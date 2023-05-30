10 مدن بها أجمل نساء العالم .. بينها مدينة خليجية (صور)

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وطن – نشر موقع “insidermonkey”، تقريراً عن 10 مدن بها أجمل نساء العالم، تضمن وجود مدينة عربية في القائمة، هي دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

10 مدن بها أجمل نساء العالم ..

10. ميديلين في كولومبيا:

تشتهر هذه المدينة، بصناعة التجميل وأصبحت مركزًا لعمليات التجميل.

وتتمتع “ميديلين” بصناعة جراحية تجميلية متنامية، ومن الشائع أن تخضع النساء لعمليات متعددة لتحسين مظهرهن. وفق التقرير

9.سنغافورة:

أدى الاهتمام المتزايد من جانب المرأة السنغافورية بالمنتجات ذات المكونات الآسيوية إلى تمكين العلامات التجارية الكورية وغيرها من العلامات التجارية الآسيوية للعناية بالبشرة من اكتساب حصة في السوق.

Huxley و Innisfree هما أكثر العلامات التجارية الكورية شعبية للعناية بالبشرة بين نساء سنغافورة الجميلات.

8. بوغوتا ، كولومبيا:

أصبحت بوغوتا وجهة شهيرة للسياحة العلاجية، بما في ذلك الجراحة التجميلية.

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كما انه من الشائع ملاحظة أن النساء في بوغوتا يخضعن لعمليات جراحية لتكبير الثدي وشفط الدهون وشد البطن وشد الوجه.

7. بانكوك ، تايلاند:

من المقدر أن يزداد سوق العناية بالبشرة في تايلاند إلى 4.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

والسبب هو شيخوخة السكان السريعة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة من 10٪ إلى 20٪ بحلول عام 2031 بين النساء التايلنديات.

6. دبي، الإمارات العربية المتحدة:

طورت صناعة التجميل في دبي تركيزًا قويًا على الجراحة التجميلية والإجراءات غير الجراحية مثل البوتوكس والفيلر.

كما تجذب دبي العديد من السياح الباحثين عن علاجات تجميلية عالية الجودة؛ حيث تقدم العديد من العيادات والمستشفيات هذه الخدمات.

في دبي، عادة ما تكون النساء مهووسات بالجمال، حيث تستثمر نسبة أعلى في إجراءات العناية بالبشرة باهظة الثمن ، وعلاجات الشعر ، وإجراءات التجميل.

5. لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية:

مدينة لديها تركيز كبير على الجمال والمظهر. وتحظى العمليات التجميلية مثل تكبير الثدي وشفط الدهون وتجميل الأنف بشعبية في لوس أنجلوس، وتعد المدينة موطنًا لأحد أفضل جراحي التجميل المتخصصين في هذه الإجراءات.

لوس أنجلوس هي أيضًا موطن هوليوود ، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل المدن في صناعة الموسيقى ، حيث تجذب النساء الجميلات من جميع أنحاء الولايات المتحدة اللواتي يطمحن إلى النجومية.

4. ساو باولو ، البرازيل:

تعتبر ساو باولو مركزًا رئيسيًا للسياحة العلاجية.

المدينة هي موطن لكثير من جراحي التجميل المهرة وعيادات التجميل الحديثة التي تقدم مجموعة من الإجراءات، مثل تكبير الثدي ، وشد البطن ، وشفط الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى تقنيات الجراحة التجميلية البرازيلية بتقدير جيد.

لذلك، تسافر العديد من النساء في جميع أنحاء العالم إلى ساو باولو للخضوع لعمليات التجميل.

3. ميامي ، الولايات المتحدة الأمريكية:

من المعروف أن ميامي هي عاصمة الجراحة التجميلية للولايات المتحدة.

في عام 2016 ، كان لديها أكبر عدد من جراحي التجميل في الولايات المتحدة.

2. ريو دي جانيرو ، البرازيل:

تشتهر النساء البرازيليات بمهاراتهن في الماكياج والحفاظ على مظهرهن طوال حياتهن.

بينما تعد المدينة مركزًا لمجموعة واسعة من الصالونات والمنتجعات الصحية والمتاجر ، حيث تقدم المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات الجمال للمرأة البرازيلية.

في حين تشمل إجراءات الجراحة التجميلية الشائعة شفط الدهون ورفع المؤخرة البرازيلية.

1. سيول، كوريا الجنوبية:

في عام 2020، عُرفت سيول بأنها العاصمة العالمية للجراحة التجميلية.

بينما تركز النساء الكوريات بشكل كبير على الجمال والعناية بالبشرة ، فإن الجراحة التجميلية شائعة للغاية.

كما تعد جراحة الجفن المزدوج وتجميل الأنف من بين الإجراءات الأكثر شيوعًا.