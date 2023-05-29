بكلمات مؤثرة.. أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهنيء أردوغان.. ماذا قالت؟

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وطن – وجهت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهانيها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي بمناسبة اختياره من جديد رئيسا لحكم تركيا حتى عام 2028.

ةفي بيان نشرته مؤسسة مرسي للديمقرطية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، قالت الأسرة: “تهنئ أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله الشعب التركي وجميع المشاركين في هذا المحفل الديمقراطي الذي قدمه الشعب التركي بكل فئاته لإخراج مشهد تاريخي أبهر العالم كان شعاره “ما أحلى الديمقراطية وما أجمل الانتخابات”.

واعتبرت أسرة محمد مرسي أن المشهد الانتخابي في تركيا استحضر مشهد الشعب المصري في انتخابات عام 2012م.

وأضاف البيان في تهنئته قائلا: “وأسرة الرئيس اذ تتقدم للشعب التركي بالتهنئة فإنها تتقدم بأحر المباركات للرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية جديدة وتسأل الله له السداد والتوفيق لدعم قضايا الأمة ومجابهة الظلم ومناصرة المظلوم ليعود إلى سابق عهده محققًا آمال الشعوب التى تعول على مواقفه كثيراً.

كما تقدمت أسرة مرسي بالتهنئة “لتحالف حزب الجمهور وحزب العدالة والتنمية على فوزه في الانتخابات البرلمانية متمنية للجميع تقديم الأفضل للشعب التركي في ظل حياة برلمانية تعود بالصالح على الشعب والأجيال القادمة”.

تهنئ أسرة الرئيس الشهيد محمد #مرسي رحمه الله الشعب التركي وجميع المشاركين في هذا المحفل الديمقراطي الذي قدمه الشعب التركي بكل فئاته لإخراج مشهد تاريخي أبهر العالم كان شعاره "ما أحلى الديمقراطية وما أجمل الانتخابات" مستحضرة بذلك مشهد الشعب المصري في انتخابات عام 2012م. وأسرة… pic.twitter.com/q8jpk8Ln23 — Morsi Foundation For Democracy (@morsidemocracy) May 28, 2023

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الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز أردوغان

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، قد أعلن مساء، الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، حسب موقع “الأناضول“.

وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وقال: “بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كليجدار أوغلو (مرشح المعارضة)”.

أردوغان وخطاب الفوز

وفي خطاب الفوز أمام نحو 350 ألفا من مؤيديه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.