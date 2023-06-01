“وأنا قبلت زواجها”.. لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

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وطن – نشرت قناة “المملكة” الأردنية مقاطع مصورة وثقت لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، على السعودية رجوة آل سيف في قصر زهران الملكي.

لحظة عقد قـران الأمير الحسين على رجوة آل سيف

ووثق فيديو لحظة عقد القران على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، حسب ما بثّت قناة “المملكة” الأردنية.

ومساء اليوم، الخميس، وصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبل الملك والملكة الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

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وصول الحسين ورجوة إلى قصر زهران

ووصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى قصر زهران لإتمام عقد قرانه على الآنسة رجوة خالد السيف.

حاملاً السيف وبالزي العسكري.. لحظة دخول ولي العهد الأردني مقر عقد قرانه #زفاف_ولي_العهد #شاهد_سكاي pic.twitter.com/BSDaCWtCC9 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 1, 2023

ووصلت الآنسة رجوة خالد السيف يرافقها الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة “رولز رويس 1967” صُنعت للملكة الراحلة زين الشرف واستخدمت مؤخرا من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.