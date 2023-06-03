جحيم في إسرائيل.. حرائق في كل مكان وظلام دامس يضرب الأرجاء (شاهد)

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وطن- عاشت إسرائيل، ساعات مريرة بعدما تعرضت كل أنحائها حرائق ضخمة، وثّقتها الكثير من اللقطات التي بثتها وسائل الإعلام هناك، وأظهرت مدى الانتشار الهائل لتلك الحرائق.

موجة الحرائق التي تم إرجاعها إلى موجة الطقس، نشرت صحيفة “معاريف” العبرية خريطة بشأنها، قائلة إن حرائق كبيرة اندلعت في عدة مراكز في أنحاء إسرائيل، واندلع أحدهم بالقرب من كرم محارال ، شمال زخرون يعقوب ، ونتيجة لذلك أغلق الطريق السريع رقم 4 أمام حركة المرور في المنطقة، ووصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وعملوا على إخماد الحريق.

كما اندلعت عدة حرائق في منطقة كريات ملاخي ، من بينها حرائق في ساحة مصنع KAT بالقرب من تقاطع كاستينا وفي مرآب بئر توفيا، ووصل رجال الإطفاء إلى مختلف المشاهد وواجهوا هذه الحرائق.

وأجرت الشرطة تغييرات على الترتيبات المرورية عند تقاطع شيلوت بالقرب من موديعين لسلامة مستخدمي الطريق بسبب حريق الأشجار هناك، وتم إغلاق جزء من الطريق 446 من تقاطع شيلوت إلى مستوطنة لابيد أمام حركة المرور، وتم تحويل حركة المرور عبر طريق التفافي ، عبر محطة الوقود باتجاه منطقة شيلوت الصناعية.

ودعت الشرطة، السكان لعدم الوصول إلى مكان الحادث ، وذلك للحيلولة دون وقوع أي خطر على الجمهور ، وإخلاء الممرات المرورية لوصول المزيد من قوات الإطفاء والإنقاذ.

كما اندلعت حرائق إضافية في عدة مواقع بالمنطقة الجنوبية، حيث اندلع حريق كبير من النفايات في إحدى الغابات، واندلع حريق شجرة عند التقاطع الفضي خارج حدود المستوطنة، كما شّب حريق غابة بالقرب من مستوطنة تل شهار وتم إرسال ستة فرق إطفاء من محطة بيت شيمش الإقليمية إلى مكان الحادث.

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وتم إطلاق ثلاث طائرات إطفاء. بسبب الحريق، فيما تم إيقاف حركة القطارات بين محطتي اللد وبيت شيمش، كما اندلعت عدة حرائق غابات في المنطقة الجنوبية من برحات ، وهي منطقة مكشوفة قرب بئر السبع وقرب موشاف شوفا.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء إسرائيل، وقال رئيس بلدية بيتح تيكفا : “تحدثت مع كبار المديرين في شركة الكهرباء الذين أبلغوني أن هناك خطأ في إحدى محطات توليد الكهرباء ، الأمر الذي يجعل الأمر أكثر صعوبة ، وكذلك حرائق الغابات التي تشتعل بالقرب من خطوط الجهد العالي في المنطقة أيضًا “.

وصرحت شركة الكهرباء: “أدت الأحوال الجوية السيئة التي أثرت على إسرائيل إلى ذروة الطلب على استهلاك الكهرباء. وشركة الكهرباء ملزمة بالعمل والاستعداد فقط وفقًا لإرشادات شركة إدارة نظام الكهرباء (Nega) فيما يتعلق بالتقييمات. في الحالات القصوى”.

وبعد ذروة الطلب إلى جانب الحرائق والأعطال الناتجة عن الأحمال غير العادية، كان من الضروري أن تقوم شركة الكهرباء من Nega بتنفيذ انقطاع استباقي للتيار الكهربائي في مناطق مختلفة في جميع الأنحاء، وهذا النشاط مطلوب من أجل حماية محطات الطاقة ، والسماح بالعودة التدريجية للكهرباء لجميع السكان من الحرائق.

بدورها، أعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات أنه بسبب ظروف الاحتراق الكثيفة والخوف من خطر الحرائق ، تقرر غلق مسارات التنزه في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية في جبال يهودا والسهول شرق الطريق السريع 38.

وأطلقت تحذيرات من إشعال النيران في الغابات خوفا من اندلاع حرائق، فتم فلاض حظر كامل على إشعال الحرائق في مناطق الغابات، ودعت السلطات لتوخي الحذر ومنع الحرائق التي من شأنها أن تعرض حياة الإنسان والحيوانات والغابات الطبيعية للخطر.