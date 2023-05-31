الأربعاء, مايو 31, 2023
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الهدهد

حملة مباغِتة.. لحظات درامية لمداهمة وكر مخدرات في السعودية (شاهد)

السلطات تنفذ حملة أمنية مكبرة لمكافحة المخدرات عملياتها للقبض على مهربي ومروجي المخدرات في المملكة

كتب خالد السعدي
مداهمة وكر مخدرات في السعودية watanserb.com
مداهمة وكر مخدرات في السعودية
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وطن- انتشر مقطع فيديو في السعودية، يوثّق لحظات درامية من القبض على عنصرين إجراميين وبحوزتهما موادا مخدرة.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة مداهمة نفذتها قوات الأمن الملثمة، حيث أحكمت الإمساك بالعنصرين، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات.

وبيّنت اللقطات، عملية التفتيش التي أجرتها قوات الأمن والتي قادتها للعثور أيضا على أسلحة كانت بحوزة المتهمين.

تفاصيل المداهمة

وفي وقت لاحق، صدر بيان أمني يستعرض تفاصيل هذه المداهمة، حيث تمكنت شرطة منطقة الرياض من إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر و19,973 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها، وهما مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن.

وقالت الشرطة، إن المتهمَين اتخذا أحد أحياء جنوب مدينة الرياض مقرًا لتخزين وترويج سمومهما، وضُبِطَ بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ يزيد عن مليون ريال.

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وأشار البيان إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتزامنا مع الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات عملياتها للقبض على مهربي ومروجي المخدرات في السعودية، دعا البيان المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأطلقت السلطات السعودية، حملة واسعة ضد المخدرات، تشمل تنفيذ حملات أمنية لاستهداف مروجيها ومهربيها وضبط الشحنات على الحدود، وتحديداً مخدر “الكبتاغون“.

وأطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية حملات أمنية تستهدف المهربين والمروجين ومصادرة المواد المخدّرة، منذ أبريل الماضي، بعنوان “الحرب على المخدرات”.

وجاءت الجهود السعودية في ظل تفاقم عمليات التهريب البرية والبحرية لموادٍ مخدّرة، أبرزها الشبو والكبتاغون.

وكانت هذه المادة آخر الشحنات الواصلة إلى ميناء جدة في 16 من مايو الحالي، وعثرت الجمارك على 1,395,930 حبة مُخبأة بألواح خشبية.

مداهمة وكر مخدرات في السعودية
مداهمة وكر مخدرات في السعودية

السعودية عاصمة المخدرات

وكانت شبكة “سي إن إن”، قد قالت في تقرير لها، إنّ السعودية أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وفي وقت سابق أيضاً، قال موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر“، إنّ المملكة العربية السعودية أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنّ مشكلة المخدرات نمت في السعودية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استولت السعودية بين عامي 2015-2019 على ما نسبته 45% من المضبوطات العالمية من عقار “الكبتاجون”، في حين ترفض السلطات السعودية الاعترافَ بهذا الواقع، وتلقي بالمسؤولية على جهات خارجية.

المصدرتويتر، موقع جيوبوليتيكال فيوتشر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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