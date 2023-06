نانسي بيلوسي تطلب من راغب علامة أن يغني لها أغنية “نفرح بالحسين”.. هكذا تفاعلت معها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو من كواليس الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على السعودية رجوة آل سيف.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الفنان راغب علامة وهو يغني جزءاً من أغنيته التي أطلقها بهذه المناسبة أمام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الديمقراطية نانسي بيلوسي، والتي حلّت ضيفة على الأردن لحضور حفل الزفاف.

وعلّق راغب علامة على الفيديو قائلاً: “كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الروح المحبة والجميلة كما تطلب منك نانسي بيلوسي أن تسمع نفرح بالحسين تغنى على الهواء مباشرة.. أنت جوهرة وكان هذا من دواعي سروري الكبير”.

وأظهر الفيديو تفاعل نانسي بيلوسي القوي مع الأغنية رغم عدم فهم كلماتها العربية، حيث أبدت إعجابها بها وقامت بالتصفيق بقوة بعد سماعها.

وكانت عضو الكونغرس الحالية نانسي بيلوسي قد وجّهت رسالة مصورة عبر حسابها على “تويتر“، عبرت فيها عن مباركتها للعروسين.

وقالت رسالتها المصورة بهذه المناسبة والتي سجلتها في مقر السفارة الأمريكية في العصمة الأردنية عمان: “لعقود عدة، جمعت أميركا والأردن قيم مشتركة وشراكة إستراتيجية”.

وأضافت قائلة: “بعد سنوات طويلة من الصداقة، كان لي شرف حضور حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين في عمان”.

ووجّهت “بيلوسي” تهانيها للعروسين قائلة: “أتقدم بالنيابة عن الكونغرس، ومني شخصيًا، بأحرّ بالتهاني لهما بمناسبة بدء رحلتهما الجميلة”.

