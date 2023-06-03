إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

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وطن- سجلت التوترات بين إسرائيل وحزب الله ذروة جديدة في الأيام القليلة الماضية، حيث نظمت المجموعة التي تتخذ من لبنان مقراً لها عرضاً غير مسبوق للقوة في منتصف مايو في جنوب لبنان ، وأطلق الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية متعددة الجبهات بشكل استثنائي في 29 مايو.

وفق تقرير لموقع “المونيتور”، فإنّ كل هذا كان يحدث على خلفية التهديدات المتصاعدة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ضد إيران، وتزايد التلميحات عن الاستعدادات لهجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

أهمية التدريبين – اللتين تم إجراؤهما بالتوازي تقريبًا – واضحة لكلا الجانبين. في الواقع ، قدمت قعقعة السيوف بين إسرائيل وحزب الله لمحة مسبقة عن حرب محتملة متعددة الملاعب تضع إيران ووكلاءها في مواجهة إسرائيل.

وتحاكي مناورات حزب الله سيناريو متنوع لقوات خاصة تخترق إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على المجتمعات الإسرائيلية وأسر الرهائن ، فضلاً عن احتمال إطلاق آلاف الصواريخ الدقيقة على قلب إسرائيل.

تضمنت مناورات إسرائيل الجوية والبحرية والبرية والسيبرانية متعددة الواجهات ، التي تحمل الاسم الرمزي “اليد الثابتة” ، ضربات إسرائيلية محاكاة داخل إيران بالإضافة إلى هجوم إسرائيلي مفاجئ على حزب الله ومراكز قوته.

بندقية موضوعة على الطاولة

قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لـ “المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “هذا يذكرني بالبندقية الموضوعة على الطاولة في الفصل الأول ، والتي يعرف الجميع أنها ستطلق النار في الفصل الثالث”، لكنها ليست بالضرورة نفس القصة.

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وأضاف: “حزب الله ، في تقديرنا ، لا يزال يطرح الحرب الشاملة مع إسرائيل ، لكن يبدو أن هناك تلاعبا بخيارات أخرى محدودة. يجب أن تفهم أنه لا يوجد خيار محدود. هذه حالة الكل أو لا شيء”.

ومضى المصدر الأمني ​​الكبير محذرا من أنه إذا ارتكب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخطأ نفسه الذي ارتكب عام 2006 ، بدخوله الحرب مع إسرائيل، فسوف يدفع ثمنا باهظا، وفق رأيه.

رسائل لافتة

وأثارت تمرين حزب الله ضجة كبيرة في إسرائيل وأماكن أخرى مع عدد لا يحصى من الصور ومقاطع الفيديو والمؤثرات الخاصة التي توثق المناورة، والتي تمت دعوة الصحفيين لمشاهدتها أيضًا.

وأوضح التنظيم استخدام الطائرات المسيرة والدراجات النارية ونشر وحدات الكوماندوز ، وأكد أن ترساناته تحتوي أيضًا على صواريخ دقيقة وصواريخ سيتم تفعيلها في الوقت الفعلي.

ومع ذلك ، لم يكن كل شخص في إسرائيل معجبًا باستعراض القوة هذا. وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: “لم يكن هناك شيء جديد حقًا”.

وأضاف: “نحن نعلم ما يمتلكه حزب الله ولسنا بحاجة إلى مناورات استعراضية للتعرف عليه. في رأينا ، كان هذا التمرين الباهظ خطأ وألحق أضرارًا بحزب الله في عدد غير قليل من المجالات”.

وبحسب المصدر العسكري ، فإن التمرين أثار غضبًا لبنانيًا داخليًا ضد التنظيم واستفزازاته المستمرة لإسرائيل، كما أثار انتقادات كبيرة في العالم العربي السني الذي يرى حزب الله عملاً لإيران وعاملًا سلبيًا يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المصدر العسكري أن مناورات حزب الله أكدت أيضًا مزاعم إسرائيل بأن حزب الله ينتهك باستمرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006 وحظر المناورات أو العمليات من قبل أي من الجانبين على طول الحدود.

في الواقع ، قدمت إسرائيل شكوى رسمية ضد لبنان يوم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي ، بشأن ما وصفه المبعوث الإسرائيلي للأمم المتحدة جلعاد إردان بـ”استفزازات حزب الله”.

وقال المصدر العسكري: “حتى كشف التنظيم لقوات النخبة الخاصة به رضوان بهذه الطريقة الصارخة لن يكون في صالحه.. حتى الآن كانت هذه قوة سرية تعمل تحت الرادار وفجأة تم عرضها، وهذا يساعدنا على إضافتها إلى بنكنا المستهدف وحزب الله يعرف ذلك جيدًا. لست متأكدًا من أن الجميع في حزب الله أعجب بفكرة الطبول هذه. والصفارات وفضح الجمهور “.

