عملية تكبير المؤخرة تقتل عارضة أزياء شهيرة! (صور)

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وطن – توفيت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية “ليجيا فازيو”، عن عمر يناهز الأربعين عاماً، بعد عدة مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة.

وفاة عارضة أزياء برازيلية بعد مضاعفات أثناء خضوعها لجراحة تجميلية في المؤخرة

وتوفيت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية بسبب سكتة دماغية أثناء العملية التي كانت تستخدم فيها السيليكون الصناعي (بولي ميثيل ميثاكريلات) لحقن أردافها، وشاركت العائلة الأخبار المحزنة من خلال ملفها الشخصي على Instagram.

وقالت عائلتها في بيان الوفاة إنه ليس من الضروري شرح كل التفاصيل الآن، مطالبةً باحترام الألم الذي تعيشه.

ومادة (بولي ميثيل ميثاكريلات) هي سبب مشكلة العارضة. وهي مادة يجب معالجتها من قبل المختصين ويجب حقنها بجرعات صغيرة لكنها ممنوعة في الأرداف والثدي ويمكن أن تكون قاتلة.

انتشرت المواد الخطرة في جميع أنحاء جسم العارضة البرازيلية، مما تسبب في وفاتها كما تسببت في العديد من الالتهابات التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية بعد عملية تكبير المؤخرة.

عمليات تجميل خضعت لها العارضة البرازيلية

كانت العارضة تخضع بانتظام للعمليات التجميلية وآخرها كانت في مؤخرتها.

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المشكلة الرئيسية هي أنها خضعت للعمليات الجراحية في عيادة سرية وغير معترف بها.وفق ما نشرت صحيفة “marca” الإسبانية

دخلت المستشفى قبل ثلاثة أسابيع من وفاتها، رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك لها.

View this post on Instagram A post shared by Lygia Fazio (@lygiafazio)

في عام 2022، اضطرت إلى دخول المستشفى لمدة 100 يوم لأنهم اضطروا إلى إزالة مواد الحشو من أجزاء مختلفة من جسدها.