هبة عبوك توجه رسالة دعم كبيرة لـ شاكيرا.. بماذا نصحتها؟!

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وطن- في أعقاب انفصالها المثير للجدل عن جيرارد بيكيه، أعرب مشاهير عن دعمهم للمغنية الكولومبية “شاكيرا”، مثل: نجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا، أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، والمطربة الإنجليزية أديل.

وعلى الرغم من قلة عدد المشاهير الذين دعموا شاكيرا، فقد وجدت النجمة الكولومبية الآن صديقة أخرى في زوجة أشرف حكيمي السابقة، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

وانفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان، حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

تضامن هبة عبوك مع شاكيرا

وأبدت هبة عبوك، الشريكة السابقة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، تضامنها مع شاكيرا من خلال إرسال رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وخلال هذا الوقت، وجدت عبوك العزاء في طفليها الصغيرين: أمين ونعيم. وفي ظل تحدياتها الشخصية، شاركت الممثلة الإسبانية أغنية شاكيرا “اكروستيكو”، إلى جانب رسالة قوية تؤكد أهمية العائلة التي يجب أن تكون لها الأسبقية.

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“كن إيجابياً”

وكتبت أيضاً عبر خاصية “الاستوري”، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية”: “كن صبوراً جداً مع نفسك”.

وأضافت: “استمر في تذكير نفسك بأن الأمور تسير على ما يرام. ما هو غير منطقي الآن سيمنحك السلام والوضوح قريبًا. ستفهم لماذا تحدث أشياء معينة بطريقة معينة. كل ذلك في توقيت إلهي. كن إيجابيًا”.

انتقادات طالت هبة عبوك

وواجهت هبة عبوك مؤخراً انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حيث اتهمها بعضهم بالسعي للحصول على حصة من أصول لاعب كرة القدم المغربي، ومع ذلك، لا تزال تركّز على إعطاء الأولوية لرفاهية طفليها.