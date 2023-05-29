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هبة عبوك تعلق على صورة عارية تماماً للعارضة جيسيكا غويكوتشيا.. ماذا قالت؟ (شاهد)

العارضة جيسيكا غويكوتشيا أطلقت ماركة ملابس خاصة بها

كتب سالم حنفي
جيسيكا غويكوتشيا watanserb.com
صورة جيسيكا غويكوتشيا عارية تماما
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وطن – تفاعلت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مع صورة عارية تماما للعارضة الإسبانية جيسيكا غويكوتشيا، صديقة نجم طرابزون سبور التركي مارك بارترا، أثناء ترويجها لماركة الملابس الخاصة بها.

وترتبط العارضة والمؤثرة وسيدة الاعمال جيسيكا غويكوتشيا في علاقة مع بارترا منذ انفصال نجم برشلونة السابق عن زوجته ميليسا خيمينيز في عام 2022.

وأطلقت شريكة بارترا ، التي يتابعها أكثر من 1.8 مليون متابع على انستغرام ، علامتها التجارية الخاصة للملابس، GOI ، في عام 2019. وأطلقت أحدث مجموعة ملابس سباحة لها يوم الخميس (25 مايو).

صورة عارية تماما

وعند الإعلان عن المجموعة على انستغرام، نشرت العارضة صورة عارية تمامًا لها ، تاركة القليل للخيال، حيث ظهرت الأجزاء الحميمة من جيسـيكا غـويكوتشيا مغطاة فقط بإطار باب ورقعة صغيرة.

وكتتب جيسيكا غويكوتشيا على انستغرام: “السعادة على وجهي لأننا نطلق ملابس السباحة الخاصة بنا”.

 

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A post shared by Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

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جيسيكا غويكوتشيا
صورة العارضة الإسبانية جيسيكا غويكوتشيا عارية تماما

 

تفاعل المتابعين مع الصورة

وحصدت صورة جيسيكا غويكوتشيا على أكثر من 105000 إعجاب و 376 تعليقًا، وكان صديقها بارترا من بين أولئك الذين أذهلهم المنشور ، حيث نشر المدافع اثنين من الرموز التعبيرية للوجه في التعليقات.

هبة عبوك تدعم جيسيكا غويكوتشيا

كما أعربت هبة عبوك الزوجة السابقة لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي عن إعجابها بجويكوتشيا، حيث تفاعلت الممثلة الإسبانية مع الصورة بنشر إيموجي لوجه مبتسم بقلوب.

تفاعل هبة عبوك مع صورة جيسيكا غويكوتشيا

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جيسيكا غويكوتشيا صورة مفعمة بالحيوية عن نفسها، حيث نشرت بشكل خاص صورة عارية على انستغرام الشهر الماضي.

في غضون ذلك ، يمارس صديقها بارترا اللعب لنادي طرابزون سبور التركي ، الذي انضم إليه من ريال بيتيس بعقد لمدة ثلاث سنوات العام الماضي.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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