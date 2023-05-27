سامي زين مصارع “WWE” يُؤدي مناسك العمرة في السعودية (صور)

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وطن- نشر المصارع الكندي ذو الأصول السورية سامي زين (38 عاماً)، المحترف في “WWE” للمصارعة الحرة، صوراً له خلال تأدية مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وعلّق المصارع الكندي زين على صوره وهو يرتدى ملابس الإحرام بجوار الكعبة المشرفة بالسعودية، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: “كوني مصارعاً محترفاً وكوني مع WWE، أخذني إلى أماكن لم أحلم بها مطلقاً”.

المصارع سامي زين يؤدي مناسك العمرة

كما أضاف المصارع زين في تغريدته: “إنني أتمكن من رؤيتها والقيام بأشياء لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأصل إليها”.

وختم: “لقد وفرت لي حياة مليئة بالتجارب المذهلة التي سأعتز بها للأبد، هذا واحد في أعلى القائمة.. الحمد الله”.

Being a pro wrestler and being with WWE has taken me to places I never dreamed I’d get to see and do things I never thought I’d get to do. It has provided me a life filled with incredible experiences that I will cherish forever. This one is at the top of the list. الحمدلله pic.twitter.com/z7h1am3MID — Sami Zayn (@SamiZayn) May 25, 2023

كما يعدّ المصارع زين أحد المصارعين المتألقين في عالم المصارعة الحرة العالمية “WWE” في الولايات المتحدة الأمريكية.

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من المصارع سامي زين؟!

خاض المصارع ذو الأصول السورية سامي زين (رامي سبعي)، بداية تجاربه في عالم المصارعة الحرة في عام 2002 كأول ظهور له، فهو من مواليد شهر الـ12 من شهر يوليو عام 1984.

ويزن الكندي زين وزن 212 باونداً (أي ما يعادل 96 كيلوغراماً)، ويبلغ طوله نحو 1.85 متر. ويحمل اللاعب الجنسيتين الكندية والسورية.

وكان بداية ظهوره في عام 2002 بقناع حتى عام 2013، ثم بدأ الظهور بدون أي قناع في عرض أكس تي في الـ11 من شهر ديسمبر عام 2014، حيث تمكّن حينها من هزيمة المصارع الإنجليزي أدريان نيفل والفوز بتلك البطولة للمصارعة الحرة لأول مرة، ليتولى بعدها تحقيق العديد من الألقاب، كان آخرها بطولة الفريق المزدوج.