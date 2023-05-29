هبة عبوك تعلق على صورة عارية تماماً للعارضة جيسيكا غويكوتشيا.. ماذا قالت؟ (شاهد)

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وطن – تفاعلت هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، مع صورة عارية تماما للعارضة الإسبانية جيسيكا غويكوتشيا، صديقة نجم طرابزون سبور التركي مارك بارترا، أثناء ترويجها لماركة الملابس الخاصة بها.

وترتبط العارضة والمؤثرة وسيدة الاعمال جيسيكا غويكوتشيا في علاقة مع بارترا منذ انفصال نجم برشلونة السابق عن زوجته ميليسا خيمينيز في عام 2022.

وأطلقت شريكة بارترا ، التي يتابعها أكثر من 1.8 مليون متابع على انستغرام ، علامتها التجارية الخاصة للملابس، GOI ، في عام 2019. وأطلقت أحدث مجموعة ملابس سباحة لها يوم الخميس (25 مايو).

صورة عارية تماما

وعند الإعلان عن المجموعة على انستغرام، نشرت العارضة صورة عارية تمامًا لها ، تاركة القليل للخيال، حيث ظهرت الأجزاء الحميمة من جيسـيكا غـويكوتشيا مغطاة فقط بإطار باب ورقعة صغيرة.

وكتتب جيسيكا غويكوتشيا على انستغرام: “السعادة على وجهي لأننا نطلق ملابس السباحة الخاصة بنا”.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

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تفاعل المتابعين مع الصورة

وحصدت صورة جيسيكا غويكوتشيا على أكثر من 105000 إعجاب و 376 تعليقًا، وكان صديقها بارترا من بين أولئك الذين أذهلهم المنشور ، حيث نشر المدافع اثنين من الرموز التعبيرية للوجه في التعليقات.

هبة عبوك تدعم جيسيكا غويكوتشيا

كما أعربت هبة عبوك الزوجة السابقة لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي عن إعجابها بجويكوتشيا، حيث تفاعلت الممثلة الإسبانية مع الصورة بنشر إيموجي لوجه مبتسم بقلوب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جيسيكا غويكوتشيا صورة مفعمة بالحيوية عن نفسها، حيث نشرت بشكل خاص صورة عارية على انستغرام الشهر الماضي.

في غضون ذلك ، يمارس صديقها بارترا اللعب لنادي طرابزون سبور التركي ، الذي انضم إليه من ريال بيتيس بعقد لمدة ثلاث سنوات العام الماضي.