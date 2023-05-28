الأحد, مايو 28, 2023
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ماذا عن “الثعبان الأقرع”؟.. علي جمعة يثير جدلا بحديثه عن عذاب القبر

مفتي مصر الأسبق علي جمعة المحسوب على نظام السيسي، يشتهر دائما بمواقفه وفتاويه المثيرة للجدل في مصر والمنطقة العربية

كتب فهمي الورغمي
مفتي مصر علي جمعة watanserb.com
مفتي مصر علي جمعة
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وطن- أوضح مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة، موقفه من حقيقة وجود عذاب القبر والثعبان الأقرع من القرآن والسنة، بتعليق غير مُتوقع أثار جدلا واسعا، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية في مصر.

علي جمعة يتحدث عن عذاب القبر

وقال “جمعة “خلال برنامج “من مصر” المذاع على فضائية “سي بي سي“، إن عذاب القبر ما هو إلا تهديد كي يخاف الناس، وألا يتمادوا في شهواتهم والظلم والكذب والشهادة الزور.

وأضاف المفتي السابق لمصر أن “عذاب القبر يعني أن الروح مضايقة” حسب وصفه، وهذا ليس معناها “ضربها بالكرابيج”، مضيفًا: “عذاب القبر موجود لكنه ليس كما يشاع في خيال الناس”.

وأشار جمعة إلى أن ما يُشاع بوجود “الشجاع أو الثعبان الأقرع” في القبر هو “اعتقاد باطل” على حدّ قوله.

مفتي مصر علي جمعة
مفتي مصر علي جمعة

من هو مفتي مصر الأسبق “علي جمعة”؟

علي جمعة هو باحث في التاريخ الإسلامي وأستاذ جامعي مصري، ولد في 3 مارس 1952 في بني سويف. تخرج من جامعة الأزهر وحصل على درجة الدكتوراه في أصول الفقه.

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شغل منصب مفتي الديار المصرية من عام 2003 إلى عام 2013، واشتهر بإصدار فتاوى مجددة ومواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية والتسامح بين الأديان.

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لاثني عشر عاما على التوالي. له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والأدب.

يعتبر من أبرز المنتمين للتصوف الإسلامي والمناهضين للإرهاب والتطرف. حاليا، يشغل منصب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو مجلس النواب المصري.

المصدريوتيوب، فضائية سي بي سي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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