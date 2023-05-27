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رقصة إيلون ماسك العجيبة وكأنه يتعذب تنتشر بجنون عبر مواقع التواصل (فيديو)

إيلون ماسك أصدر مسارًا إلكترونيًا بنفسه في عام 2020 بعنوان "لا تشكك في الحيوية" وهو من محبي موسيقى الرقص الإلكترونية

كتب رفيف عبدالله
رقصة إيلون ماسك العجيبة وكأنه يتعذب تنتشر بجنون عبر مواقع التواصل (فيديو) watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن– كان الملياردير إيلون ماسك من أشد المعجبين بالموسيقى الإلكترونية لفترة طويلة، وتجلى الأمر واضحاً أثناء حضوره مهرجان Sundream Baja الموسيقي.

حركات غريبة

ورقص الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” في المهرجان طوال الليل، لكن “تويتر” ذكره بأنه لا يوجد تصرف سيفعله بدون عقاب.

فقد انتشر فيديو رقص إيلون ماسك بشكل فيروسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كان إيلون ماسك يرتدي ملابسه التقليدية، واللون الأسود المعتاد، وأدى حركات راقصة غريبة في الحفلة بجانب آخرون حضروا مهرجان Baja California.

حزين ويتألم!

وما لفت النظر، هو أن إيلون ماسك كان يضع يده على مؤخرة رأسه ويرقص، وكأنه حزين أو يتألم.

وهو الأمر الذي فجر سخرية عبر “تويتر” الذي لم يشفع له أنه مالكها، أمام المتابعين.

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إيلون ماسك
ماسك من محبي موسيقى الرقص الإلكترونية

كتب أحد المستخدمين فور انتشار الفيديو على نطاق واسع: “ما هذا بحق الجحيم؟ يرقص وكأنه يتألم”.

وقال آخر “يا إلهي. يستحق أن يتقلص”.

أضاف شخصًا ثالثاً: “أوه هذا مثير للشفقة!”.

حديث الجميع

اعترف متابع مازحا: “أوه ، عزيزي. وجود ذكريات من المدرسة الثانوية. ليس من النوع الجيد”.

وقال آخر “لا تعتقد أن برنامج الرقص مع النجوم سيتصل بك في أي وقت قريب”.

إيلون ماسك
أطلق ماسك مسار الرقص الخاص به في عام 2020

نشر أحد المعجبين الفيديو مع تعليق: “صدقني أن هذا الفيديو سيكون حديث الجميع طوال الصيف. وسيطلبون منك عدم الرقص مرة أخرى”.

وعلق آخر غاضبا: “يا له من أحمق قارس”.

وأشار آخرون إلى أن الملياردير البالغ من العمر 51 عامًا كان يرقص كما لو كان لا أحد يشاهده.

يستحق المتعة

في حين أن أحد أهم الأشياء أثناء حضور مهرجان الموسيقى الإلكترونية هو أن تكون قادرًا على التخلي عن كل ما لديك من توتر.. إلا أن أحد الحضور قال ساخرًا “إنه أيضًا إنسان ويستحق المتعة”.

وأضاف مشجع آخر: “الرجال واثقون من أن الجحيم بانتظارهم.. لذا من الرائع أن يكون لديه وقت للاسترخاء”.

إيلون ماسك
تم انتقاد ماسك على موقع تويتر الذي يملكه بسبب حركاته الراقصة

الجدير بالذكر أن ماسك أصدر مسارًا إلكترونيًا بنفسه في عام 2020 بعنوان “لا تشكك في الحيوية”.

قبل ذلك بعام ، سجل أيضًا أغنية راب تتحدث عن مقتل الغوريلا هارامبي في حديقة حيوان سينسيناتي والحديقة النباتية بعد إطلاق النار عليه بعد سقوط صبي يبلغ من العمر 3 سنوات في قفصه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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