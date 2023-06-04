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أخيرا.. ضبط “عصابة النساء” في الجزائر والشرطة تكشف التفاصيل (شاهد)

بينت التحريات أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور وأدوات التجميل

كتب خالد الأحمد
السطو المسلح في الجزائر watanserb.com
القبض على عصابة السطو المسلح في الجزائر
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وطن – سطا لصوص جزائريون على محال تجارية في العاصمة الجزائرية بطريقة جهنمية لا تخطر على بال، باستخدام الجلباب النسائي وبخاخة مسيل للدموع، وتمكنت السلطات الجزائرية من القبض عليهم وتفكيك الشبكة بعد جهود مكثفة.

تفكيك مجموعة إجرامية في الدار البيضاء

وأفادت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء أنها تمكنت من تفكيك مجموعة إجرامية متخصصة في سرقة محلات العطور والتجميل بالعنف.

وتم القبض على 4 أشخاص من بينهم امرأتان ورجل يرتدي جلباباً كما ضبطت السلطات سيارة وأدوات الجريمة والتحقيقات جارية إلى الآن.

ونقل التلفزيون الجزائري عن مصدر مطلع قوله، إن أطوار القضية بدأت بعد نداء من مركز القيادة والسيطرة مفاده وجود سيارة مشبوهة بيضاء اللون بها زجاج معتم للرؤية على مستوى قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

رجل يتنكر بلباس نسوي

وباشرت بعدها الضبطية لفرقة الشرطة القضائية الدوريات عبر كامل القطاع، وأفضى التنسيق مع مركز القيادة والسيطرة إلى تحديد مكان السيارة وتوقيف 3 أشخاص على متنها، أحدهم رجل يتنكر بلباس نسوي “جلباب” كان بصدد التخلص منه، كما تم بعدها توقيف شخص أخر مشتبه فيه في القضية.

عصابة متخصصة بالسرقة في الجزائر
تتنكر العصابة بالزي النسائي لسرقة محال العطور وأدوات التجميل

وبينت التحريات أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور وأدوات التجميل، من خلال إيهام صاحب المحل بتعرض سيارته لحادث مادي.

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ويقوم الأشخاص المشتبه فيهم باستغلال الفرصة للاستيلاء على المبالغ المالية التي تكون بداخل مخزن المحل، وفي حالة تفطنه للأمر يقوم أحد المشتبه فيهم باستعمال بخاخة مسيل للدموع.

عصابة متخصصة بالسرقة في الجزائر
القبض على عصابة متخصصة بالسرقة في الجزائر

وإضافة إلى القبض على الجناة من قبل السلطات الأمنية في المدينة أسفرت العملية عن ضبط وحجز المركبة التي كانوا يستعملونها في تنقلهم، وبخاخة غاز مسيل للدموع، سينيال، إضافة لقلم تقطيع الزجاج و3 هواتف نقالة، وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

عصابة متخصصة بالسرقة في الجزائر
الأدوات التي استخدمتها العصابة في تنفيذ عمليات السطو

وتعد جريمة السطو المسلح من أكثر الجرائم انتشارًا في العالم، ومن أكثر الجرائم التي ذكرتها القوانين، ووضعت لها عقوبات تحد منها.

وشهد المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة عدة جرائم للسطو المسلح ، تتنوع بين السرقة والسطو المسلح والسطو غير المسلح.

وتنص المادة رقم (353) معدلة من قانون العقوبات في الجزائر على أنه “يعاقب بالسجن مدة من 10 إلى 20 سنة وبغرامة قدرها من 1000000 إلى 2000000 دينار، من سرق أو تهجم على مكان مع التهديد والتعنيف.

المصدرالتلفزيون الجزائري - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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