كأس العالم للشباب 2023: البرازيل تُقصي تونس ونيجيريا تُنهي حلم الأرجنتين

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وطن- أقصى منتخب البرازيل نظيره التونسي من مونديال كأس العالم للشباب 2023، بعد الفوز عليه برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، كما هو الحال مع منتخب الأرجنتين الذي ودع البطولة بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدفين دون رد.

وسجل راقصو السامبا البرازيلي أولى أهداف المباراة داخل مرمى نسور قرطاج التونسي عن طريق اللاعب ماركو ليوناردو عند الدقيقة ال11 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في اللقاء.

مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب

وأحرز البرازيلي أندري سانتوس الهدف الثاني والرابع في شباك تونس في الدقيقة ال31 وال90+10، كما وسجل زميله ماتيوس سانتوس الهدف الثالث عند الدقيقة ال90+1.

كما وقلص منتخب تونس (نسور قرطاج)، نتيجة المباراة الصعبة أمام البرازيل، بهدف وحيد أحرزه اللاعب محمود غوربيل في الدقيقة ال90+13 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

وشهدت المباراة طرد نجم منتخب البرازيل للشباب روبرت رينان عند الدقيقة ال45، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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مباراة نيجيريا ضد الأرجنتين في كأس العالم للشباب

ونجح منتخب نيجيريا في إقصاء صاحب الأرض الأرجنتين المستضيف للبطولة العالمية، من دور ال16 من منافسات كأس العالم للشباب 2023، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة دون رد.

وسجل النجم النيجيري إبراهيم بيجي محمد الهدف الأول في شباك الأرجنتين (راقصي التانغو)، في الدقيقة ال61.

كما وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب نيجيريا عند الدقيقة ال91، من توقيع اللاعب هاليرو ساركى.

ورغم خسارة منتخب الأرجنتين المباراة أمام نيجيريا وتوديعه مونديال كأس العالم للشباب 2023، إلا أنه كان متفوقاً على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 26 تسديدة والاستحواذ بنسبة 66%.

على عكس المنتخب الفائز نيجيريا الذي وصلت تسديداته في المباراة إلى 10 تسديدات، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 34%.

المتأهلين إلى دور ال8 من كأس العالم للشباب 2023

وحجز كلاً من المنتخبات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وكولومبيا والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا بطاقة عبورهم إلى دور ال8 من منافسات كأس العالم للشباب 2023.

🎥شــــاهد | المنتخب التونسي يودع كأس العالم للشباب تحت عشرين عاما من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام نظيره البرازيلي بهدف لأربعة ، جاء ذلك في المباراة التي أقيمت بمدينة لابلاتـا الأرجنتينية

🎙️ تقرير | يوسف آيت الحاج pic.twitter.com/8lFyI895Mk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 31, 2023

فيما ودع نيوزيلندا وأوزبكستان وسلوفاكيا وتونس والأرجنتين المستضيف وإنجلترا بطولة المونديال للشباب.

فيما لم يحسم بعد منتخب الأوروغواي وغامبيا والإكوادور وكوريا الجنوبية بطاقة عبورهم إلى الدور القادم.