السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةالهدهدهل قصد حفيظ دراجي عبد الصمد ناصر بهذه التغريدة عن "الرزق"؟
الهدهد

هل قصد حفيظ دراجي عبد الصمد ناصر بهذه التغريدة عن “الرزق”؟

إقالة الجزيرة لمذيعها عبد الصمد ناصر تحول لأزمة سياسية، وسط تحركات لمؤسسات صحفية رسمية في المغرب تدين قرار القناة القطرية

كتب باسل النجار
حفيظ دراجي watanserb.com
حفيظ دراجي
- Advertisement -

وطن- تجاهل الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي حفيظ دراجي بقنوات “بي إن سبورت” التابعة لشبكة الجزيرة، بشكل تام التعليق على أزمة المذيع المغربي عبد الصمد ناصر، مع القناة القطرية بعد انتشار خبر استغنائها عنه.

ويشار إلى أن قرار “الجزيرة” إقالة عبد الصمد ناصر، جاء بعد عدة مواقف وآراء شخصية له بشأن الأزمة بين المغرب والجزائر، عبر صفحته الرسمية بتويتر.

أزمة عبد الصمد ناصر تلفت الأنظار لـ حفيظ دراجي

وكان لحفيظ دراجي نصيبا من هذا السجال مع المذيع المغربي ونشبت أزمة خفية ـ بالتلميح تارة والتصريح أخرى ـ بينهما ، حيث كان كل منهما يتبنى الدفاع عن الموقف الرسمي للدولتين اللتين ينحدران منها.

وقبل يومين، يوم 1 يونيو، أي بالتزامن مع انتشار خبر استغناء قناة الجزيرة عن مذيعها المغربي عبد الصمد ناصر، نشر حفيظ دراجي تغريدة عبر حسابه بتويتر، اعتبرها البعض تخص موضوع “ناصر”.

وكان المعلق الرياضي الجزائري يتحدث في تغريدته المشار إليها، عن الرزق والمال الذي وصفه بأنه “أدنى درجات الرزق”.

- Advertisement -

ودون حفيظ دراجي ما نصه:”المال هو أدنى درجات الرزق، والعافيةُ هي أعلىٰ درجاتُ الرزق، وصلاح الأبناء هو أفضلُ الرزق، ورضى الله تعالى هو تمام الرِزق.. اللهم ارزقنا رضاك والجنة.”

وفي تعليقاتهم زعم بعض المغردين المغاربة، أن “دراجي” نشر هذه التغريدة كتعبير عن موقفه من أزمة عبد الصمد ناصر، دون تصريح.

فيما شن عليه البعض في ردودهم هجوما عنيفا، زاعمين أنه كان أحد أسباب طرد الإعلامي المغربي من القناة القطرية التي ظهر على شاشتها لسنوات، حسب وصفهم.

حفيظ دراجي وعبد الصمد ناصر watanserb.com
حفيظ دراجي وعبد الصمد ناصر

أزمة عبد الصمد ناصر وقناة الجزيرة

ومؤخرا ثارت أزمة جديدة عبر قناة “الجزيرة” القطرية، بطلها الإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر، الذي قالت نقابة الصحافة المغربية إنها طردته بعد تغريدة.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من القناة حول فصل الإعلامي المغربي حتى الآن، إلا أن الواقعة أخذت منحنى تصاعديا خاصة من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وبعض المنظمات الحقوقية المغربية، ومغردين من البلدين.

وانتقلت القضية من واقعة فصل قناة لإعلامي (صلة بين موظف ومكان عمله) -إن صحت رسميا- إلى حرب تغريدات سياسية وتراشق بين مغردين من المغرب والجزائر.

وانتقد مغردون ما وصفوه التراشق الإلكتروني التي اشتعل على خلفية إقالة المذيع المغربي، معتبرين أن إقالة قناة إعلامية مذيعا أخذ منحنى متصاعدا لا يستدعيه، وتحول من مشكلة داخلية بين إعلامي في قناة وإدارتها إلى حملة تراشق سياسي بين بلدين جارين.

وتسببت هذه الأنباء بغضب مغربي كبير لدى الأوساط الصحفية الرسمية في المغرب، حيث أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بيانا للتضامن مع الإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر بعد طرده من قناة “الجزيرة” القطرية، بحسب المنظمة.

واعتبرت أنه “رفع الستار” عما وصفته بـ”تحكم اللوبي الجزائري في إدارة القناة بمنطق التضييق على الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها دوليا”، بحسب وصفها.

جاء هذا البيان بعد يومين من بيان أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الخميس، أعربت فيه عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي عبدالصمد ناصر جراء الطرد التعسفي الذي تعرض له من قناة “الجزيرة“.

وقفة احتجاجية أمام مكتب الجزيرة في الرباط

وأوضحت النقابة المغربية أنها “سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة”.

وأضافت النقابة: “اتصل المدير العام للقناة بعبدالصمد ناصر واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حال الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع”.

وأشارت إلى أن “عبدالصمد تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة”.

واعتبرت النقابة أن الأمر يتعلق بما وصفته “وجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها يدير هذه اللعبة”، بحسب وصفها.

وأعلنت النقابة أنها “ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة قناة الجزيرة، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وبأنها ستخاطب الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

ماذا عن حفيظ دراجي؟.. جدل حول مصيره في الجزيرة بعد إقالة عبد الصمد ناصر

الهدهد

عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

الهدهد

علي القره داغي يدعو الجزائر والمغرب للحوار ويحذر: “تجنبوا أبواق الفتنة”.. من يقصد؟

الهدهد

إقالة عبد الصمد ناصر.. صحفي جزائري يكشف تفاصيل خطيرة عن “تجسس في مقرّ الجزيرة”.. ما علاقة إسرائيل؟

الهدهد

عميد قطري سابق لـ عبدالصمد ناصر: أسلوب شوارعي غير راقي ومكانك الإعلام الأصفر!

الهدهد

عبد الصمد ناصر بعد إنهاء عمله في الجزيرة: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري”

الهدهد

تحذير خطير للبنك الدولي يُقلِق المغاربة على وضعهم الغذائي ما قصته؟

الهدهد

بسبب عبد الصمد ناصر.. اتهامات مغربية لـ الجزيرة وسفارة الجزائر في قطر

الهدهد

عبد الصمد ناصر يعلق على استغناء “الجزيرة” عنه ويخرج عن صمته

تقارير

ما التغريدة التي كانت سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة؟!

حياتنا

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

الهدهد

المرض ينهش جسد ملك المغرب بوحشية وتخوف من تحركات مولاي رشيد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

شاكيرا تبحث عن مربية لأولادها براتب مغري لكن بشروط

تداول فيديو للجندي المصري علي السيد قاتل الإسرائيليين وآخر ظهور

النائب العام الإماراتي يكشف عن الحالات التي يتم فيها التجسس على المواطنين

صور مثيرة لصديقة بنزيما المجهولة .. من هي جوردان أوزونا!؟ (شاهد)

ما فعله أردوغان مع شقيق أمير قطر على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

“أكبر بطن للحوامل”.. مسابقة غريبة تثير جدلا (فيديو)

ظهور مهيب لـ أردوغان وزوجته في حفل التنصيب وهذا ما فعله أنصاره (فيديو)

عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب بشأن شهر يونيو: “تأهبوا”

عمرها 19 عاما.. وصلة رقص لمجندة إسرائيلية قُتلت على الحدود المصرية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC