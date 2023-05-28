الأحد, مايو 28, 2023
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غرائب انتخابات تركيا.. “قطة وخروف” والزي القوقازي حاضر (شاهد)

اُغلقت رسميا صنادق الاقتراع داخل تركيا لتنتهي بذلك الفترة المحددة للناخبين الأتراك، للإدلاء بصوتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو

كتب فهمي الورغمي
مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية watanserb.com
مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية
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وطن- توجه الناخبون الأتراك اليوم، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ووثق ناشطون أتراك خلال هذا الحدث الوطني المهم مشاهد غريبة وفريدة ومثيرة للاهتمام، من بينها ظهور “القطة الناخبة” و”خروف” في أحد المراكز.

مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية

وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية، أحضرت امرأة مسنة قطتها معها عندما جاءت للإدلاء بصوتها، ووضعتها على صندوق الاقتراع، فيما كانت تملأ استمارة التصويت.

وأثارت القطة دهشة وإعجاب الحاضرين، الذين أطلقوا عليها اسم “القطة الناخبة”.

كما شوهد “خروف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يجول في أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول، بعد أن اصطحبته ناخبة معها خلال الإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع. وعلّق البعض على المشهد: “لقد كان مشهداً طريفاً وغير متوقع”.

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وتخللت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية مشاهد أخرى، منها حرص أزواج جدد على الإدلاء بأصواتهم بينما كانوا يرتدون الزي التراثي القوقازي.

وتنافَس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية المرشحان رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، وكمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.

مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية
مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية

نتائج جولة الإعادة في تركيا

جرت اليوم الأحد في تركيا، جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري. وتعد هذه الجولة حاسمة لمستقبل تركيا، التي تشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية عديدة.

وقد شارك في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في، 14 مايو، أكثر من 64 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 88.92%.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات، مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو، و5.17% لسنان أوغان، مرشح تحالف أتا (الأجداد). وبما أن لا أحد من المرشحين حصل على أكثر من 50% من الأصوات، فقد تقرر إجراء جولة ثانية بين المرشحين الأوائل.

وقد شارك في جولة الإعادة نحو 3.4 مليون ناخب تركي مقيم في الخارج، خاصة في دول أوروبا. وقد بدأ التصويت في دول إقامتهم يوم 20 مايو، وانتهى يوم 24 مايو. كما استطاع هؤلاء التصويت في المعابر الحدودية حتى يوم 28 مايو.

وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس هيئة الانتخابات التركية “أحمد ينار” أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري، اليوم الأحد، سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وتوقّع رئيس هيئة الانتخابات صدور النتائج بصورة أسرع، نظرا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتا معينا.

المصدرتويتر، وكالة "الأناضول" التركية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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