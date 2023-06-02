تحذير خطير للبنك الدولي يُقلِق المغاربة على وضعهم الغذائي ما قصته؟

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وطن – حذر البنك الدولي من أن الجفاف والظروف المناخية المعاكسة الأخرى تعني عامًا سيئًا آخر لإنتاج الحبوب في المغرب وقد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للبلد الواقع في شمال إفريقيا إلى ما دون التوقعات.

وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية في أبريل الماضي، أن توقعاتها لإنتاج الحبوب لموسم 2023 تبلغ 55.1 مليون قنطار ، بزيادة قدرها 62٪ عن العام السابق “القنطار واحد 100 كيلوجرام”.

وقال خافيير دياز كاسو كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن الرقم مقلق، وأضاف في تصريحات لموقع “المونيتور“: “سيكون هذا في الواقع تحسّنًا كبيرًا عن محصول العام الماضي ، الذي يُقدّر بنحو 34 مليون قنطار، ومع ذلك ، فإنه لا يزال أقل بكثير من المتوسط ​​التاريخي للمغرب ، والذي يقف بالقرب من 70-75 مليون قنطار”.

وأضاف كاسو : “بعبارة أخرى، ستؤدي الظروف المناخية المعاكسة باستمرار إلى موسم زراعي سيء نسبيًا هذا العام ، مما قد يسحب نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون التوقعات التي قدمها معظم المحللين في بداية العام”.

والعام الماضي ، شهدت المنطقة المغاربية واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود ، مما تسبب في انخفاض إنتاج الحبوب المغربية بنسبة 60٪.

وأعلنت وزارة الزراعة في أوائل شهر مايو الماضي، أن هطول الأمطار للعام قد ارتفع بنسبة 13 ٪ إلى 207 ملم لعام 2023 ، مقارنة بـ 184 ملم في عام 2022 ، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العالمية في ذلك الوقت.

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إنتاج غير كاف

وقال الخبير الاقتصادي إنه على الرغم من الزيادة في إنتاج الحبوب لعام 2023 ، سيظل إنتاج المغرب غير كافٍ لإرضاء السوق المحلية وستكون هناك حاجة إلى حجم كبير من الواردات.

واستورد المغرب أكثر من 8.8 طن من الحبوب العام الماضي، بزيادة 23.2٪ عن العام السابق ، بحسب الوكالة الوطنية للموانئ التي ذكرت أن الواردات زادت بسبب “الظروف المناخية غير المواتية”.

وفي معرض حديثه عن أسعار الحبوب المحلية في المغرب، قال كاسو: “سيظل تطور أسعار الحبوب في الأسواق الدولية (باستثناء القمح اللين الذي تنظم الدولة سعره) أحد العوامل الحاسمة في تشكيل الأسعار المحلية، وهنا تبرز الاتجاهات الأخيرة أكثر تشجيعًا”.

وتابع: “في الواقع ، كانت أسعار الحبوب العالمية في اتجاه هبوطي لعدة أشهر ، بعد أن انخفضت بأكثر من 21٪ منذ الذروة التي وصلت إليها بعد وقت قصير من بداية الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الضغط من الأسعار المحلية”.