الثلاثاء, مايو 30, 2023
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حياتنا

هبة عبوك شبه عارية بقميص دون بنطلون وأزرار تكشف المستور! (شاهد)

لم تسلم هبة عبوك من هجوم بعض المغربيين عليها رغم طلاقها من أشرف حكيمي بسبب الصورة الجريئة التي نشرتها

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك شبه عارية بقميص دون بنطلون وأزرار تكشف المستور! (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– لم تسلم هبة عبوك من هجوم بعض المغربيين عليها، رغم طلاقها من أشرف حكيمي. وذلك بسبب أحدث صورة نشرتها عبر “انستجرام”.

“كل يوم تحفتك الرائعة”

ارتدت النجمة الإسبانية هبة عبوك في الصورة، قميصاً باللونين الأبيض والأسود، دون أن ترتدي بنطلوناً معه.

هبة عبوك
بدت هبة شبه عارية في الصورة

وتعمّدت هبة عبوك أن تبقي أزرار القميص مفتوحة، لتكشف مفاتنها بكل وضوح.

وعلقت الممثلة تونسية الأصل: “اجعل كل يوم تحفة خاصة بك”.

“العائلة أولاً”

هذا وقد شددت هبة عبوك على أن العائلة أهم من كل شيء، وتأتي في المقام الأول في حياتها.

تمرّ هبة عبوك بفترة صعبة منذ طلاقها من النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي.

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وتنشر هبة عبوك بانتظام رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها عن أطفالها وعائلتها.

ومؤخراً، شاركت الزوجة السابقة لأشرف حكيمي، صوراً من نزهتها مع طفليها، مصحوبة بأغنية “شاكيرا” الجديدة.

هبة عبوك
العائلة أولاً هو شعار النجمة تونسية الأصل
هبة عبوك
وجدت هبة العزاء في أبنائها للهروب من مشاكلها

وعلقت هبة: “العائلة تأتي أولا”.

هبة عبوك
استعانت هبة بأغنية شاكيرا
هبة عبوك
يبلغ عمر طفلها الأصغر عاماً فقط

تدهور أداء حكيمي

منذ طلاقها، وجدت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا العزاء في طفليها: أمين (3 سنوات)، ونعيم ( سنة واحدة).

يخضع حكيمي للتحقيق في تهمة اغتصاب منذ فبراير/شباط.

كما عانى الظهير الأيمن المغربي في باريس سان جيرمان بشكل كبير من وضعه الشخصي، مما أدى إلى تدهور أدائه في النادي الباريسي.

لذلك فإن باريس سان جيرمان يفكر في السماح له بالرحيل هذا الصيف.

مدينة النور

بينما انتقلت هبة إلى باريس حيث تقيم مع طفليها. وبدأت النجمة الإسبانية بالفعل في المضي قدمًا وبدء حياتها الجديدة. وكانت مدينة النور صديقة للنجمة التونسية الأصل بعد الطلاق.

كما قامت الزوجة السابقة لأشرف حكيمي بتكوين العديد من الصداقات مع المشاهير في باريس.

كانت العارضة الإسبانية نشطة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خلالها حول حياتها اليومية وتتفاعل مع المعجبين.

حتى الآن، العارضة الإسبانية عازبة، وقالت إنها ستركز الآن على صحتها العقلية.

وبدأت قضية طلاق أشرف حكيمي وهبة عبوك مطلعَ العام الجاري. طالبت العارضة الإسبانية بنفقة مالية من زوجها السابق، واكتشفت أنه لا يوجد أي عقَار باسم زوجها ولكن باسم والدته.

وبعد هذه الخسارة، بقيت الزوجة السابقة للاعب المغربي مندمجة في حياتها الجديدة فقط مع صديق سري يبدو أنه من ساعدها على الأمر، كما ذكرت صحيفة firstsportz.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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