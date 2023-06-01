الخميس, يونيو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدالملكة رانيا تلاطف الشيخة موزا وحوار مطول في زفاف الأمير الحسين
الهدهد

الملكة رانيا تلاطف الشيخة موزا وحوار مطول في زفاف الأمير الحسين

كان في استقبال والدة أمير قطر الشيخة موزا، ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، اللذين قاما بالترحيب بها بحرارة

كتب خالد الأحمد
الشيخة موزا في الأردن watanserb.com
وصول الشيخة موزا الى قصر زهران لحضور حفل زفاف الأمير الحسين
- Advertisement -

وطن – وثق فيديو لحظة وصول الشيخة موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين.

وأعلن الديوان الملكي في منشورات سابقة بأن القصر سيحتضن نحو 1700 ضيفا، بينهم ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية وكبار مسؤولين.

الشيخة موزا في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ويُزفّ الأمير الأردني إلى عروسه رجوة آل سيف، بعد نحو 9 أشهر ونصف من إعلان خطوبتهما، وسط احتفالات واسعة عمّت محافظات المملكة على مدار نحو أسبوع بهذه المناسبة.

وكان في استقبال الشيخة موزا ملك الأردن عبد الله الثاني، والملكة رانيا، اللذين قاما بالترحيب بها في أحد ردهات القصر.

وكان لافتا الترحيب الحار من قبل الملكة رانيا، بوالدة أمير قطر الشيخة موزا حيث دار بينهما حوارا مطولا نوعا ما بخلاف بقية الضيوف، تخلله ابتسامات وملاطفات.

- Advertisement -

ووصل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله إلى القصر، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبلا الضيوف من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات عامة من دول شقيقة وصديقة، الذين حضروا بدعوة رسمية للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد الأردني، حيث حضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا في قصر زهران العامر.

ويوم، أمس الأربعاء، أقام الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني. ويتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

ويشهد الأردن اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، احتفالات تاريخية بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف، حيث يتم عقد القران اليوم بحضور شخصيات عالمية ومسؤولين وقادة من دول العالم.

نشرت قناة “المملكة” الأردنية مقاطع مصورة وثقت لحظة عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني، على السعودية رجوة آل سيف في قصر زهران الملكي.

ووثق فيديو لحظة عقد القران على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، حسب ما بثّت قناة “المملكة” الأردنية.

المصدرقناة المملكة + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

سر وراء بدلة الأمير الحسين وفستان رجوة.. ما علاقة الملكة نور؟

الهدهد

الأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها

الهدهد

آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

الهدهد

“وأنا قبلت زواجها”.. لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

الهدهد

هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

الهدهد

من والدة أمير قطر وزوجة السيسي وابنته إلى ذي يزن بن هيثم .. قائمة حضور زفاف الأمير الحسين

الهدهد

من سيكون شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين؟!.. مفاجأة غير متوقعة!

الهدهد

حفل زفاف الأمير الحسين.. ماذا أهدى ولي العهد من حضروا مأدبة عشاء عُرسه؟ (شاهد)

الهدهد

موقع عبري: لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحفل زفاف الأمير الحسين

حياتنا

ما قصة السيف الذي أهداه ملك الأردن لنجله بمناسبة زفافه؟! (فيديو)

حياتنا

تامر حسني يحتفل بزفاف “الحسين ورجوة” ويلهب حماس الأردنيين (فيديو)

حياتنا

أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سر وراء بدلة الأمير الحسين وفستان رجوة.. ما علاقة الملكة نور؟

الأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها

آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

“وأنا قبلت زواجها”.. لحظة عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

كيف تتخلص من التوتر في 5 دقائق فقط؟ إليك بعض الحيل

هكذا استقبلت “أم العريس” الملكة رانيا ولي عهد عُمان بحفل زفاف الحسين

من والدة أمير قطر وزوجة السيسي وابنته إلى ذي يزن بن هيثم .. قائمة حضور زفاف الأمير الحسين

مفاجأة لأصحاب الوجه المستدير.. ستذهل من الصفات التي يكشفها شكل وجهك عن شخصيتك

للأذكياء فقط..ثلاثة مثلثات حمراء موجودة في هذه الصورة لديك 15 ثانية فقط للعثور عليها

بالأدلة.. شاكيرا تتخطى بيكيه بقصة حب مشتعلة مع حبيب سيلينا غوميز السابق (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC