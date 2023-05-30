بفستان مثير.. أول ظهور لـ ميرنا نور الدين رفقة زوجها عمر عطية مدرب اللياقة

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وطن- أعلنت الممثلة المصرية “ميرنا نور الدين” عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية “عمر عطية”، وشاركت جمهورها بصورة من حفل الزفاف عبر حسابها على إنستجرام، وعبرت عن سعادتها بخطوتها الجديدة في حياتها.

ميرنا نور الدين تتزوج مدربها

واحتفلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يُدعي “عمر عطية”، وهو مصري أمريكي الجنسية ،واحتفلا بعقد قرانهما في اجواء عائلية وصور شاركتها نور الدين على إنستغرام.

💞 ميرنا نور الدين تكشف عن صورة عقد قرانها عبر حسابها على إنستجرام pic.twitter.com/smFJRfsvQ7 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 29, 2023

ميرنا نور الدين هي ممثلة مصرية شابة وموهوبة، بدأت حياتها الفنية في عام 2015 بمشاركتها في مسلسل “سقوط حر”، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وحققت نجاحاً وشهرة كبيرة بين الجمهور.

تتميز ميرنا نور الدين بجمالها وأناقتها وحضورها المميز على الشاشة، كما تتمتع بشخصية مرحة وودودة، وتحب ممارسة الرياضة والسفر والقراءة في أوقات فراغها.

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ميرنا نور الدين في فيلم “بعد الشرّ”

يُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما هذه الأيام، فيلم “بعد الشر”، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

View this post on Instagram A post shared by Myrna Noureldin (@myrna_noureldin)

وفي شهر رمضان الماضي، شاركت ميرنا نور الدين في مسلسل “الكتيبة 101” بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.