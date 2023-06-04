صراخ وعويل جنود الاحتلال في جنازة القتلى بنيران الجندي المصري (فيديو)

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وطن – نشرت وسائل إعلام عبرية وحسابات على تويتر مقاطع فيديو وثقت انهيار جنود الاحتلال، أثناء جنازة زملائهم الذين قتلوا على الحدود المصرية في حادث أمني فجر جدلا واسعا، أمس السبت.

بكاء جنود الاحتلال ورعب في إسرائيل

وأظهرت المقاطع المتداولة بكاء وعويل جنود الاحتلال وأسر القتلى، أثناء تشييع جثمان قتلاهم الذين قضوا بنيران جندي مصري في حرس الحدود، وهو الحادث الذي لا يزال يلفه الغموض إلى الآن.

"صراخ وعويل".. جنود الاحتلال في جنازة الجندي أوهاد دهان الذي قتل برصاص المجند المصري أمس. pic.twitter.com/PkksbEhanH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2023

جنود الاحتلال ظهروا متأثرين يبكون في جنازة الجندي أوهاد دهان الذي قتل برصاص المجند المصري أمس.

هذا وتصدرت واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري عند معبر العوجة الحدودي، قائمة التفاعلات عبر المنصات العربية.

وعقب الإعلان عن العملية أمس، تصدّر وسم بعنوان “جندي مصري”، منصات التواصل في مصر والعالم العربي، إلى جانب وسوم أخرى من بينها “الجندى المصري” و “سليمان خاطر جديد” و “الشهيد البطل”.

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واستقبل المغردون نبأ العملية بحفاوة وفخر واعتزاز، ووصفوها بأنها “عمل بطولي”.

بكاء وعويل مجندات إسرائيليات في جنازة المجندة التي قتلت برصاص جندي مصري أمس. pic.twitter.com/YXfPQMGv4w — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 4, 2023

تفاصيل عملية قتل جندي مصري لـ3 إسرائيليين

هذا وركزت وسائل الإعلام والصحف العبرية، اليوم الأحد، على العملية التي وقعت على الحدود مع مصر، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيلين وإصابة ضابط من جيش الاحتلال.

وشهدت الساعات الماضية تطورات سياسية واتصالات مكثفة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، إذ يبدو أن تل أبيب لم تقتنع برواية الجيش المصري بشأن الواقعة، وذكرت أنها “عمل تخريبي من قِبل شرطي مصري”.

صراخهم طرب بكاء وعويل مجندات إسرائيليات في جنازة المجندة التي قتلت برصاص #جندي_مصري أمس. pic.twitter.com/nFU6TB4vtt — 🇵🇸يا ثورة.(حساب جديد) (@tawra8001) June 4, 2023

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق مشترك مع مصر “شامل ومفصَّل” بشأن مقتل الجنود الثلاثة.

وكان بيان المتحدث العسكري للجيش المصري قد أفاد بمقتل جندي مصري أثناء “مطاردة مهربي مخدرات” على الحدود مع إسرائيل، وأوضح البيان أنه أثناء المطاردة اخترق الجندي حاجز التأمين الحدوي وتبادل إطلاق النار “مما أدي إلى مقتل 3 من عناصر قوة التأمين الإسرائيلية وإصابة آخرَين، بالإضافة إلى مقتل فرد التأمين المصري”.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية ما قالت إنها تفاصيل جديدة بشأن العملية التي وقعت أمس على معبر العوجة الحدودي مع مصر بصحراء النقب.

ونقلت الهيئة عن القناة السابعة العبرية أن قوات الاحتلال عثرت بحوزة المُنفذ على سكين عسكرية استعان بها لقطع المرابط البلاستيكية للسياج عند المعبر الحدودي، إضافة الى 6 أمشاط من الرصاص.

בלי תלתלית, פרוץ וקשור באזיקונים: כך נראה פתח החירום שדרכו חדר המחבל ממצרים לשטח ישראל >>> https://t.co/90xA2WGBIt@roysharon11 pic.twitter.com/lcoySkXoQa — כאן חדשות (@kann_news) June 4, 2023

ورأت القناة أن العثور على هذه المعدات بحوزة المصري “دليل على التخطيط الدقيق” للعملية، ولفتت إلى أن مُنفذ العملية ترجّل نحو 5 كيلومترات من موقعه داخل الأراضي المصرية حتى وصل إلى السياج الحدودي، وعلى ظهره حقيبة يحمل فيها الكثير من المعدات بالإضافة إلى نسخة من المصحف الشريف.

“ذئب منفرد” أربك تل أبيب

بدورها، تساءلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن كيفية تسلل “ذئب منفرد” عبر الحدود وإحداث خسائر بمثل هذا الحجم.

وقالت الصحيفة إنه يجب أخذ العبرة للحيلولة دون تكرار وقوع مثل هذا الحادث. واستطردت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها شخص “مُعادٍ” إلى إسرائيل -بالإشارة إلى تسلل أحد أعضاء حزب الله عبر الحدود اللبنانية في مارس/آذار الماضي- فإن هذه الواقعة تدلل على استطاعة فرد أمن مصري إحراج الجيش الإسرائيلي بمفرده رغم إمكانات الأخير التكنولوجية الفائقة.

דובר צה"ל, תא"ל דניאל הגרי, על הכשלים שהובילו לפיגוע בדרום: "נתחקר כיצד לא גילו את מעבר המחבל ומדוע המעבר היה נעול באזיקונים בלבד" >>> https://t.co/c9aaGLo1Mb#קלמןליברמן @KalmanLiebskind @roysharon11 pic.twitter.com/sAPAU7MV3G — כאן | רשת ב (@ReshetBet) June 4, 2023

وأضافت الصحيفة أن نظام الدفاع الإسرائيلي تعرّض لانهيار واضح وبسيط، وهو ما ينبغي التصدي له.

وأردفت “من الضروري أن يحظى هذا الحادث بأقصى درجات الاهتمام على أعلى المستويات من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”.