لكن إسرائيل لم تكن خجولة من إظهار قوتها ، أيضًا ، من خلال إظهار قدرتها على ضرب أهداف بعيدة وشن حرب على جبهات عديدة في وقت واحد. تمت دعوة نتنياهو وغالانت لمراقبة بعض الإجراءات واغتنما الفرصة لإصدار تهديدات مباشرة قاسية ضد إيران والاقتراح مرة أخرى أن إسرائيل ستحبط محاولات إيران للحصول على قدرة أسلحة نووية.

الضيف الآخر الذي راقب التمرين كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا. وهذه ثاني زيارة يقوم بها كوريلا لإسرائيل خلال شهر، والثامنة في 14 شهرًا.

ليس من الواضح تمامًا لأي شخص في إسرائيل ما إذا كانت زيارات كوريلا تهدف إلى دراسة القدرات العسكرية لإسرائيل أو للتأكد من أنها لا تفاجئ الولايات المتحدة بهجوم مفاجئ على أهداف إيرانية ، أو كليهما.

بطريقة أو بأخرى ، من الواضح لكلا الجانبين أنهما يعتمدان على بعضهما البعض. لن تكون إسرائيل قادرة على توجيه ضربة حقيقية لبرنامج إيران النووي دون مساعدة الولايات المتحدة.

وخصصت إسرائيل مليارات الشواكل في العامين الماضيين لإعداد خيار عسكري ذي مصداقية ضد إيران وضد وكلائها. تقوم القوات الجوية الإسرائيلية والأذرع العسكرية الأخرى حاليًا بصياغة خطة عملياتية ، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني ​​الوزاري في وقت لاحق من هذا العام.

إلى أي مدى يتم تزامن كل هذا النشاط مع الجدول الزمني الإيراني ومع نوايا الإدارة الأمريكية يبقى مجهولاً. التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يوم الخميس في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، حيث ناقشا التهديدات الإيرانية المتنوعة من بين أمور أخرى.

سرور أمريكي

يقال إن الولايات المتحدة مسرورة بإثارة الحروب وصخب السيوف من جانب إسرائيل ، معتبرة ذلك وسيلة للضغط على إيران بخيار عسكري قابل للتطبيق ، وإن كان إسرائيليًا. تثير التقارير التي تتحدث عن احتمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق يترتب عليه تجميد جزء من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات مخاوف في إسرائيل.

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

التمرينات تزامنت مع تهديدات متصاعدة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ضد إيران، وتزايد التلميحات عن الاستعدادات لهجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية

سجلت التوترات بين إسرائيل وحزب الله ذروة جديدة في الأيام القليلة الماضية، حيث نظمت المجموعة التي تتخذ من لبنان مقراً لها عرضاً غير مسبوق للقوة في منتصف مايو في جنوب لبنان ، وأطلق الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية متعددة الجبهات بشكل استثنائي في 29 مايو.

وفق تقرير لموقع “المونيتور”، فإنّ كل هذا كان يحدث على خلفية التهديدات المتصاعدة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ضد إيران، وتزايد التلميحات عن الاستعدادات لهجوم عسكري إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

أهمية التدريبين – اللتين تم إجراؤهما بالتوازي تقريبًا – واضحة لكلا الجانبين. في الواقع ، قدمت قعقعة السيوف بين إسرائيل وحزب الله لمحة مسبقة عن حرب محتملة متعددة الملاعب تضع إيران ووكلاءها في مواجهة إسرائيل.

وتحاكي مناورات حزب الله سيناريو متنوع لقوات خاصة تخترق إسرائيل، بما في ذلك الاستيلاء على المجتمعات الإسرائيلية وأسر الرهائن ، فضلاً عن احتمال إطلاق آلاف الصواريخ الدقيقة على قلب إسرائيل.

تضمنت مناورات إسرائيل الجوية والبحرية والبرية والسيبرانية متعددة الواجهات ، التي تحمل الاسم الرمزي “اليد الثابتة” ، ضربات إسرائيلية محاكاة داخل إيران بالإضافة إلى هجوم إسرائيلي مفاجئ على حزب الله ومراكز قوته.

بندقية موضوعة على الطاولة

قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لـ “المونيتور” طلب عدم الكشف عن هويته: “هذا يذكرني بالبندقية الموضوعة على الطاولة في الفصل الأول ، والتي يعرف الجميع أنها ستطلق النار في الفصل الثالث”، لكنها ليست بالضرورة نفس القصة.

وأضاف: “حزب الله ، في تقديرنا ، لا يزال يطرح الحرب الشاملة مع إسرائيل ، لكن يبدو أن هناك تلاعبا بخيارات أخرى محدودة. يجب أن تفهم أنه لا يوجد خيار محدود. هذه حالة الكل أو لا شيء”.

ومضى المصدر الأمني ​​الكبير محذرا من أنه إذا ارتكب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخطأ نفسه الذي ارتكب عام 2006 ، بدخوله الحرب مع إسرائيل، فسوف يدفع ثمنا باهظا، وفق رأيه.

