عبد الصمد ناصر يعلق على استغناء “الجزيرة” عنه ويخرج عن صمته

وطن – أثار استغناء قناة “الجزيرة” عن خدمات مذيعها المغربي عبد الصمد ناصر، الكثير من التساؤلات عن الأسباب الحقيقة وراء تخلي القناة القطرية الرائدة عربياً وعالمياً عن واحد من أبرز إعلامييها الذي انطلقت مسيرته معها بعد عام واحد من إطلاقها في 1996.

أول تعليق من عبد الصمد ناصر

في أول تعليق بعد الأخبار المتداولة حول استغناء قناة الجزيرة غن خدماته، نشر الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر، أمس الأربعاء، تغريدة ألمح فيها إلى فك ارتباطه بالقناة.

وقال “وإذا سدَّ عليكَ بِحكمتهِ طَريقًا مِن طُرقِه، فتحَ لكَ بِرحمتِه طريقًا أنفَع لكَ مِنه.. الربُّ سُبحانَه لا يَمنعُ عبدَه المؤمِن شَيئًا مِن الدُّنيـَا إلا ويُؤتيِه أفضَل منهُ وأنفَع لَه”.

قال ابن القيم رحمه الله «وإذا سدَّ عليكَ بِحكمتهِ طَريقًا مِن طُرقِه، فتحَ لكَ بِرحمتِه طريقًا أنفَع لكَ مِنه.. الربُّ سُبحانَه لا يَمنعُ عبدَه المؤمِن شَيئًا مِن الدُّنيـَا إلا ويُؤتيِه أفضَل منهُ وأنفَع لَه»

📚 الفوائد(57) — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) June 1, 2023

اللافت بحسب مراقبين لردة فعل الإعلامي المغربي، هو إقفاله لخاصية التعليقات في تغريدته، في رسالة واضحة منه لرغبته في عدم قبول أي ردّ فعل، على منشوره أو تعليق قد يكشف تفاصيل ماحدث بينه والقناة القطرية.

وفي سياق متصل، فقد كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تفاصيل القصة، وقالت في بلاغ تناقلته وسائل إعلام محلية، إن “قرار إدارة قناة الجزيرة القطرية، جاء في أعقاب رفض الإعلامي المغربي، حذف تغريدة كان نشرها عبر حسابه الخاص على “تويتر”، دافع من خلالها عن شرف “المغربيات” اللواتي تعرضن لحملة شرسة من قبل إعلام الجزائر المأجور، الموالي لنظام الجزائر”.

التغريدة التي طُرد بسببها عبد الصمد ناصر

تعود قصة التغريدة التي نشرها الإعلامي عبد الصمد ناصر لتارخ 30 أبريل/نيسان الماضي، عندما تفاعل عبرها مع تقرير أعدته قناة جزائرية رسمية، “أقدمت خلاله على كيل اتهامات مجانية وكاذبة للمغرب” (على حدّ وصف وسائل إعلام مغربية).

حيث قامت القناة المذكورة ببث صور ومقاطع فيديو لاحتجاجات، أخرجتها عن سياقها الحقيقي، وعلقت بالقول: “حان وقت محاسبة المخزن الذي جعل من المغرب مملكة للشر والرذيلة، دولة مخدرات لا تتوانى عن عرض أولادها وبناتها في سوق السياحة الجنسية”.

وردا على هذا التقرير االذي اعتبره الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر مسيئا لبلاده، قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “نموذج صارخ لفجور إعلام نظام الجزائر الرسمي”، قبل أن يتابع قائلا: “التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات”.

هذا نموذج صارخ لفجور إعلام نظام #الجزائر الرسمي.

التلفزيون الجزائري الرسمي يهاجم #المغرب بسفالة ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساء المغربيات.

أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟

بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون. pic.twitter.com/HJsGUh6XCN — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) April 30, 2023

وتساءل ناصر : “أي فجور غير المسبوق هذا؟ وأي وضاعة هذه يا عديمي الأخلاق؟”، مردفا: “بئس الإعلام إعلامكم الحقود وبئس ما تفعلون”.

وبالعودة لبلاغ نقابة الصحفيين المغاربة، فإن الموقف الذي عبّر عنه الإعلامي عبد الصمد ناصر هو الذي كان سببا في “تعرضه لضغوطات كبيرة من قبل مسؤول بارز بالقناة القطرية، خيّره بين حذف تغريدته سالفة الذكر، أو مغادرة “الجزيرة”.

إلا أن ناصر (حسب ذات البلاغ) رفض العدول عن موقفه الداعم لبلاده. وقرّر الامتثال لأي متابعة لاحقة من قبل إدارة القناة.

جدير بالذكر أن قناة الجزيرة، لم تُصدِر إلى حدّ كتابة هذه السطور أيّ بلاغ في علاقة بإقالة عبد الصمد ناصر، كما لم يصدُر أي بيان توضيحي عن الإعلامي في حدّ ذاته، يؤكد أو ينفي حقيقة الأخبار المتداولة.

نقابة الصحفيين في المغرب تكشف تفاصيل الطرد

في بلاغها الذي أثار جدلا واسعا في المغرب، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها علمت بأن إدارة قناة الجزيرة قد أعلمت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريح عبد الناصر بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

وأعلنت “تنديدها الصارخ واستنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي”. مؤكدة أن “بعض الصحافيين العاملين في القناة نفسها وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا”.

“لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك.. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبد الصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة”، يُتابع البلاغ.

“لوبي جزائري داخل قناة الجزيرة”

زعمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغها بأن طرد الإعلامي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة (وهو ما لم يتأكد بعد من الطرفين) “بأن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة”.

ولفتت إلى أنها “تأكدت من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة، لتفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية” على حد قولها.

النقابة تؤكد لجوئها للقانون

وفي ذات البلاغ أيضاً، أعربت النقابة عن “تنديدها بالقرار التعسفي وتضامنها المطلق واللامشروط مع عبد الصمد ناصر”. مُوضحة “أنها ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها”.

كما أكدت أنها “ستُخاطب الفيدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب”. مشيرة إلى أنها “ستُعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب”.

ووجهت دعوتها “لجميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه” حسب ذات البلاغ.

ونوهت النقابة المغربية في الختام إلى أن “قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له عبد الصمد ناصر، يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء” حسب زعمها.