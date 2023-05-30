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10 مدن بها أجمل نساء العالم .. بينها مدينة خليجية (صور)

"تجذب دبي العديد من السياح الباحثين عن علاجات تجميلية عالية الجودة؛ حيث تقدم العديد من العيادات والمستشفيات هذه الخدمات"

كتب أنس السالم
10 مدن بها أجمل نساء العالم watanserb.com
دبي ضمن 10 مدن بها أجمل نساء العالم وفق تقرير insidermonkey
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وطن – نشر موقع “insidermonkey”، تقريراً عن 10 مدن بها أجمل نساء العالم، تضمن وجود مدينة عربية في القائمة، هي دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

10 مدن بها أجمل نساء العالم ..

10. ميديلين في كولومبيا:

تشتهر هذه المدينة، بصناعة التجميل وأصبحت مركزًا لعمليات التجميل.

وتتمتع “ميديلين” بصناعة جراحية تجميلية متنامية، ومن الشائع أن تخضع النساء لعمليات متعددة لتحسين مظهرهن. وفق التقرير 

ميديلين في كولومبيا
ميديلين في كولومبيا

9.سنغافورة:

أدى الاهتمام المتزايد من جانب المرأة السنغافورية بالمنتجات ذات المكونات الآسيوية إلى تمكين العلامات التجارية الكورية وغيرها من العلامات التجارية الآسيوية للعناية بالبشرة من اكتساب حصة في السوق.

سنغافورة
سنغافورة

Huxley و Innisfree هما أكثر العلامات التجارية الكورية شعبية للعناية بالبشرة بين نساء سنغافورة الجميلات.

8. بوغوتا ، كولومبيا:

أصبحت بوغوتا وجهة شهيرة للسياحة العلاجية، بما في ذلك الجراحة التجميلية.

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كما انه من الشائع ملاحظة أن النساء في بوغوتا يخضعن لعمليات جراحية لتكبير الثدي وشفط الدهون وشد البطن وشد الوجه.

بوغوتا ، كولومبيا
بوغوتا ، كولومبيا

7. بانكوك ، تايلاند:

من المقدر أن يزداد سوق العناية بالبشرة في تايلاند إلى 4.36 مليار دولار بحلول عام 2027.

والسبب هو شيخوخة السكان السريعة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة من 10٪ إلى 20٪ بحلول عام 2031 بين النساء التايلنديات.

6. دبي، الإمارات العربية المتحدة:

طورت صناعة التجميل في دبي تركيزًا قويًا على الجراحة التجميلية والإجراءات غير الجراحية مثل البوتوكس والفيلر.

تجذب دبي العديد من السياح الباحثين عن علاجات تجميلية عالية الجودة
تجذب دبي العديد من السياح الباحثين عن علاجات تجميلية عالية الجودة

كما تجذب دبي العديد من السياح الباحثين عن علاجات تجميلية عالية الجودة؛ حيث تقدم العديد من العيادات والمستشفيات هذه الخدمات.

في دبي، عادة ما تكون النساء مهووسات بالجمال، حيث تستثمر نسبة أعلى في إجراءات العناية بالبشرة باهظة الثمن ، وعلاجات الشعر ، وإجراءات التجميل.

5. لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية:

مدينة لديها تركيز كبير على الجمال والمظهر. وتحظى العمليات التجميلية مثل تكبير الثدي وشفط الدهون وتجميل الأنف بشعبية في لوس أنجلوس، وتعد المدينة موطنًا لأحد أفضل جراحي التجميل المتخصصين في هذه الإجراءات.

تحظى العمليات التجميلية مثل تكبير الثدي وشفط الدهون وتجميل الأنف بشعبية في لوس أنجلوس
تحظى العمليات التجميلية مثل تكبير الثدي وشفط الدهون وتجميل الأنف بشعبية في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس هي أيضًا موطن هوليوود ، فضلاً عن كونها واحدة من أفضل المدن في صناعة الموسيقى ، حيث تجذب النساء الجميلات من جميع أنحاء الولايات المتحدة اللواتي يطمحن إلى النجومية.

4. ساو باولو ، البرازيل:

تعتبر ساو باولو مركزًا رئيسيًا للسياحة العلاجية.

المدينة هي موطن لكثير من جراحي التجميل المهرة وعيادات التجميل الحديثة التي تقدم مجموعة من الإجراءات، مثل تكبير الثدي ، وشد البطن ، وشفط الدهون.

تعتبر ساو باولو مركزًا رئيسيًا للسياحة العلاجية
تعتبر ساو باولو مركزًا رئيسيًا للسياحة العلاجية

بالإضافة إلى ذلك، تحظى تقنيات الجراحة التجميلية البرازيلية بتقدير جيد.

لذلك، تسافر العديد من النساء في جميع أنحاء العالم إلى ساو باولو للخضوع لعمليات التجميل.

3. ميامي ، الولايات المتحدة الأمريكية:

من المعروف أن ميامي هي عاصمة الجراحة التجميلية للولايات المتحدة.

في عام 2016 ، كان لديها أكبر عدد من جراحي التجميل في الولايات المتحدة.

2. ريو دي جانيرو ، البرازيل:

تشتهر النساء البرازيليات بمهاراتهن في الماكياج والحفاظ على مظهرهن طوال حياتهن.

بينما تعد المدينة مركزًا لمجموعة واسعة من الصالونات والمنتجعات الصحية والمتاجر ، حيث تقدم المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات الجمال للمرأة البرازيلية.

في حين تشمل إجراءات الجراحة التجميلية الشائعة شفط الدهون ورفع المؤخرة البرازيلية.

1. سيول، كوريا الجنوبية:

في عام 2020، عُرفت سيول بأنها العاصمة العالمية للجراحة التجميلية.

بينما تركز النساء الكوريات بشكل كبير على الجمال والعناية بالبشرة ، فإن الجراحة التجميلية شائعة للغاية.

كما تعد جراحة الجفن المزدوج وتجميل الأنف من بين الإجراءات الأكثر شيوعًا.

المصدرinsidermonkey - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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