رسائل لافتة

وأثارت تمرين حزب الله ضجة كبيرة في إسرائيل وأماكن أخرى مع عدد لا يحصى من الصور ومقاطع الفيديو والمؤثرات الخاصة التي توثق المناورة، والتي تمت دعوة الصحفيين لمشاهدتها أيضًا.

وأوضح التنظيم استخدام الطائرات المسيرة والدراجات النارية ونشر وحدات الكوماندوز ، وأكد أن ترساناته تحتوي أيضًا على صواريخ دقيقة وصواريخ سيتم تفعيلها في الوقت الفعلي.

ومع ذلك ، لم يكن كل شخص في إسرائيل معجبًا باستعراض القوة هذا. وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته: “لم يكن هناك شيء جديد حقًا”.

وأضاف: “نحن نعلم ما يمتلكه حزب الله ولسنا بحاجة إلى مناورات استعراضية للتعرف عليه. في رأينا ، كان هذا التمرين الباهظ خطأ وألحق أضرارًا بحزب الله في عدد غير قليل من المجالات”.

وبحسب المصدر العسكري ، فإن التمرين أثار غضبًا لبنانيًا داخليًا ضد التنظيم واستفزازاته المستمرة لإسرائيل، كما أثار انتقادات كبيرة في العالم العربي السني الذي يرى حزب الله عملاً لإيران وعاملًا سلبيًا يسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المصدر العسكري أن مناورات حزب الله أكدت أيضًا مزاعم إسرائيل بأن حزب الله ينتهك باستمرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006 وحظر المناورات أو العمليات من قبل أي من الجانبين على طول الحدود.

في الواقع ، قدمت إسرائيل شكوى رسمية ضد لبنان يوم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي ، بشأن ما وصفه المبعوث الإسرائيلي للأمم المتحدة جلعاد إردان بـ”استفزازات حزب الله”.

وقال المصدر العسكري: “حتى كشف التنظيم لقوات النخبة الخاصة به رضوان بهذه الطريقة الصارخة لن يكون في صالحه.. حتى الآن كانت هذه قوة سرية تعمل تحت الرادار وفجأة تم عرضها، وهذا يساعدنا على إضافتها إلى بنكنا المستهدف وحزب الله يعرف ذلك جيدًا. لست متأكدًا من أن الجميع في حزب الله أعجب بفكرة الطبول هذه. والصفارات وفضح الجمهور “.

لكن إسرائيل لم تكن خجولة من إظهار قوتها ، أيضًا ، من خلال إظهار قدرتها على ضرب أهداف بعيدة وشن حرب على جبهات عديدة في وقت واحد. تمت دعوة نتنياهو وغالانت لمراقبة بعض الإجراءات واغتنما الفرصة لإصدار تهديدات مباشرة قاسية ضد إيران والاقتراح مرة أخرى أن إسرائيل ستحبط محاولات إيران للحصول على قدرة أسلحة نووية.

الضيف الآخر الذي راقب التمرين كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا. وهذه ثاني زيارة يقوم بها كوريلا لإسرائيل خلال شهر، والثامنة في 14 شهرًا.

ليس من الواضح تمامًا لأي شخص في إسرائيل ما إذا كانت زيارات كوريلا تهدف إلى دراسة القدرات العسكرية لإسرائيل أو للتأكد من أنها لا تفاجئ الولايات المتحدة بهجوم مفاجئ على أهداف إيرانية ، أو كليهما.

بطريقة أو بأخرى ، من الواضح لكلا الجانبين أنهما يعتمدان على بعضهما البعض. لن تكون إسرائيل قادرة على توجيه ضربة حقيقية لبرنامج إيران النووي دون مساعدة الولايات المتحدة.

وخصصت إسرائيل مليارات الشواكل في العامين الماضيين لإعداد خيار عسكري ذي مصداقية ضد إيران وضد وكلائها. تقوم القوات الجوية الإسرائيلية والأذرع العسكرية الأخرى حاليًا بصياغة خطة عملياتية ، سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الأمني ​​الوزاري في وقت لاحق من هذا العام.

إلى أي مدى يتم تزامن كل هذا النشاط مع الجدول الزمني الإيراني ومع نوايا الإدارة الأمريكية يبقى مجهولاً. التقى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يوم الخميس في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، حيث ناقشا التهديدات الإيرانية المتنوعة من بين أمور أخرى.

سرور أمريكي

يقال إن الولايات المتحدة مسرورة بإثارة الحروب وصخب السيوف من جانب إسرائيل ، معتبرة ذلك وسيلة للضغط على إيران بخيار عسكري قابل للتطبيق ، وإن كان إسرائيليًا. تثير التقارير التي تتحدث عن احتمال استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق يترتب عليه تجميد جزء من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات مخاوف في إسرائيل.