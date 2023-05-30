هذا هو حجم ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر

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وطن – يبلغ صافي ثروة ليندا ياكارينو الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر حاليًا حوالي 40 مليون دولار .

ليندا ياكارينو هي المرأة التي اختارها الملياردير إيلون ماسك لتصبح الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر.

شغلت الرئيس التنفيذي البالغة من العمر 61 عامًا أحد أكثر المقاعد شهرة في شركات التكنولوجيا وستحصل على ملايين الدولارات للقيام بعملها بأفضل ما تستطيع. لكن صافي ثروتها يبلغ حاليًا حوالي 40 مليون دولار.

كم تكسب ليندا ياكارينو من تويتر؟

بصفتها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، من المقرر أن تحقق ليندا ياكارينو حوالي 6 ملايين دولار سنويًا بالإضافة إلى المكافآت التي تحصل عليها لتحقيق بعض الأهداف.

في المكافأة وحدها، يحق لـ”ليندا” الحصول على 2 مليون دولار إضافية و 4 ملايين دولار أخرى في خيارات الأسهم بعد انتهاء عقدها لمدة 3 سنوات على تويتر.

من المهم ملاحظة أن ليندا ياكارينو قد عملت في شركات كبرى مثل NBC Universal و Turner Entertainment لمدة 15 عامًا.

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كما أنّ لدى “ياكارينو” أيضًا علاقات مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استضافت عددًا من الأحداث في الماضي. ولم يمنع ذلك إيلون ماسك من توظيفها لمنصب الرئيس التنفيذي في تويتر.

ثروة ليندا ياكارينو

من بين أصولها، تمتلك 5 عقارات و 7 سيارات ويختان فاخران واحتياطي نقدي يزيد عن 8 ملايين دولار.

كما أنها تمتلك محفظة استثمارية من 13 سهمًا تقدر قيمتها حاليًا بـ 5 ملايين دولار.بحسب ما ورد في صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

هذه الشركات التي تمتلك فيها أسهمًا هي Cognizant و Procer & Gamble و Costco و General Motors و Starbucks.

تخرجت ليندا من كلية “دونالد بي بيليساريو” للاتصالات بجامعة بنسلفانيا بدرجة البكالوريوس في الاتصالات السلكية واللاسلكية في عام 1985.

نشأت في دير بارك بنيويورك وتعيش حاليًا في منطقة “سي كليف” بنيويورك. كما أن ليندا ياكارينو متزوجة من كلود مادرازو ولديها طفلان.