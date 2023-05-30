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بفستان مثير.. أول ظهور لـ ميرنا نور الدين رفقة زوجها عمر عطية مدرب اللياقة

ميرنا نور الدين احتفلت بعقد قرانها على مدربها في "الجيم" عمر عطية ضمن أجواء عائلية خاصة

كتب فهمي الورغمي
بفستان مثير.. أول ظهور لـ ميرنا نور الدين رفقة زوجها عمر عطية مدرب اللياقة watanserb.com
ميرنا نور الدين
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وطن- أعلنت الممثلة المصرية “ميرنا نور الدين” عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية “عمر عطية”، وشاركت جمهورها بصورة من حفل الزفاف عبر حسابها على إنستجرام، وعبرت عن سعادتها بخطوتها الجديدة في حياتها.

ميرنا نور الدين تتزوج مدربها

واحتفلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يُدعي “عمر عطية”، وهو مصري أمريكي الجنسية ،واحتفلا بعقد قرانهما في اجواء عائلية وصور شاركتها نور الدين على إنستغرام.

ميرنا نور الدين هي ممثلة مصرية شابة وموهوبة، بدأت حياتها الفنية في عام 2015 بمشاركتها في مسلسل “سقوط حر”، ومنذ ذلك الحين شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وحققت نجاحاً وشهرة كبيرة بين الجمهور.

تتميز ميرنا نور الدين بجمالها وأناقتها وحضورها المميز على الشاشة، كما تتمتع بشخصية مرحة وودودة، وتحب ممارسة الرياضة والسفر والقراءة في أوقات فراغها.

 

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ميرنا نور الدين في فيلم “بعد الشرّ”

يُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما هذه الأيام، فيلم “بعد الشر”، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

 

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وفي شهر رمضان الماضي، شاركت ميرنا نور الدين في مسلسل “الكتيبة 101” بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

 

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المصدرانستجرام ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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