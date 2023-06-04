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حسين الجسمي يشعل الأردن.. الاحتفالات بزفاف الحسين ورجوة مستمرة

الفنان الإماراتي البارز حسين الجسمي شارك البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص في "تويتر" وعلق: "قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن"

كتب خالد الأحمد
حسين الجسمي watanserb.com
الفنان الإماراتي حسين الجسمي
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وطن- وجّه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة لجمهوره الأردني قبل الحفل المزمع إقامته، مساء اليوم الأحد، على المدرج الروماني وسط العاصمة الأردنية عمان، ضمن الاحتفالات المتواصلة بمناسبة زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة آل سيف.

حسين الجسمي يوجّه رسالة للأردنيين

وشارك حسين الجسمي البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الخاص في “تويتر”، مساء أمس، وعلّق: “قاصد من بيتي إلى بيتي الإمارات والأردن، أحمل في قلبي غلاكم ومحبّتكم يالنشامى”.

وأضاف: “لنعبّر سوياً عن فرحتنا الكبيرة بالحسين ورجوة نلقاكم غداً وشوقنا كبير”.

وكان الجسمي قد أشار في حسابه على “انستغرام” نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن موعد حفله بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ورجوة خالد آل سيف، تم تغييره ليصبح الموعد الجديد، اليوم الأحد 4 حزيران 2023، بدل أمس السبت 3 حزيران.

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إهداء من دولة الإمارات

ولفت إلى أن الحفل المقدّم يأتي كإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عقد القران الملكي والمقام ضمن احتفالات “نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوة 2023″، علماً وأن الحفل سيقام على المدرج الروماني وسط البلد، الساعة التاسعة مساء.

وأفادت الشركة الموزعة لتذاكر حفل الجسمي بأن الحفل “مجاني” ومُهدى من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الأردني.

الجسمي يهنئ العروسين

وكان حسين الجسمي قد نشر على حسابه في “تويتر” تهنئة للعروسين الأميرين حسين ورجوة، وقال: “زفاف مبارك أبهج قلوبنا وفرحنا بالحسين ورجوه .. ويسعدني أن أتقدم للملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، والملكة رانيا العبدالله، بصادق التهاني والتبريكات وللعروسين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعروسه الكريمة الأميرة رجوةُ الحسين”.

وأضاف: “أتمنى أن يبقى الأردن بأفراحه واحة أمن واستقرار على الدوام شاكراً دعوتكم الكريمة”.

ونفدت تذاكر الحفل المجاني مباشرة بعد 15 دقيقة من الإعلان عنه، وتم تأجيله إلى اليوم الأحد، بدلاً من أمس السبت، بحسب تنويه نشر على الحساب الرسمي للجسمي.

“أستاذ في الدنيا”

ويعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حالة من الانتعاش الفني، بعد إعلان خبر زواجه، حيث طرح الجسمي أحدث أغانيه باللهجة المصرية التي تحمل اسم “أستاذ في الدنيا”. وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وأغنية “أستاذ في الدنيا”، من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

كما طرح الجسمي في الفترة الماضية أغنية تحمل اسم “يا رب تكون بخير” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحقّقت الأغنية نجاحاً كبيراً منذ طرحها.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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