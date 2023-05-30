مريم حسين مرعوبة وكادت تبكي من هول الصدمة بسبب ما حدث معها في بيروت! (فيديو)

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وطن- شاركت الفنانة المغربية مريم حسين، متابعيها، مقتطفات من رحلتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتجربتها المرعبة مع التلفريك.

خوف وصدمة

ونشرت مريم حسين عدة مقاطع عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، من بيروت حيث تتواجد للسياحة.

وظهرت الفنانة المغربية بأحد المقاطع وهي في القاطرة المعلقة المعروفة بـ”التلفريك”. وما أن بدأت المقطورة بالتحرك، صرخت مريم ووضعت يدها على فهمها وحاولت كتم بكاءها من الصدمة والخوف.

واستكملت مريم حسين رحلتها في المطاعم الشعبية القديمة، وشوارع بيروت وحدائقها والطبيعة الخضراء هناك.

أفعى عملاقة

وفي وقت سابق، فاجأت مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع أفعى عملاقة.

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

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وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا، ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

اللافت في الأمر، أن مريم حسين قامت بإغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام” على هذا المنشور فقط.

تجربة الصحراء

كما قررت مريم تجربة مغامرة القيادة في صحراء دبي، برفقة أحد المشاهير في دبي.

لكن سيارة مريم حسين خذلتها، وعلقت في رمال الصحراء، لتنزل الفنانة المغربية وتحاول أن تدفعها بيدها.

وسارع المشهور الذي يدعى ابراهيم أسعد، إلى محاولة إنقاذ مريم حسين، باستخدام سيارة ضخمة مخصصة للصحراء.

View this post on Instagram A post shared by Ibrahim Assad (@ibrahim_assad)

وقام ابراهيم أسعد بربط سيارته بسيارة مريم حسين، وخلّصها من الأزمة، وسط سعادة الأخيرة واحتفائها.

ونشر ابراهيم لحظة إنقاذه لمريم حسين، مرفقاً المقطع بتعليق ساخر قال فيه: “حين تذهب النساء إلى الصحراء”.

وتعرضت مريم حسين لتعليقات ساخرة أيضاً من الجمهور الذي انتقد حذاءها الضخم، وملابسها الجريئة.

من هي مريم حسين؟

يذكر أن مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

دخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم» والذي عرض على قناة اليوم.

لكن الفنانة المغربية تعرضت للانتقاد من الجمهور الذي رأى أنها تتصنع وتتطفل على الجنسية الإماراتية.

وعلى الرغم من ذلك، قدمت مريم الموسم الثاني منه في عام 2013.

على صعيد حياتها الشخصية، تزوجت مريم من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل عام 2016.

زواجها لم يستمر طويلا، وانفصلت مريم عن فيصل في نفس العام، وأنجبت منه أميرة عام 2017.