الأحد, يونيو 4, 2023
الرئيسيةالهدهدطريقة شيطانية لتهريب الخمور في عُمان اكتشفتها الشرطة (فيديو)
الهدهد

طريقة شيطانية لتهريب الخمور في عُمان اكتشفتها الشرطة (فيديو)

جمارك سلطنة عمان ضبطت كمية ضخمة من زجاجات المشروبات الكحولية في منفذ حفيت، وتم حجز سائق الشاحنة وتحريز المضبوطات

كتب خالد الأحمد
تهريب الخمور في سلطنة عمان watanserb.com
جرم قانون الجزاء العماني تهريب الخمور
- Advertisement -

وطن – في عملية نوعية تمكنت إدارة جمارك “منفذ حفيت” في سلطنة عمان من إحباط محاولة تهريب أكثر من 5500 زجاجة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل براد للمياه المعدنية.

تهريب الخمور في سلطنة عمان والشرطة بالمرصاد

وأظهر مقطع فيديو نشرته “جمارك عمان” عبر “تويتر” شاحنة صالون مغلقة ولدى فتح صندوقها الخلفي تبين وجود عبوات مياه بداخلها.

ولدى البحث خلفها عثر على زجاجات مشروبات كحولية. وأظهر مشهد تال عشرات العبوات لتبلغ الكمية المضبوطة أكثر من 5500 زجاجة من المشروبات الكحولية.

وتم حجز سائق الشاحنة وتحريز المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، التي تضمن عدم التساهل مع كل من تسول له نفسه في تهديد صحة المجتمع أو الإخلال بأمنه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محالات تهريب مشروبات كحولية إلى سلطنة عمان.

ففي نيسان الماضي ضبطت جمارك منفذ حفيت محاولة تهريب كميات كبيرة من المشروبات الكحولية عبر برادٍ للمياه المعدنية ، وتم ضبط أكثر من عشرين ألف (20000) زجاجة كانت مخبأة بإحكام بين علب المياه.

- Advertisement -

وفي فبراير شباط الماضي أيضا، أحبطت جمارك منفذ الوجاجة عملية تهريب أكثر من 8500 زجاجة من المشروبات الكحولية.

وأوضحت الإدارة العامة للجمارك ، في تغريدة على موقع “تويتر” آنذاك أنه تم إخفائها في تجاويف معدة خصيصاً لأغراض التهريب.

وجرم قانون الجزاء العماني تهريب الخمور ونصت المادة (285) على السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور-ومن هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات- من مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

مصدر أمني يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ويكشف دور سلطنة عُمان فيه!

الهدهد

مفتي سلطنة عُمان للدول الإسلامية: ليكن الرئيس الأوغندي “الشهم” قدوة لكم في هذا الأمر!

الهدهد

تحمل اسمه.. هيثم بن طارق يطالع مشروع أول مدينة ذكية في السلطنة (فيديو)

تقارير

الكشف عن زيارة سرية لمستشار “بايدن” لسلطنة عُمان.. هذه أهدافها وهذا ما نتج عنها!

الهدهد

أجنبية تستعرض العُملة العمانية بطريقة استفزت البعض في السلطنة

الهدهد

مدينة السلطان هيثم الذكية.. الأولى من نوعها في البلاد بمواصفات خيالية

تقارير

فاضح الملوك.. من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفي به غوغل ويُرعب اسمه “آل سعود”؟

حياتنا

ليندسي لوهان تسبح عارية داخل منتجع فاخر في سلطنة عمان

الهدهد

خامنئي يستجيب لوساطة السلطان هيثم ويرحب بعودة العلاقات مع مصر

الهدهد

هل سلمت سلطنة عمان رجل الأعمال السوري ماهر الدغيم لنظام الأسد؟

الهدهد

فنان فرنسي يدهش الجميع بما فعله بجوار محطة الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان (شاهد)

تقارير

هيثم بن طارق “رجل الإطفاء” لحرائق المنطقة.. ما وراء زيارته لـ إيران (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جنس عنيف وتعذيب.. فضيحة سفير لبنان في فرنسا وشهادات صادمة

عملية تكبير المؤخرة تقتل عارضة أزياء شهيرة! (صور)

لن تصدق كم سيتقاضى يوميا.. راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة وعقد خرافي

صراخ وعويل جنود الاحتلال في جنازة القتلى بنيران الجندي المصري (فيديو)

هاكان فيدان.. “الرجل الغامض” يُراهن عليه أردوغان مجددا في مهمة جديدة

غيرة نور الفلاح تشتعل .. منعت آل باتشينو من رؤية زوجته السابقة بعد هذه الصور المثيرة

الكويت تعاقب إماما مصريا بالمؤبد.. مارس الفاحشة في المسجد

بندقية وسكين ومصحف.. هكذا فعلها جندي حرس الحدود المصري بإسرائيل

احذر..5 أنواع من الأطعمة لا تضعها في الخلاط الكهربائي

دراسة أميركية: خلال العام الأول.. يتحدث الأولاد أكثر من البنات

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC