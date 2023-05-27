السبت, مايو 27, 2023
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رياضة

سامي زين مصارع “WWE” يُؤدي مناسك العمرة في السعودية (صور)

المصارع زين ينشر صوراً بملابس الإحرام بجوار الكعبة المشرفة في السعودية

كتب فارس أبو شيحة
المصارع سامي زين يؤدي مناسك العمرة watanserb.com
المصارع سامي زين يؤدي مناسك العمرة
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وطن- نشر المصارع الكندي ذو الأصول السورية سامي زين (38 عاماً)، المحترف في “WWE” للمصارعة الحرة، صوراً له خلال تأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وعلّق المصارع الكندي زين على صوره وهو يرتدى ملابس الإحرام بجوار الكعبة المشرفة بالسعودية، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: “كوني مصارعاً محترفاً وكوني مع WWE، أخذني إلى أماكن لم أحلم بها مطلقاً”.

المصارع سامي زين يؤدي مناسك العمرة

كما أضاف المصارع زين في تغريدته: “إنني أتمكن من رؤيتها والقيام بأشياء لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأصل إليها”.

المصارع سامي زين
المصارع سامي زين

وختم: “لقد وفرت لي حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، هذا واحد في أعلى القائمة.. الحمد الله”.

كما يعدّ المصارع زين أحد المصارعين المتألقين في عالم المصارعة الحرة العالمية “WWE” في الولايات المتحدة الأمريكية.

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سامي زين
سامي زين

من المصارع سامي زين؟!

خاض المصارع ذو الأصول السورية سامي زين (رامي سبعي)، بداية تجاربه في عالم المصارعة الحرة في عام 2002 كأول ظهور له، فهو من مواليد شهر الـ12 من شهر يوليو عام 1984.

ويزن الكندي زين وزن 212 باونداً (أي ما يعادل 96 كيلوغراماً)، ويبلغ طوله  نحو 1.85 متر. ويحمل اللاعب الجنسيتين الكندية والسورية.

وكان بداية ظهوره في عام 2002 بقناع حتى عام 2013، ثم بدأ الظهور بدون أي قناع في عرض أكس تي في الـ11 من شهر ديسمبر عام 2014، حيث تمكّن حينها من هزيمة المصارع الإنجليزي أدريان نيفل والفوز بتلك البطولة للمصارعة الحرة لأول مرة، ليتولى بعدها تحقيق العديد من الألقاب، كان آخرها بطولة الفريق المزدوج.

المصارع الكندي سامي زين
المصارع الكندي سامي زين
المصدروطن + سامي زين تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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