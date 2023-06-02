السبت, يونيو 3, 2023
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نانسي بيلوسي تطلب من راغب علامة أن يغني لها أغنية “نفرح بالحسين”.. هكذا تفاعلت معها! (شاهد)

نانسي بيلوسي حضرت حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ممثّلةً عن الكونغرس الأمريكي

كتب سالم حنفي
راغب علامة ونانسي بيلوسي watanserb.com
راغب علامة ونانسي بيلوسي
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وطن- نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو من كواليس الاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على السعودية رجوة آل سيف.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر الفنان راغب علامة وهو يغني جزءاً من أغنيته التي أطلقها بهذه المناسبة أمام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، الديمقراطية نانسي بيلوسي، والتي حلّت ضيفة على الأردن لحضور حفل الزفاف.

وعلّق راغب علامة على الفيديو قائلاً: “كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الروح المحبة والجميلة كما تطلب منك نانسي بيلوسي أن تسمع نفرح بالحسين تغنى على الهواء مباشرة.. أنت جوهرة وكان هذا من دواعي سروري الكبير”.

وأظهر الفيديو تفاعل نانسي بيلوسي القوي مع الأغنية رغم عدم فهم كلماتها العربية، حيث أبدت إعجابها بها وقامت بالتصفيق بقوة بعد سماعها.

 

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نانسي بيلوسي تقدّم أطيب أمنياتها للأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف

وكانت عضو الكونغرس الحالية نانسي بيلوسي قد وجّهت رسالة مصورة عبر حسابها على “تويتر“، عبرت فيها عن مباركتها للعروسين.

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وقالت رسالتها المصورة بهذه المناسبة والتي سجلتها في مقر السفارة الأمريكية في العصمة الأردنية عمان: “لعقود عدة، جمعت أميركا والأردن قيم مشتركة وشراكة إستراتيجية”.

وأضافت قائلة: “بعد سنوات طويلة من الصداقة، كان لي شرف حضور حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين في عمان”.

ووجّهت “بيلوسي” تهانيها للعروسين قائلة: “أتقدم بالنيابة عن الكونغرس، ومني شخصيًا، بأحرّ بالتهاني لهما بمناسبة بدء رحلتهما الجميلة”.

راغب علامة يطلق أغنية خاصة بمناسبة زفاف الأمير الحسين

وكان الفنان اللبناني راغب علامة، قد أطلق أغنية خاصة لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله، بمناسبة زفافه على رجوة آل سيف.

وفور وصوله للأردن للمشاركة في الاحتفالات التي أقامها الديوان الملكي بهذه المناسبة، أعلن الفنان راغب علامة عن كلمات الأغنية، حيث جاء في مطلعها: “الأردن بالحب ولا أقوى.. بالفرح نجوم عم تضوي… فرح الحسين ورجوه الأردن فرحان… ومن أعز جبين سيدنا.. ولمعت عينا ملكتنا .. عمان على عرسنا عزمتنا… جينا يا عمان… ويا أمير اللي ما حدا قدك.. شريكة عمر قلبك حبك… ياللي اسمك على اسم جدك أغلى إنسان”.

وشهدت العاصمة الأردنية إقامة عدد من الاحتفالات في استاد المدينة الرياضية، أحياها كلٌّ من الفنان المصري تامر حسني، وراغب علامة، وأحمد سعد، وديانا كرزون، وزين عوض.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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