ماذا عن “الثعبان الأقرع”؟.. علي جمعة يثير جدلا بحديثه عن عذاب القبر

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وطن- أوضح مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة، موقفه من حقيقة وجود عذاب القبر والثعبان الأقرع من القرآن والسنة، بتعليق غير مُتوقع أثار جدلا واسعا، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية في مصر.

علي جمعة يتحدث عن عذاب القبر

وقال “جمعة “خلال برنامج “من مصر” المذاع على فضائية “سي بي سي“، إن عذاب القبر ما هو إلا تهديد كي يخاف الناس، وألا يتمادوا في شهواتهم والظلم والكذب والشهادة الزور.

وأضاف المفتي السابق لمصر أن “عذاب القبر يعني أن الروح مضايقة” حسب وصفه، وهذا ليس معناها “ضربها بالكرابيج”، مضيفًا: “عذاب القبر موجود لكنه ليس كما يشاع في خيال الناس”.

وأشار جمعة إلى أن ما يُشاع بوجود “الشجاع أو الثعبان الأقرع” في القبر هو “اعتقاد باطل” على حدّ قوله.

من هو مفتي مصر الأسبق “علي جمعة”؟

علي جمعة هو باحث في التاريخ الإسلامي وأستاذ جامعي مصري، ولد في 3 مارس 1952 في بني سويف. تخرج من جامعة الأزهر وحصل على درجة الدكتوراه في أصول الفقه.

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شغل منصب مفتي الديار المصرية من عام 2003 إلى عام 2013، واشتهر بإصدار فتاوى مجددة ومواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية والتسامح بين الأديان.

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لاثني عشر عاما على التوالي. له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والأدب.

يعتبر من أبرز المنتمين للتصوف الإسلامي والمناهضين للإرهاب والتطرف. حاليا، يشغل منصب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وعضو مجلس النواب المصري.