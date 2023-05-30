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هذا هو حجم ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر

"تمتلك 7 سيارات ويختان فاخران واحتياطي نقدي يزيد عن 8 ملايين دولار"

كتب أنس السالم
ثروة ليندا ياكارينو watanserb.com
الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ليندا ياكارينو
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وطن – يبلغ صافي ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر حاليًا حوالي 40 مليون دولار .

ليندا ياكارينو هي المرأة التي اختارها الملياردير إيلون ماسك لتصبح الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.

شغلت الرئيس التنفيذي البالغة من العمر 61 عامًا أحد أكثر المقاعد شهرة في شركات التكنولوجيا وستحصل على ملايين الدولارات للقيام بعملها بأفضل ما تستطيع. لكن صافي ثروتها يبلغ حاليًا حوالي 40 مليون دولار.

كم تكسب ليندا ياكارينو من تويتر؟

بصفتها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، من المقرر أن تحقق ليندا ياكارينو حوالي 6 ملايين دولار سنويًا بالإضافة إلى المكافآت التي تحصل عليها لتحقيق بعض الأهداف.

ليندا ياكارينو وإيلون ماسك
ليندا ياكارينو وإيلون ماسك

في المكافأة وحدها، يحق لـ”ليندا” الحصول على 2 مليون دولار إضافية و 4 ملايين دولار أخرى في خيارات الأسهم بعد انتهاء عقدها لمدة 3 سنوات على تويتر.

من المهم ملاحظة أن ليندا ياكارينو قد عملت في شركات كبرى مثل NBC Universal و Turner Entertainment لمدة 15 عامًا.

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كما أنّ لدى “ياكارينو” أيضًا علاقات مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استضافت عددًا من الأحداث في الماضي. ولم يمنع ذلك إيلون ماسك من توظيفها لمنصب الرئيس التنفيذي في تويتر.

ثروة ليندا ياكارينو

من بين أصولها، تمتلك 5 عقارات و 7 سيارات ويختان فاخران واحتياطي نقدي يزيد عن 8 ملايين دولار.

كما أنها تمتلك محفظة استثمارية من 13 سهمًا تقدر قيمتها حاليًا بـ 5 ملايين دولار.بحسب ما ورد في صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

هذه الشركات التي تمتلك فيها أسهمًا هي Cognizant و Procer & Gamble و Costco و General Motors و Starbucks.

ثروة ليندا ياكارينو
ليندا ياكارينو

تخرجت ليندا من كلية “دونالد بي بيليساريو” للاتصالات بجامعة بنسلفانيا بدرجة البكالوريوس في الاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 1985.

نشأت في دير بارك بنيويورك وتعيش حاليًا في منطقة “سي كليف” بنيويورك. كما أن ليندا ياكارينو متزوجة من كلود مادرازو ولديها طفلان.

ثروة ليندا ياكارينو
الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر ليندا ياكارينو
المصدرmarca - وطن - يوتيوب
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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