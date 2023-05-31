الأربعاء, مايو 31, 2023
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شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده (فيديو)

إشادة كبيرة بما فعله الشاب السعودي مع والدته ووُصف من قبل النشطاء بأنه بارٌّ بها

كتب خالد السعدي
تعدد الزوجات في السعودية watanserb.com
تعدد الزوجات في السعودية
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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، لما فعله شاب سعودي للتخفيف عن والدته ألم زواج والده من سيدة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على صعيد واسع، إقدام الشاب على شراء مشغولات ذهبية لوالدته، كما اشترى لها سيارة فارهة، واصطحبها من أجل أداء مناسك العمرة معاً.

كما أقدم الشاب على إنشاء بئر خيرية باسمها في أحد البلدان الفقيرة، واحتفل بعيد ميلادها.

أثار ما فعله الشاب السعودي من أجل والدته، إعجاباً واسعاً وإشادة كبيرة.

فقالت ناشطة: “يا زينك الله يطول بعمرك.. ويعطيك لين يرضيك.. ولد بار بوالده ووالدته،، أللهم ارزقه الإخلاص في النية والعمل ونسأله ان يديم عليه نعمة البر والشفقه بوالديه وصفأ قلب والدته عليه ومن تعلقت قلوبهم وامالهم بالله ونسأله ان تكون ممن رضي آلله عنهم وأرضاهم ولاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم”.

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وكتبت ناشطة: “الله يبارك فيك ويغتح لك أضعاف الابواب اللي تتمناه”.

وتناقل كثير من النشطاء على موقع تويتر، ما فعله الشاب السعودي مع والدته باحتفال كبير.

شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده
شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده

تعدد الزوجات في السعودية

وتحدّد السعودية شروطاً للزواج الثاني أو التعدد، حيث يُلزَم الزوج بإخبار زوجته الأولى عند زواجه بأخرى، كما يجوز عدم الزواج الثاني والتعدد إذا اشترطت الزوجة الأولى عند الزواج عدم التعدد.

وفي حالة مخالفة الشرط يمكنها أن تقبل وعلى زوجها المساواة والالتزام بشروط تعدد الزوجات في السعودية، أو لا تقبل وفي هذه الحالة يحق لها الطلاق والتزام الزوج بدفع جميع حقوقها الزوجية من النفقة والمؤخر ونفقة الأولاد.

ويُشترط ألا يتخطّى العدد أربع زوجات، وأن تكون المعاملة معهن سواء، وأن يباشر الزوج الإنفاق عليهن بالتساوي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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