيوني بعدما قطع مسافة 5 كلم سيرا على الأقدام على الحدود الأكثر مراقبة

لكن هذا الشهم أثبت للعالم أن هذا الكيان هو مجرد بعبع منفوخ من قبل الإعلام

جندي واحد فقط زعزع كيانهم المزعوم. pic.twitter.com/iLEr05Qj82 — TAYEBDZ (@TAYEBDZ1111) June 4, 2023

وقال الدكتور الجزائري أمين كرطالي في مدحه:” اسمه محمد صلاح…وظيفته ليست اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفِرق، بل اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاع الكيان.”

النظام المصري لا يريد إظهار منفذ العملية كبطل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت ان مواقع التواصل الاجتماعي في مصر نشرت صورا لمنفذ الهجوم البطولي دون تأكيد رسمي.

وبحسب روعي كاس، مراسل تلفزيون “كان” الإسرائيلي، فإن النظام المصري الرسمي يتجنب التعامل مع الامر على انه هجوم خشية من إثارة وتحفيز الرأي العام المحلي، ويحاول من ناحية أخرى تجنب الإضرار بالعلاقات مع إسرائيل.

نرحب بك !

نتمنى أن تجد ترجمتنا مفيدة ودقيقة. نحن هنا لمساعدتك 🌾 pic.twitter.com/m9XH8uR2IN — ترجم له (@tarjimlo) June 4, 2023

الدفاع المصرية زعمت أن القتلى سقطوا خلال التصدي لعملية تهريب مخدرات

وكان بيان المتحدث العسكري للجيش المصري قد أفاد بمقتل جندي مصري أثناء “مطاردة مهربي مخدرات” على الحدود مع إسرائيل، وأوضح البيان أنه أثناء المطاردة اخترق الجندي حاجز التأمين الحدوي وتبادل إطلاق النار “مما أدى إلى مقتل 3 من عناصر قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرَين، بالإضافة إلى مقتل فرد التأمين المصري”.

إلا أن هيئة البث الإسرائيلي الرسمية نشرت ما قالت إنها تفاصيل جديدة بشأن العملية التي وقعت على معبر العوجة الحدودي مع مصر بصحراء النقب، ونقلت الهيئة عن القناة السابعة العبرية أن قوات الاحتلال عثرت بحوزة المُنفذ على سكين عسكرية استعان بها لقطع المرابط البلاستيكية للسياج عند المعبر الحدودي، إضافة الى 6 أمشاط من الرصاص.

إسرائيل تؤكد أن الهجوم مخطط

ورأت القناة أن العثور على هذه المعدات بحوزة المصري “دليل على التخطيط الدقيق” للعملية، ولفتت إلى أن مُنفذ العملية ترجّل نحو 5 كيلومترات من موقعه داخل الأراضي المصرية حتى وصل إلى السياج الحدودي، وعلى ظهره حقيبة يحمل فيها الكثير من المعدات بالإضافة إلى نسخة من المصحف الشريف.