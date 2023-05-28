مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا والفنانة اللبنانية ترد بقبلة وحضن (فيديو)

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وطن – أظهر مقطع فيديو، نشرته الفنانة اللبنانية إليسا، إقدام طبيب القلب المصري المخضرم الدكتور مجدي يعقوب على تقبيل يدها، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الفنية.

وكانت إليسا تحيي الحفل الفني، وهي تتوجه صوب المكان الذي يجلس فيه يعقوب، وحرصت على تحيته، فنهض من مكانه بتقبيل يدها، قبل أنه ترد عليه إلـيسا بقبلة على وجهه.

ونشرت إليـسا مقطع فيديو تحية الدكتور مجدي يعقوب لها، عبر حسابها على إنستغرام، وقالت: “ليلة من القلب”.

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حفل مؤسسة مجدي يعقوب

وكانت إليسا، قد أحيت حفل مؤسسة مجدي يعقوب للقلب السنوي الثاني، الذي أقيم تحت شعار “ليلة من القلب” مساء أمس السبت.

ونظمت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب الحفل بهدف جمع التبرعات لدعم مجال الرعاية الصحية لمرضى القلب، عبر استخدام عائدات الحفل لتوفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وتوفير الدعم للأبحاث المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

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إليسا تتغنى بمجدي يعقوب

وخلال الحفل، عبرت إليسا، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، وعن تقديرها لكل الأعمال الإنسانية للدكتور يعقوب لمساعدة المرضى وتخفيف الألم عنهم

وأضافت: “أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس، وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية”.

وسبق أن عبرت إليسا عن حبها وتقديرها للسير مجدي يعقوب، وعلقت على إطلاق اسم جراح القلب المشهور على ميدان في أسوان خلال عام 2019، قائلة :”حاجة تشرف أي مواطن عربي”، مضيفة أنها “لبنانية الجنسية مصرية الهوى” حسب وصفها.