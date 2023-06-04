تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتوقيت في الدوري الإسباني 2023

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وطن- يستعدّ فريق ريال مدريد للمباراة القوية المرتقبة أمام نظيره أتلتيك بيلباو، الأحد، في الجولة الأخيرة على ختام منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم 2022-2023.

وستقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب (سانتياغو برنابيو)، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

🔥 المباراة الأخيرة لهذا الموسم!

🆚 أتليتك بلباو

⏰ 18:30 CEST

🕰 19:30 🇸🇦

🏟️ سنتياغو برنابيو #RealMadridAthletic pic.twitter.com/pcObvfflhg — ريال مدريد (@realmadridarab) June 4, 2023

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

وسيعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، المعلق التونسي رؤوف خليف، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

😏 سحر الأمير لوكا @LukaModric10 ⬇ INSIDE TRAINING ⬇ — ريال مدريد (@realmadridarab) June 3, 2023

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كما ستنقل المباراة على قناة (1 Bein sport premium HD)، بتردد 11013 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ومن المتوقّع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام منافسه أتلتيك بيلباو، في ختام الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي: لوكاس فاسكيز (داني كارفاخال)، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، توني كروس (كامافينغا).

مركز الهجوم: فالفيردي (فينيسيوس جونيور)، رودريغو، كريم بنزيما.

كما تشهد المباراة الأخيرة للفريق الملكي الأبيض في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، وداعَ العديد من النجوم، لعل أبرزهم إيدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو وغيرهم.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني من جدول الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 88 نقطة للموسم الحالي.