شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده (فيديو)

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، لما فعله شاب سعودي للتخفيف عن والدته ألم زواج والده من سيدة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على صعيد واسع، إقدام الشاب على شراء مشغولات ذهبية لوالدته، كما اشترى لها سيارة فارهة، واصطحبها من أجل أداء مناسك العمرة معاً.

كما أقدم الشاب على إنشاء بئر خيرية باسمها في أحد البلدان الفقيرة، واحتفل بعيد ميلادها.

🔴بعد زواج والده من امرأة ثانية.. شاب سعودي يخفف عن والدته ألم الزواج الثاني يثير إعجاب رواد مواقع التواصل ❤️الإجتماعي#أخبار_الآنpic.twitter.com/I5FOlm4NGA — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) May 29, 2023

أثار ما فعله الشاب السعودي من أجل والدته، إعجاباً واسعاً وإشادة كبيرة.

فقالت ناشطة: “يا زينك الله يطول بعمرك.. ويعطيك لين يرضيك.. ولد بار بوالده ووالدته،، أللهم ارزقه الإخلاص في النية والعمل ونسأله ان يديم عليه نعمة البر والشفقه بوالديه وصفأ قلب والدته عليه ومن تعلقت قلوبهم وامالهم بالله ونسأله ان تكون ممن رضي آلله عنهم وأرضاهم ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم”.

يازينك الله يطول بعمرك..

ويعطيك لين يرضيك

ولد بار بوالده ووالدته،، أللهم ارزقه الإخلاص في النية والعمل ونسأله ان يديم عليه نعمة البر والشفقه بوالديه وصفأ قلب والدته عليه ومن تعلقت قلوبهم وامالهم بالله ونسأله ان تكون ممن رضي آلله عنهم وأرضاهم ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ♥️ — يارب رحمتك (@WhoX1) May 29, 2023

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وكتبت ناشطة: “الله يبارك فيك ويغتح لك أضعاف الابواب اللي تتمناه”.

الله يبارك فيك ويغتح لك أضعاف الابواب اللي تتمناها💐 — أنثى مخمليه🌹🦋 (@55513_hhh) May 29, 2023

وتناقل كثير من النشطاء على موقع تويتر، ما فعله الشاب السعودي مع والدته باحتفال كبير.

#السعودية

بعد زواج والده من امرأة ثانية.. شاب سعودي يخفف عن والدته ألم الزواج الثاني يثير إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر يوثق قصة شاب سعودي قرر تلبية رغبات والدته وتخفيف عنها الحزن بعد أن تزوج والده من امرأة ثانية. pic.twitter.com/RttfCaueXh — ريان المصري (@Rian_almasri) May 30, 2023

تعدد الزوجات في السعودية

وتحدّد السعودية شروطاً للزواج الثاني أو التعدد، حيث يُلزَم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند زواجه بأخرى، كما يجوز عدم الزواج الثاني والتعدد إذا اشترطت الزوجة الأولى عند الزواج عدم التعدد.

وفي حالة مخالفة الشرط يمكنها أن تقبل وعلى زوجها المساواة والالتزام بشروط تعدد الزوجات في السعودية، أو لا تقبل وفي هذه الحالة يحق لها الطلاق والتزام الزوج بدفع جميع حقوقها الزوجية من النفقة والمؤخر ونفقة الأولاد.

ويُشترط ألا يتخطّى العدد أربع زوجات، وأن تكون المعاملة معهن سواء، وأن يباشر الزوج الإنفاق عليهن بالتساوي.