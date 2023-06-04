حسين الجسمي يشعل الأردن.. الاحتفالات بزفاف الحسين ورجوة مستمرة

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وطن- وجّه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة لجمهوره الأردني قبل الحفل المزمع إقامته، مساء اليوم الأحد، على المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان، ضمن الاحتفالات المتواصلة بمناسبة زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة آل سيف.

حسين الجسمي يوجّه رسالة للأردنيين

وشارك حسين الجسمي البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص في “تويتر”، مساء أمس، وعلّق: “قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن، أحمل في قلبي غلاكم ومحبّتكم يالنشامى”.

وأضاف: “لنعبّر سوياً عن فرحتنا الكبيرة بالحسين ورجوة نلقاكم غداً وشوقنا كبير”.

قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن 🇯🇴🇦🇪 أحمل في قلبي غلاكم ومحبّتكم يالنشامى 🤍❤️

لنعبّر سوياً عن فرحتنا الكبيرة بالحسين ورجوة

نلقاكم غداً وشوقنا كبير #نفرح_بالحُسين #الزفاف_الملكي pic.twitter.com/mmbSRM4H3m — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 3, 2023

وكان الجسمي قد أشار في حسابه على “انستغرام” نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن موعد حفله بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ورجوة خالد آل سيف، تم تغييره ليصبح الموعد الجديد، اليوم الأحد 4 حزيران 2023، بدل أمس السبت 3 حزيران.

View this post on Instagram A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)

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إهداء من دولة الإمارات

ولفت إلى أن الحفل المقدّم يأتي كإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عقد القران الملكي والمقام ضمن احتفالات “نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة 2023″، علماً وأن الحفل سيقام على المدرج الروماني وسط البلد، الساعة التاسعة مساء.

وأفادت الشركة الموزعة لتذاكر حفل الجسمي بأن الحفل “مجاني” ومُهدى من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأردني.

الجسمي يهنئ العروسين

وكان حسين الجسمي قد نشر على حسابه في “تويتر” تهنئة للعروسين الأميرين حسين ورجوة، وقال: “زفاف مبارك أبهج قلوبنا وفرحنا بالحسين ورجوه .. ويسعدني أن أتقدم للملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، والملكة رانيا العبدالله، بصادق التهاني والتبريكات وللعروسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعروسه الكريمة الأميرة رجوةُ الحسين”.

وأضاف: “أتمنى أن يبقى الأردن بأفراحه واحة أمن واستقرار على الدوام شاكراً دعوتكم الكريمة”.

ونفدت تذاكر الحفل المجاني مباشرة بعد 15 دقيقة من الإعلان عنه، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد، بدلاً من أمس السبت، بحسب تنويه نشر على الحساب الرسمي للجسمي.

“أستاذ في الدنيا”

ويعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حالة من الانتعاش الفني، بعد إعلان خبر زواجه، حيث طرح الجسمي أحدث أغانيه باللهجة المصرية التي تحمل اسم “أستاذ في الدنيا”. وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وأغنية “أستاذ في الدنيا”، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

كما طرح الجسمي في الفترة الماضية أغنية تحمل اسم “يا رب تكون بخير” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحقّقت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها.