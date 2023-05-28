غرائب انتخابات تركيا.. “قطة وخروف” والزي القوقازي حاضر (شاهد)

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وطن- توجه الناخبون الأتراك اليوم، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ووثق ناشطون أتراك خلال هذا الحدث الوطني المهم مشاهد غريبة وفريدة ومثيرة للاهتمام، من بينها ظهور “القطة الناخبة” و”خروف” في أحد المراكز.

مشاهد طريفة في الانتخابات الرئاسية التركية

وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية، أحضرت امرأة مسنة قطتها معها عندما جاءت للإدلاء بصوتها، ووضعتها على صندوق الاقتراع، فيما كانت تملأ استمارة التصويت.

ناخبة تركية تصطحب قطتها معها لمركز الاقتراع أثناء الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية. pic.twitter.com/8kTfuMhx9t — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وأثارت القطة دهشة وإعجاب الحاضرين، الذين أطلقوا عليها اسم “القطة الناخبة”.

كما شوهد “خروف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يجول في أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول، بعد أن اصطحبته ناخبة معها خلال الإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع. وعلّق البعض على المشهد: “لقد كان مشهداً طريفاً وغير متوقع”.

#الانتخابات_الرئاسية.. ناخبة تركية تصطحب معها خروف صغير في مكان الإقتراع🗳️ pic.twitter.com/EXrqdrttRy — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

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وتخللت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية مشاهد أخرى، منها حرص أزواج جدد على الإدلاء بأصواتهم بينما كانوا يرتدون الزي التراثي القوقازي.

زوجان في ولاية #قارص التركية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التركية مرتدين الزي #القوقازي. pic.twitter.com/BTszRrKwEq — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وتنافَس في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية المرشحان رجب طيب أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، وكمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.

نتائج جولة الإعادة في تركيا

جرت اليوم الأحد في تركيا، جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري. وتعد هذه الجولة حاسمة لمستقبل تركيا، التي تشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية عديدة.

وقد شارك في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في، 14 مايو، أكثر من 64 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 88.92%.

وحصل أردوغان على 49.52% من الأصوات، مقابل 44.88% لكليجدار أوغلو، و5.17% لسنان أوغان، مرشح تحالف أتا (الأجداد). وبما أن لا أحد من المرشحين حصل على أكثر من 50% من الأصوات، فقد تقرر إجراء جولة ثانية بين المرشحين الأوائل.

وقد شارك في جولة الإعادة نحو 3.4 مليون ناخب تركي مقيم في الخارج، خاصة في دول أوروبا. وقد بدأ التصويت في دول إقامتهم يوم 20 مايو، وانتهى يوم 24 مايو. كما استطاع هؤلاء التصويت في المعابر الحدودية حتى يوم 28 مايو.

وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس هيئة الانتخابات التركية “أحمد ينار” أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجري، اليوم الأحد، سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وتوقّع رئيس هيئة الانتخابات صدور النتائج بصورة أسرع، نظرا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتا معينا.