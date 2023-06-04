الأحد, يونيو 4, 2023
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جثة الجندي المصري قاتل الإسرائيليين تزيد الغموض.. أين هي وهل دُفن؟

لم تنشر أي جهة رسمية حتى اللحظة أي معلومات عن اسم الجندي المصري منفذ العملية أو صورته أو كيفية التعامل مع جثمانه

كتب خالد الأحمد
عملية الحدود المصرية watanserb.com
أسفرت عملية الحدود المصرية عن مقتل 3 اسرائيليين فيما لم تعرف هوية المنفذ المصري
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وطن – بعد يوم من استشهاده لا يزال الغموض يلف مصير جثة الجندي المصري قاتل الإسرائيليين، وهي الحادثة التي وقعت قرب معبر العوجا “نيتسانا” على الحدود المصرية مع إسرائيل وضج بها العالم ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

تساؤلات واسعة عن مصير جثة الجندي المصري

والسبت 4 يونيو 2023، أردى عنصر أمن مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُستشهد في الاشتباك المسلح. وأعلنت السلطات الإسرائيلية والمصرية تعاونهما في الملف الذي صنفته تل أبيب على أنه “عملية إرهابية” ورفضت الرواية المصرية الرسمية.

ولم تنشر أي جهة رسمية حتى اللحظة في مصر أو إسرائيل، أي معلومات عن اسم منفذ العملية أو صورته أو كيفية التعامل مع جثمانه، بينما كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء وهوية قتلاه الثلاث.

عدم كشف الجيش المصري عن هوية الجندي منفذ العملية حتى الآن، أثار الكثير من التساؤلات بخصوص هذا التكتم ومصير جثة الجندي المصري الذي تحول لـ”رمز وبطل” على مواقع التواصل في العالم العربي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران مصريان لـ”رويترز” بحسب وسائل إعلام عربية إن فريقًا يفحص مكان الواقعة وجثة الجندي المصري لمعرفة ملابسات الأمر.

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وأضافا أنه يجري استجواب زملاء فرد الأمن المصري وأقاربه، لمعرفة ما إذا كان ينتمي لإحدى الجماعات السياسية أو يعاني من اضطرابات نفسية.

هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع حالة التكتم الذي تقوم به السلطات المصرية بخصوص منفذ العملية ومصير جثته.

وفي هذا السياق غرد الصحفي المصري المعروف أحمد حسن الشرقاوي، مخاطباً الجيش المصري ومتسائلا: “هل بدأ تحقيق مشترك مع الإسرائيليين قمتم خلاله باستلام جثة (المواطن المصري) حتى وإن كان قاتلا من وجهة نظركم أو شهيداً من وجهة نظر الشعب المصري؟”

وأضاف: “لم تقولوا لنا أنكم حتى قمتم بمخاطبة الجانب الاسرائيلي لاستلام جثة الجندي المصري بأسرع وقت فور انتهاء الإجراءات الخاصة بالتحقيق، إذا كان ثمة تحقيق تشاركون فيه مثل أي بشر في الدنيا في مثل تلك الحالات”.

فيما طالب مغرد آخر الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية “والسادة المسئولين في جمهورية مصر الهلالية العربية بمعرفة اسم الجندي المصري الذي استشهد علي حدود الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة”.

وتابع أن “هذا حق لنا وواجب عليكم يا حكومة فنحن لم نر كما قال سوى جثة الشهيد وسلاحه القديم”.

وعلق “كارم علي” مشككا: “بعد أن كثر اللغط إن لم تظهر جثة الجندي الشهيد باسمه وعنوانه.. فليتأكد الجميع أن ما حدث فيلم من أفلام اليهود إنتاج وإخراج بلحه ونتنياهو لخداع الشعب المصري لتكون حجه لليهود للتوغل ودخول سيناء لمساندة العميل الذي أفلس حرفيا”.

ورأى حساب يحمل اسم “العقيد احمد قنصوة” أن هناك تعتيماً كاملاً ، ولم تتضح حتى الآن صورة واسم الجندي المصري.

وتابع أن “نظام السيسي لايريد صناعة شهيد للجيش كي لا تتأثر علاقتهم مع الجانب الآخر” يقصد الاحتلال الإسرائيلي.

جثة الجندي المصري عثر بجانبها على مصحف

ووفقًا للتقارير العبرية، فإنه تم العثور بجانب الجندي المصري المنفذ للهجوم على مصحف “القرآن الكريم”، مما يشير إلى الدوافع الدينية المحتملة وراء العملية حسب زعمها.

كما تم العثور على سكين، يعتقد أنه استخدم خلال عملية العبور ، إضافة إلى ستة مخازن للرصاص، مما يدل على التخطيط الدقيق الذي سبق العملية.

ووفقًا للتقرير، قام المجند المصري بالمشي على مسافة 5 كيلومترات من موقعه في الأراضي المصرية إلى نقطة الاختراق، عبر ظروف تضاريس صعبة للغاية، وأنه كان يحمل حقيبة تحتوي على معدات و6 مخازن للرصاص وسكاكين كوماندوز.

الرواية المصرية الرسمية وتشكيك إسرائيلي

وقال الجيش المصري في بيان، السبت، إن “عنصر أمن” كان يطارد مهرّبي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين ما تسبب في “تبادل لإطلاق النار” قُتل على إثره.

بينما أعلن جيش الاحتلال عثوره على جثتي جنديين إسرائيليين قتلا بالرصاص عند نقطة حراسة قرب قاعدة حاريف العسكرية على مسافة 100 كيلومتر من جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

ولاحقا، أطلق جيش الإحتلال عملية مطاردة بحثا عن المنفذ الذي عثر عليه ظهرا في المنطقة ذاتها، قبل أن تجري عملية لتبادل إطلاق النار قُتل خلالها جندي إسرائيلي ثالث يدعى أوهاد دهان (20 عاما) فيما أصيب جندي رابع بجروح وُصفت بالطفيفة.

وتعد عملية الجندي المصري أحد أخطر الحوادث الحدودية منذ أن أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979.

وعلى الرغم من وصف الدولتين في كثير من الأحيان على أنهما “تتمتعان بسلام بارد” في السنوات الأخيرة ، فقد عملتا معًا بشكل وثيق في المسائل العسكرية والاستخباراتية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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