الأربعاء, مايو 31, 2023
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حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة دعم كبيرة لـ شاكيرا.. بماذا نصحتها؟!

هبة عبوك أكدت في رسالتها أن الأسرة تأتي أولاً

كتب سالم حنفي
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- في أعقاب انفصالها المثير للجدل عن جيرارد بيكيه، أعرب مشاهير عن دعمهم للمغنية الكولومبية “شاكيرا”، مثل: نجمة التنس الإسبانية باولا بادوسا، أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، والمطربة الإنجليزية أديل.

وعلى الرغم من قلة عدد المشاهير الذين دعموا شاكيرا، فقد وجدت النجمة الكولومبية الآن صديقة أخرى في زوجة أشرف حكيمي السابقة، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

وانفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان، حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

تضامن هبة عبوك مع شاكيرا

وأبدت هبة عبوك، الشريكة السابقة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، تضامنها مع شاكيرا من خلال إرسال رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وخلال هذا الوقت، وجدت عبوك العزاء في طفليها الصغيرين: أمين ونعيم. وفي ظل تحدياتها الشخصية، شاركت الممثلة الإسبانية أغنية شاكيرا “اكروستيكو”، إلى جانب رسالة قوية تؤكد أهمية العائلة التي يجب أن تكون لها الأسبقية.

 

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هبة عبوك
هبة عبوك

“كن إيجابياً”

وكتبت أيضاً عبر خاصية “الاستوري”، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية”: “كن صبوراً جداً مع نفسك”.

وأضافت: “استمر في تذكير نفسك بأن الأمور تسير على ما يرام. ما هو غير منطقي الآن سيمنحك السلام والوضوح قريبًا. ستفهم لماذا تحدث أشياء معينة بطريقة معينة. كل ذلك في توقيت إلهي. كن إيجابيًا”.

انتقادات طالت هبة عبوك

وواجهت هبة عبوك مؤخراً انتقادات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حيث اتهمها بعضهم بالسعي للحصول على حصة من أصول لاعب كرة القدم المغربي، ومع ذلك، لا تزال تركّز على إعطاء الأولوية لرفاهية طفليها.

المصدرانستجرام، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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