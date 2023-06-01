طفلة خارقة.. رفعت رأسها وغرغرت وزحفت بعد ثلاث أيام من ولادتها! (شاهد)

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وطن- تعرضت أم أمريكية لأول مرة للذهول عندما بدأت مولودتها الجديدة في رفع رأسها ومحاولة الزحف بعد ثلاثة أيام فقط من ولادتها.

والتقطت سامانثا ميتشل ، من وايت أوك ، بنسلفانيا ، وأمها هذه اللحظة المذهلة أمام الكاميرا بينما كانت الصغيرة نيلا دايس تساباري مستلقية على بطنها في سرير الأطفال بالمستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته والدة الطفلة وهي تتلوى وتصدر ضوضاء وترفع رأسها لبضع ثوان أثناء النظر حولها، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الأم غير مصدقة ما حدث

وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على تيك توك ، يمكن سماع سامانثا وهي تسأل والدتها: “هل هذا طبيعي؟” فأجابت: “لا ، عمرها ثلاثة أيام”.

وأضافت”:”أمي ، إنها تزحف! كيف هذا طبيعي حتى؟ قالت سامانثا ، ما هذا بحق الجحيم!”.

وقالت سامانثا ، 34 سنة ، إنها سارعت لتصوير الحدث المذهل لأنها كانت تعلم أن أصدقائها وعائلتها لن يصدقوها ، وقد اندهشت عندما حاولت ابنتها الزحف لمدة دقيقة كاملة.

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وسجلت والدة الطفلة الفيديو في المستشفى بعد يومين ونصف من ولادة ابنتها.

وفي المقطع، يمكن رؤية نيلا دايس الصغيرة التي ترتدي حفاضًا وهي تضع ذراعيها أمامها لدعم جسدها وتزحف أثناء رفع رأسها.

كما يمكن سماع والدة سامانثا ، التي كانت تجلس معها في غرفة المستشفى في ذلك الوقت ، وهي تصرخ بدهشة في وجه حفيدتها الموهوبة.

الطفلة تقف بعمر 3 أشهر

وقالت سامانثا ، أن ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقف بالفعل بدعم، موضحة أن ن الوقت لن يمر طويلاً حتى تبدأ ابنتها في المشي.

وأوضجت الأم الفخورة بابنتها إنها تشعر وكأنها “لم تنجب قط” وأنها تصاب بصدمة كل يوم من قوة طفلتها.

وقالت سامانثا: ” في المرة الأولى التي رأيتها فيها تزحف كنت في حالة صدمة كاملة. لقد عملت جليسة أطفال معظم حياتي ولدي أكثر من 20 عامًا من الخبرة مع الأطفال ولم أر شيئًا كهذا من قبل”.

وأضافت:”أعتقد أنني لن أجد حول العديد من الأطفال في عمر ثلاثة أيام ، لذلك هناك الكثير من المضايقات ، لكنني لم أر طفلاً مثل هذا من قبل. الطريقة التي رفعت بها رأسها أيضًا وكانت تثرثر تركتني في حالة صدمة كاملة”.

والدة الأم شاهدة على الواقعة

وأكدت أن والدتها هي الشخص الآخر الوحيد الذي كان في الغرفة عندما حدث ذلك، موضحة أنها طلبت منها تسجيله، حيث أن أحدا لن يصدقها.

ويبلغ متوسط عمر الطفل الذي يبدأ في الزحف حوالي تسعة أشهر ، ولكن أظهرت نيلة دايس أنها تتجاوز أهدافها التنموية المبكرة.

التدحرج من البطن إلى الظهر في عمر 18 يوما

وادعت الأم البالغة من العمر 34 عامًا يضا أن ابنتها بدأت في التدحرج من بطنها إلى ظهرها في سن 18 يومًا وحاولت التحدث بعمر شهر ونصف.

وقالت سامانثا: “ كانت تبلغ من العمر 18 يومًا تقريبًا عندما تدحرجت من بطنها إلى ظهرها وفي حوالي شهرين ، كانت تتدحرج من ظهرها إلى بطنها.”