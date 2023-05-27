4 أندية عربية تدخل سباق التنافس للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي

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وطن- يبدو بأن النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي صاحب ال31 عاماً، قريب من الانتقال إلى أحد الأندية العربية في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية (الميركاتو) القادم.

ودخل الجزائري بلايلي خلال فترة مشواره الكروي الاحترافي بمشاكل في عدم الاستقرار الرياضي، بسبب دخوله في صراعات مع معظم الأندية التي ارتدى قميصها، كان أخرها فريق أجاكسيو الفرنسي.

أندية عربية مهتمة بالتعاقد مع يوسف بلايلي

ويتطلع الجزائري بلايلي في الانتقال إلى أحد الأندية هذا الصيف، من أجل الحفاظ على مكان يضمن له البقاء في صفوف المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء). لعل أبرزها نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار).

تقارير صحفية 🗞️

أندية النجم الساحلي التونسي و شباب بلوزداد و مولديّة وهران الجزائريين في مفاوضات مع "يوسف بلايلي" للتعاقد معه الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع أجاكسيو الفرنسي ✍️👀 pic.twitter.com/1xyQ0Jndav — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) May 25, 2023

وقال موقع (winwin) الرياضي العربي، بأن هناك احتمالية لإمكانية عودة الجزائري يوسف بلايلي إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي، من أجل خوض تجربة احترافية مع الفريق للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.

انتقال بلايلي إلى الترجي التونسي

كما وأضاف الموقع، ” يوسف بلايلي والمشرفين على أعماله هم من بادروا باقتراح فكرة العودة إلى الترجي التونسي على إدارة مجلس إدارة النادي برئاسة حمدي المدب، فيما يرغب اللاعب بشدة في الانتقال إلى صفوف الفريق هذا الصيف”.

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وكان الجزائري بلايلي، قد حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع نادي الترجي التونسي. كان من بينهما التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز 4 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.

كشف تفاصيل فضيحة تعرض #بلايلي لمؤامرة وتزوير من قبل جزائري بـ #فرنسا سببت له أزمة في نادي أجاكسيو pic.twitter.com/zlSwoWWX4e — أوراس | Awras (@AwrasMedia) May 20, 2023

وفي ذات السياق، تتنافس العديد من الأندية العربية في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي. وهم شباب بلوزداد ومولودية وهران من الدوري الجزائري الممتاز، بالإضافة إلى أحد الأندية في دوري روشن السعودي.

يذكر بأن عقد الجزائري بلايلي ينتهي مع نادي أجاكسيو الفرنسي. الهابط من الدوري الممتاز، مع نهاية الموسم الجاري.