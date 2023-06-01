الملكة رانيا تلاطف الشيخة موزا وحوار مطول في زفاف الأمير الحسين

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وطن – وثق فيديو لحظة وصول الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين.

وأعلن الديوان الملكي في منشورات سابقة بأن القصر سيحتضن نحو 1700 ضيفا، بينهم ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية وكبار مسؤولين.

الشيخة موزا في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ويُزفّ الأمير الأردني إلى عروسه رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة على مدار نحو أسبوع بهذه المناسبة.

وكان في استقبال الشيخة موزا ملك الأردن عبد الله الثاني، والملكة رانيا، اللذين قاما بالترحيب بها في أحد ردهات القصر.

🇯🇴🇶🇦| صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله تصل إلى قصر زهران لحضور حفل زفاف ولي عهد #الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وفي استقبالها جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله #زفاف_ولي_العهد | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/vfD1OdjGoF — نديب قطر (@NadeebQa) June 1, 2023

وكان لافتا الترحيب الحار من قبل الملكة رانيا، بوالدة أمير قطر الشيخة موزا حيث دار بينهما حوارا مطولا نوعا ما بخلاف بقية الضيوف، تخلله ابتسامات وملاطفات.

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ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله إلى القصر، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبلا الضيوف من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات عامة من دول شقيقة وصديقة، الذين حضروا بدعوة رسمية للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأردني، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا في قصر زهران العامر.

وصول سمو الشيخة موزا بنت ناصر لحفل زفاف ولي العهد الأردني 🇯🇴 الأمير الحسين بن عبدالله الثاني#مرسال_قطر | #قطر | #زفاف_ولي_العهد pic.twitter.com/AbZhkPlxl8 — مرسال قطر (@Marsalqatar) June 1, 2023

ويوم، أمس الأربعاء، أقام الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني. ويتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ويشهد الأردن اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، احتفالات تاريخية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف، حيث يتم عقد القران اليوم بحضور شخصيات عالمية ومسؤولين وقادة من دول العالم.

نشرت قناة “المملكة” الأردنية مقاطع مصورة وثقت لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، على السعودية رجوة آل سيف في قصر زهران الملكي.

ووثق فيديو لحظة عقد القران على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، حسب ما بثّت قناة “المملكة” الأردنية.