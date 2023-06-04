الأحد, يونيو 4, 2023
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رياضة

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

منافسات الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو watanserb.com
تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو
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وطن- يستعدّ فريق ريال مدريد للمباراة القوية المرتقبة أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في الجولة الأخيرة على ختام منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وستقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب (سانتياغو برنابيو)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

تدريبات أتلتيك بيلباو
تدريبات أتلتيك بيلباو

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وسيعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، المعلق التونسي رؤوف خليف، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما ستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد 11013 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، في ختام الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: لوكاس فاسكيز (داني كارفاخال)، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، توني كروس (كامافينغا).

مركز الهجوم: فالفيردي (فينيسيوس جونيور)، رودريغو، كريم بنزيما.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

كما تشهد المباراة الأخيرة للفريق الملكي الأبيض في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، وداعَ العديد من النجوم، لعل أبرزهم إيدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو وغيرهم.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 88 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + أتلتيك بيلباو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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