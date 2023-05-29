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بكلمات مؤثرة.. أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهنيء أردوغان.. ماذا قالت؟

أسرة "مرسي" اعتبرت أن المشهد الانتخابي في تركيا استحضر مشهد الشعب المصري في انتخابات عام 2012م

كتب باسل النجار
أسرة محمد مرسي واردوغان watanserb.com
أسرة محمد مرسي تهنئ أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية
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وطن – وجهت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهانيها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي بمناسبة اختياره من جديد رئيسا لحكم تركيا حتى عام 2028.

ةفي بيان نشرته مؤسسة مرسي للديمقرطية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، قالت الأسرة: “تهنئ أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله الشعب التركي وجميع المشاركين في هذا المحفل الديمقراطي الذي قدمه الشعب التركي بكل فئاته لإخراج مشهد تاريخي أبهر العالم كان شعاره “ما أحلى الديمقراطية وما أجمل الانتخابات”.

واعتبرت أسرة محمد مرسي أن المشهد الانتخابي في تركيا استحضر مشهد الشعب المصري في انتخابات عام 2012م.

وأضاف البيان في تهنئته قائلا: “وأسرة الرئيس اذ تتقدم للشعب التركي بالتهنئة فإنها تتقدم بأحر المباركات للرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية جديدة وتسأل الله له السداد والتوفيق لدعم قضايا الأمة ومجابهة الظلم ومناصرة المظلوم ليعود إلى سابق عهده محققًا آمال الشعوب التى تعول على مواقفه كثيراً.

كما تقدمت أسرة مرسي بالتهنئة “لتحالف حزب الجمهور وحزب العدالة والتنمية على فوزه في الانتخابات البرلمانية متمنية للجميع تقديم الأفضل للشعب التركي في ظل حياة برلمانية تعود بالصالح على الشعب والأجيال القادمة”.

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الهيئة العليا للانتخابات تعلن فوز أردوغان

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، قد أعلن مساء، الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، حسب موقع “الأناضول“.

وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وقال: “بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع داخل البلاد وخارجها، حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال كليجدار أوغلو (مرشح المعارضة)”.

أردوغان وخطاب الفوز

وفي خطاب الفوز أمام نحو 350 ألفا من مؤيديه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

المصدرالأناضول - تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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