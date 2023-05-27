السبت, مايو 27, 2023
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رياضة

4 أندية عربية تدخل سباق التنافس للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي

بلايلي يرغب في العودة إلى صفوف الترجي التونسي هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
يوسف بلايلي watanserb.com
يوسف بلايلي
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وطن- يبدو بأن النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي صاحب ال31 عاماً، قريب من الانتقال إلى أحد الأندية العربية في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية (الميركاتو) القادم.

ودخل الجزائري بلايلي خلال فترة مشواره الكروي الاحترافي بمشاكل في عدم الاستقرار الرياضي، بسبب دخوله في صراعات مع معظم الأندية التي ارتدى قميصها، كان أخرها فريق أجاكسيو الفرنسي.

الجزائري بلايلي
الجزائري بلايلي

أندية عربية مهتمة بالتعاقد مع يوسف بلايلي

ويتطلع الجزائري بلايلي في الانتقال إلى أحد الأندية هذا الصيف، من أجل الحفاظ على مكان يضمن له البقاء في صفوف المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء). لعل أبرزها نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024، المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار).

وقال موقع (winwin) الرياضي العربي، بأن هناك احتمالية لإمكانية عودة الجزائري يوسف بلايلي إلى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي، من أجل خوض تجربة احترافية مع الفريق للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.

انتقال بلايلي إلى الترجي
انتقال بلايلي إلى الترجي

انتقال بلايلي إلى الترجي التونسي

كما وأضاف الموقع، ” يوسف بلايلي والمشرفين على أعماله هم من بادروا باقتراح فكرة العودة إلى الترجي التونسي على إدارة مجلس إدارة النادي برئاسة حمدي المدب، فيما يرغب اللاعب بشدة في الانتقال إلى صفوف الفريق هذا الصيف”.

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بلايلي
بلايلي

وكان الجزائري بلايلي، قد حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية الأفريقية مع نادي الترجي التونسي. كان من بينهما التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز 4 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.

وفي ذات السياق، تتنافس العديد من الأندية العربية في التعاقد مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي. وهم شباب بلوزداد ومولودية وهران من الدوري الجزائري الممتاز، بالإضافة إلى أحد الأندية في دوري روشن السعودي.

انتقال بلايلي
انتقال بلايلي

يذكر بأن عقد الجزائري بلايلي ينتهي مع نادي أجاكسيو الفرنسي. الهابط من الدوري الممتاز، مع نهاية الموسم الجاري.

المصدروطن + winwin + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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