غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

وطن- تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعد تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2023، عقب الفوز الثمين في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وظهر المدرب غوارديولا في مقطع الفيديو المتداول، وهو يذرف الدموع لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي. بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، وهو يحتضن أحد مساعده ويبكي فرحاً باللقب الثمين الثاني له هذا الموسم مع الفريق السماوي الأزرق.

غوارديولا يبكي لحظة تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء حصد فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبيل أيام قليلة تفصلنا عن مباراته في نهائي دوري أبطال أوروبا. أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

كما ويقترب المدرب الإسباني غوارديولا الملقب ب”الفيلسوف”، من حصد الثلاثية التاريخية في حال نجح بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 2022-2023. ليحقق هذا الانجاز بعد مانشستر يونايتد. تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون في موسم عام 1999.

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وسجل هدفي فوز مانشستر سيتي داخل شباك مرمى مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في المباراة، اللاعب إيلكاي غوندوغان في الدقيقة ال1 وال51.

كما وسجل الفريق المنافس مانشستر يونايتد الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب برونو ميجيل فيرنانديز في الدقيقة ال33 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

A second #EmiratesFACup title in his tenure 🏆🏆

Pep Guardiola was emotional at full-time pic.twitter.com/172PlA83xb

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023