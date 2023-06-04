الأحد, يونيو 4, 2023
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عملية تكبير المؤخرة تقتل عارضة أزياء شهيرة! (صور)

"توفيت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية بسبب سكتة دماغية أثناء العملية التي كانت تستخدم فيها السيليكون الصناعي لحقن أردافها"

كتب أنس السالم
وفاة عارضة أزياء برازيلية بعد مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة watanserb.com
تكبير المؤخرة
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وطن – توفيت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية “ليجيا فازيو”، عن عمر يناهز الأربعين عاماً، بعد عدة مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة.

وفاة عارضة أزياء برازيلية بعد مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة

وتوفيت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية بسبب سكتة دماغية أثناء العملية التي كانت تستخدم فيها السيليكون الصناعي (بولي ميثيل ميثاكريلات) لحقن أردافها، وشاركت العائلة الأخبار المحزنة من خلال ملفها الشخصي على Instagram.

عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية ليجيا فازيو
عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية ليجيا فازيو

وقالت عائلتها في بيان الوفاة إنه ليس من الضروري شرح كل التفاصيل الآن، مطالبةً باحترام الألم الذي تعيشه.

ومادة (بولي ميثيل ميثاكريلات) هي سبب مشكلة العارضة. وهي مادة يجب معالجتها من قبل المختصين ويجب حقنها بجرعات صغيرة لكنها ممنوعة في الأرداف والثدي ويمكن أن تكون قاتلة.

عارضة الأزياء البرازيلية توفيت بعد عدة مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة
عارضة الأزياء البرازيلية توفيت بعد عدة مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة

انتشرت المواد الخطرة في جميع أنحاء جسم العارضة البرازيلية، مما تسبب في وفاتها كما تسببت في العديد من الالتهابات التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية بعد عملية تكبير المؤخرة.

عمليات تجميل خضعت لها العارضة البرازيلية

كانت العارضة تخضع بانتظام للعمليات التجميلية وآخرها كانت في مؤخرتها.

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تكبير المؤخرة
تكبير المؤخرة

المشكلة الرئيسية هي أنها خضعت للعمليات الجراحية في عيادة سرية وغير معترف بها.وفق ما نشرت صحيفة “marca” الإسبانية

العارضة ليجيا فازيو خضعت للعمليات الجراحية في عيادة سرية وغير معترف بها
العارضة ليجيا فازيو خضعت للعمليات الجراحية في عيادة سرية وغير معترف بها

دخلت المستشفى قبل ثلاثة أسابيع من وفاتها، رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لها.

 

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في عام 2022، اضطرت إلى دخول المستشفى لمدة 100 يوم لأنهم اضطروا إلى إزالة مواد الحشو من أجزاء مختلفة من جسدها.

المصدرmarca - instagram - wikipedia
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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