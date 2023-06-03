السبت, يونيو 3, 2023
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مسؤولة سعودية تفضح ابن سلمان وتكشف مخطط نشر التعاليم الهندوسية بالسعودية (فيديو)

ابن سلمان أحدث تغييرات جذرية في المملكة متجهاً بها نحو شاطئ الفساد والانحلال الأخلاقي والاجتماعي وإضفاء الطابع الغربي على البلاد

كتب فهمي الورغمي
مسؤولة سعودية تفضح ابن سلمان وتكشف مخطط نشر التعاليم الهندوسية بالسعودية (فيديو) watanserb.com
مخطط محمد بن سلمان لنشر التعاليم الهندوسية بالسعودية
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وطن- فضحت تصريحات لرئيسة اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي، مخططاً تنفّذه المملكة بقيادة ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان، لنشر التعاليم الهندوسية تحت غطاء هذه الرياضة.

وتداول معارضون سعوديون، مقطع فيديو لـ نوف المروعي، تقول فيه إنها تقدر وتحترم كيف أن جذور اليوغا تأتي من الفلسفة الفيدية والتعاليم الهندوسية، لكن أكثر جوانب اليوغا وضوحاً هي ممارسات يوغا الأسانا والبراناياما.

وأضافت: “بمجرد أن يبدأ الناس بتجربة يوغا الأسانا والبراناياما سوف يأخذهم ذلك تدريجياً إلى النهاية العليا.. إنها حقاً رياضة مفيدة لأنها تتمتع بنهج شامل للعقل والجسد وتتحكم بالعواطف ثم ينعكس ذلك على الأبعاد الأخرى أو الثقافة”.

وأشارت إلى أنهم يحصلون على الدعم المستمر لعقد يوم اليوغا العالمي والعديد من أنشطة اليوغا الأخرى من قِبل القيادة باعتبارها جزءاً من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد.

ولفتت إلى أن نشاط اللجنة السعودية لليوغا يتبع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وذلك بإشراف وزارة الرياضة، حيث يتمّ إعداد نظام ولوائح وقوانين لحوكمة اليوغا، يمكن تطبيقها كنموذج قادر على ترويج اليوغا لجميع الفئات العمرية أو فئات المجتمع، تساعد على اتخاذ اليوغا كأسلوب حياة.

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محمد بن سلمان وترويج الهوية

والترويج للتعاليم الهندوسية في السعودية جزء من التطور الملحوظ في العلاقات بين المملكة والهند في الفترة الماضية، وهو تطور كان مشوباً باستحضار ثقافات وعادات لم تكن معتادة على المجتمع السعودي المحافظ.

ويُتّهم محمد بن سلمان باتخاذه كثيراً من الخطوات، التي تستهدف الدين الإسلامي بشكل عام بين محاربة الأذان والقرآن والصلاة والمساجد بجانب التوسع في نشر الثقافات الغربية.

فمنذ بروزه لسدة الحكم في السعودية رغم أن والده الملك سلمان بن عبد العزيز يُفترض أنه لا يزال على قيد الحياة، فقد عمد ابن سلمان على إحداث تغييرات جذرية في المملكة متجهاً بها نحو شاطئ الفساد والانحلال الأخلاقي والاجتماعي وإضفاء الطابع الغربي على البلاد بهدف تحقيق أهدافه الشخصية، موجّهاً ضربات متتالية لقدسية البلاد بالنسبة لمسلمي الأرض.

وفي الوقت الذي اعتقل فيه المئات من العلماء والدعاة البارزين في المملكة، أقدم ولي العهد السعودي على غرس ثقافة بيع الخمور وإقامة الحفلات السافرة وعروض الأزياء.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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