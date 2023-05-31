وهم بصري.. أنت تتمتع بنظر الصقر إذا اكتشفت الطائر المختبئ سريعا

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وطن – ألعاب الوهم البصري هي أنواع من الألعاب التي تستخدم تأثيرات بصرية لخداع العقل والعين. فهي تعتمد على مبادئ الإدراك البصري والتناقض بين الواقع والمظهر.

تساعد هذه الألعاب على تحفيز الدماغ وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية لدى الأشخاص. ليست هذه الأوهام البصرية مسلية فحسب، بل إنها مفيدة أيضًا للدماغ.

حيث تشير الدراسات إلى أن الأوهام البصرية يمكن أن تساعدنا في فهم كيفية إدراك أدمغتنا وأعيننا للعالم من حولنا.

وبينما يرى البعض في الأوهام البصرية وسيلة للترفيه واختبار للمهارة، هي بالنسبة لآخرين -خاصة من العلماء والباحثين- وسيلة لاختبار الطريقة التي يعمل بها نظامنا البصري.

والآن.. هل أنت مستعد لاختبار سريع لمهاراتك في الملاحظة؟.. لنبدأ إذن

ابحث عن طائر في العشب في 7 ثوانٍ

الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه (مصدرها JagranJosh) تُصور مشهدًا عشبيًا، حيث يتم تحدّي المستخدمين لتحديد طائر في 7 ثوانٍ.

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هذا التحدي المثير للعقل يدفع مستخدمي الإنترنت إلى الجنون، لأن الكثيرين يكافحون لاكتشاف مكان الطائر.

يعد هذا تحديًا صعبًا يتطلب من المشاركين التركيز على الصورة.. من الصعب حقًا اكتشاف الطائر.

إنها إحدى أبسط الطرق لاختبار مهارات الملاحظة لديك. وتم تمويه الطائر بخبرة مع البيئة المحيطة به، مما يجعل من الصعب اكتشافه للوهلة الأولى.

يمكن للأفراد الأكثر ذكاءً وانتباهًا فقط تحديد الطائر في غضون الوقت المحدد.

هيا أسرع.. الوقت ينفذ.. هل رصدت الطائر؟

بضع ثوان متبقية.. ثلاثة… اثنين… واحد… و… انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الطائر خلال الوقت المحدد؟

تهانينا لمن اكتشفوا الطائر، فلديكم حقًا مهارات مراقبة استثنائية.

تحقق من الحل المقدم أدناه:

يمكن رؤية الطائر على الجانب الأيمن من الصورة حيث يظهر جزء من وجهه فقط.