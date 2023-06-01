الخميس, يونيو 1, 2023
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طفلة خارقة.. رفعت رأسها وغرغرت وزحفت بعد ثلاث أيام من ولادتها! (شاهد)

الام ادعت إن ابنتها نيلا دايس تدحرجت من على بطنه إلى ظهرها وعمرها 18 يوما فقط

كتب خالد الأحمد
طفلة خارقة رفعت رأسها وغرغرت وزحفت watanserb.com
طفلة خارقة رفعت رأسها وغرغرت وزحفت
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وطن- تعرضت أم أمريكية لأول مرة للذهول عندما بدأت مولودتها الجديدة في رفع رأسها ومحاولة الزحف بعد ثلاثة أيام فقط من ولادتها.

والتقطت سامانثا ميتشل ، من وايت أوك ، بنسلفانيا ، وأمها هذه اللحظة المذهلة أمام الكاميرا بينما كانت الصغيرة نيلا دايس تساباري مستلقية على بطنها في سرير الأطفال بالمستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته والدة الطفلة وهي تتلوى وتصدر ضوضاء وترفع رأسها لبضع ثوان أثناء النظر حولها، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الأم غير مصدقة ما حدث

وفي مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على تيك توك ، يمكن سماع سامانثا وهي تسأل والدتها: “هل هذا طبيعي؟” فأجابت: “لا ، عمرها ثلاثة أيام”.

وأضافت”:”أمي ، إنها تزحف! كيف هذا طبيعي حتى؟ قالت سامانثا ، ما هذا بحق الجحيم!”.

وقالت سامانثا ، 34 سنة ، إنها سارعت لتصوير الحدث المذهل لأنها كانت تعلم أن أصدقائها وعائلتها لن يصدقوها ، وقد اندهشت عندما حاولت ابنتها الزحف لمدة دقيقة كاملة.

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وسجلت والدة الطفلة الفيديو في المستشفى بعد يومين ونصف من ولادة ابنتها.

وفي المقطع، يمكن رؤية نيلا دايس الصغيرة التي ترتدي حفاضًا وهي تضع ذراعيها أمامها لدعم جسدها وتزحف أثناء رفع رأسها.

كما يمكن سماع والدة سامانثا ، التي كانت تجلس معها في غرفة المستشفى في ذلك الوقت ، وهي تصرخ بدهشة في وجه حفيدتها الموهوبة.

طفلة خارقة
طفلة خارقة رفعت رأسها وغرغرت وزحفت بعد ثلاث أيام

الطفلة تقف بعمر 3 أشهر

وقالت سامانثا ، أن ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر تقف بالفعل بدعم، موضحة أن ن الوقت لن يمر طويلاً حتى تبدأ ابنتها في المشي.

وأوضجت الأم الفخورة بابنتها إنها تشعر وكأنها “لم تنجب قط” وأنها تصاب بصدمة كل يوم من قوة طفلتها.

وقالت سامانثا: ” في المرة الأولى التي رأيتها فيها تزحف كنت في حالة صدمة كاملة. لقد عملت جليسة أطفال معظم حياتي ولدي أكثر من 20 عامًا من الخبرة مع الأطفال ولم أر شيئًا كهذا من قبل”.

وأضافت:”أعتقد أنني لن أجد حول العديد من الأطفال في عمر ثلاثة أيام ، لذلك هناك الكثير من المضايقات ، لكنني لم أر طفلاً مثل هذا من قبل. الطريقة التي رفعت بها رأسها أيضًا وكانت تثرثر تركتني في حالة صدمة كاملة”.

طفلة خارقة
طفلة خارقة رفعت رأسها وغرغرت وزحفت بعد ثلاث أيام

والدة الأم شاهدة على الواقعة

وأكدت أن والدتها هي الشخص الآخر الوحيد الذي كان في الغرفة عندما حدث ذلك، موضحة أنها طلبت منها تسجيله، حيث أن أحدا لن يصدقها.

ويبلغ متوسط عمر الطفل الذي يبدأ في الزحف حوالي تسعة أشهر ، ولكن أظهرت نيلة دايس أنها تتجاوز أهدافها التنموية المبكرة.

أم أمريكية مع مولودتها الجديدة
تعرضت أم أمريكية لأول مرة للذهول عندما بدأت مولودتها الجديدة في رفع رأسها

التدحرج من البطن إلى الظهر في عمر 18 يوما

وادعت الأم البالغة من العمر 34 عامًا يضا أن ابنتها بدأت في التدحرج من بطنها إلى ظهرها في سن 18 يومًا وحاولت التحدث بعمر شهر ونصف.

وقالت سامانثا: “ كانت تبلغ من العمر 18 يومًا تقريبًا عندما تدحرجت من بطنها إلى ظهرها وفي حوالي شهرين ، كانت تتدحرج من ظهرها إلى بطنها.”

أم وأب أمريكيان مع مولودتهم الجديدة
تعرضت أم أمريكية لأول مرة للذهول عندما بدأت مولودتها الجديدة في رفع رأسها
المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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