الثلاثاء, مايو 30, 2023
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تامر حسني يحتفل بزفاف “الحسين ورجوة” ويلهب حماس الأردنيين (فيديو)

الفنان المصري ألهب حماس الجماهير في الأردن بتأديته أشهر أغانيه وسط حضور الآلاف للحفل الذي أحياه فنانون أردنيون وعرب، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن، على رجوة بنت خالد آل سيف

كتب فهمي الورغمي
تامر حسني يحتفل بزفاف
تامر حسني في الأردن
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وطن- على طريقته الخاصة في مخاطبة مشاعر الجماهير، تألق الفنان المصري تامر حسني في الحفل الذي أُعدّ خصيصاً بمناسبة الاحتفال بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد الأردني، على الآنسة رجوة آل سيف، مساء الإثنين، باستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية.

وأشاد جمهور تامر حسني بحماسه في الأداء المذهل الذي قدّمه أمام آلاف الحضور، وقدرته على تجديد نفسه في كل مرة ليُخرج لهم أفضل أداء.

تامر حسني يُثير حماس الجماهير في الأردن

أشعل الفنان المصري تامر حسني حماس الجماهير في ستاد عمّان، بإفساح المجال أمامهم لترديد أغنياته معهم، مثل: “ارجعلي”، و”يا أنا يا مفيش” و”نور عيني”.

 

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وعبّر حسني عن امتنانه للاستقبال المبهر الذي حظي به على المستويين الرسمي والشعبي، وعلق على زيارته للأردن قائلاً: “كل الشرف ان افتتح هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الأردن، والآنسة رجوة آل سيف ، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق والسلام ورعاية الرحمن”.

وأضاف النجم المصري: “بالتأكيد سعيد وفخور كل الفخر ان يأتي يوم و اكون سبب و لو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الاردن كرمز للمحبه بين الدولتين في مناسبه رسميه عظيمه زي دي ، كان احد احلامي اللي حلمتها من صغري ( الحمدلله )”.

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وختم بقوله: “كل الشكر والتقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم وترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي و جايلكم تاني قريب ان شاء الله”.

 

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ووثق حسام حسني شقيق النجم تامر حسني، لحظة افتتاح شقيقه للحفل، بمجموعة من الفيديوهات، نشرها عبر صفحته الرسمية على “انستغرام“، وقدم من خلالها تامر مجموعة من أشهر أغانيه مثل: “ارجعلي”، وأغنية “هادلعني”، وأغنية “يابنت الايه”.

وظهر الفنان تامر حسني مع مجموعة ركاب أردنيين على متن طائرة في موقف طريف، تفاعل معه الأردنيون على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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وعلى غرار تامر حسني، قدّم مجموعة من الفنّانين الأردُنيين والعرب في الحفل الفني، عدداً من أبرز أغانيهم التي غمرت الأجواء الاحتفالية بالسعادة والتفاعل الجماهيري؛ ومنها ما قدمته ديانا كرزون: “أردنية هالليلة”، وعوض: “بلدنا غير”، كما غنى الفنان اللبناني راغب علامة: “نسيني الدنيا” و”الحب الكبير”.

زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

تنطلق رسمياً، غداً الأربعاء وعلى مدى يومين، الاحتفالات في عموم الأردن بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف.

ستكون البداية بمأدبة عشاء سيُقيمها الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، سيحضرها ما يزيد على 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني. سيتخللها فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج.

يوم الخميس الأول من يونيو/حزيران، سيشهد قصر زهران مراسم عقد قران ولي العهد والآنسة رجوة، ليتوجّها بعدها إلى قصر الحسينية محاطَين بالموكب الأحمر.

ويسلك الموكب عدداً من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

في قصر الحسينية، سيقيم الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله حفل استقبال بمناسبة الزفاف تتبعه مأدبة عشاء رسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضيوف المملكة قد بدأوا التوافد بالفعل إلى العاصمة عمان لحضور الاحتفالات، وسيكون بينهم قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة للأردن.

المصدرانستجرام ، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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