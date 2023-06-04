الأحد, يونيو 4, 2023
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رياضة

غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

 المدرب غوارديولا على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي

كتب فارس أبو شيحة
غوارديولا يبكي لحظة تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي watanserb.com
غوارديولا يبكي لحظة تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي
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وطن- تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعد تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي 2023، عقب الفوز الثمين في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وظهر المدرب غوارديولا في مقطع الفيديو المتداول، وهو يذرف الدموع لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي. بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، وهو يحتضن أحد مساعده ويبكي فرحاً باللقب الثمين الثاني له هذا الموسم مع الفريق السماوي الأزرق.

غوارديولا يبكي لحظة تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء حصد فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، بعد حصده لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبيل أيام قليلة تفصلنا عن مباراته في نهائي دوري أبطال أوروبا. أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

كما ويقترب المدرب الإسباني غوارديولا الملقب ب”الفيلسوف”، من حصد الثلاثية التاريخية في حال نجح بالتتويج بدوري أبطال أوروبا 2022-2023. ليحقق هذا الانجاز بعد مانشستر يونايتد. تحت قيادة المدرب أليكس فيرغسون في موسم عام 1999.

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تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي
تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي

مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

وسجل هدفي فوز مانشستر سيتي داخل شباك مرمى مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في المباراة، اللاعب إيلكاي غوندوغان  في الدقيقة ال1 وال51.

غوارديولا وغوندوغان
غوارديولا وغوندوغان

كما وسجل الفريق المنافس مانشستر يونايتد الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب برونو ميجيل فيرنانديز في الدقيقة ال33 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وتفوق مانشسستر سيتي على مستوى الاستحواذ على الكرة أمام منافسه مانشستر يونايتد طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 60%، على عكس الفريق المنافس الذي وصلت نسبة استحواذه بنسبة 40%.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

فيما وصلت عدد تسديدات اليونايتد إلى 13 تسديدة، مقابل 11 تسديدة لفريق مانشستر سيتي المتوج بلقب كأس إنجلترا 2023.

يذكر بأن فريق مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي. بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 89 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أرسنال برصيد 84 نقطة.

المصدروطن + مانشستر سيتي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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