الجمعة, مايو 26, 2023
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كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامجها لمدة 20 دقيقة لتمارس الجنس مع عشيقها (شاهد)

كورتني كارداشيان قررت ترك التلقيح الاصطناعي وترك الطبيعة تأخذ مجراها

كتب وطن
كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامجها لمدة 20 دقيقة لتمارس الجنس مع عشيقها (شاهد) watanserb.com
كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامجها لمدة 20 دقيقة لتمارس الجنس مع عشيقها (شاهد)
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وطن- في موقف غريب توقفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كورتني كارداشيان عن تصوير برنامج “هولو” الواقعي المنبثق من برنامج The Kardashians للذهاب والاستمتاع بجلسة جنسية لمدة 15 دقيقة مع حبيبها ترافيس باركر.

وأبقت نجمة تليفزيون الواقع أختها “كلوي” وطاقم إنتاج الأفلام في الانتظار بينما كانت تستمتع بالمرح مع نجمBlink-182 ، بعد أن تركوا اللجوء للتلقيح الاصطناعي وقرروا ترك الطبيعة تأخذ مجراها.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فإنه في العرض الأول للموسم الثالث من برنامج Hulu الخاص بهم ، كشفت كورتني لشقيقتها أنها “في مرحلة التبويض” وتحتاج إلى التسرع للاستفادة من فترة خصوبتها مع ترافيس.

وقالت وهي تتأرجح في حضن ترافيس: “إذا أعطيتنا خمس دقائق لنذهب ، نفعل شيئًا سريعًا حقًا”.

 

كورتني كاردشيان تحاول استغلال مرحلة التبويض

وخلال العرض، سألت كلوي أختها: “هل أنتِ في مرحلة التبويض حقًا؟” ، لترد “كورتني” بثقة عليها قائلة: “نعم ، أنا كذلك.”

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وعلى الفور، بدأت “كلوي” بفتح المؤق على هاتفها ، ساخرة بالقول: “حسنًا ، دعنا نرى ما إذا كان الأمر يستغرق خمس دقائق.”


لكن سرعان ما تحولت تلك الاستراحة التي تبلغ خمس دقائق إلى مرح طويل ، حيث طلبت “كلوي” من “كورتني” تخمين الوقت على ساعة توقيتها عندما عادت مع ترافيس.

ومع عرض الوقت، لاحظت “كورتني” أنهم سجلوا “وقتًا قياسيًا” جديدًا في ممارسة الجنس.

في غضون ذلك ، اعترفت “كلوي” أن الحادث كان “نوعًا من الإثارة” لها بعد أن علمت كريس وكايتلين جينر يستيقظان على ممارسة الجنس.

ولاحقًا ، اشتكت كورتني: “أنا متعبة جدًا” ، لترد أختها كلوي: “من المحتمل أن يكون لديك جلسة جنسية لمدة 20 دقيقة في الطابق السفلي.”

كورتني كاردشيان تكشف عن عدد ممارستها للجنس

من جانبها، ضحك كورتني بعد ذلك قائلة: “حسنًا ، كان لدينا واحدًا هذا الصباح لمدة ساعة ونصف ، وكان لدي واحد الليلة الماضية واليوم السابق.”

وسألت “كلوي” شقيقتها “كورتني” مصدومة:”كيف تمارسين الجنس لمدة ساعة ونصف؟”، لترد: “كما تعلمين، نحن نعيش فقط أفضل أيام حياتنا”.

كورتني كاردشيان قررت وقف عملية التلقيج الصناعي

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه “كورتني” أنها انتهت من رحلة التلقيح الاصطناعي بعد الترحيب بماسون ، 13 عامًا ؛ بينيلوب ، 10 ؛ ورين ، ثمانية أعوام ، مع زوجها السابق سكوت ديسك.

وفي اعتراف صريح ، اعترفت بأنها وترافيس سيحبان الطفل أكثر من أي شيء آخر، لكنها عبرت عن إيمانها حقا بما يخبئه الله لهما، بحسب قولها.

ولدى “كورتني” سبع بويضات مجمدة متبقية منذ سنوات، حيث اعترفت: “عندما كان عمري 38 أو 39 عامًا ، كان الجميع يدفعني للقيام بذلك ومعظم بويضاتي لم تنجو من الذوبان لأن البويضة عبارة عن خلية واحدة ولم يصل أي منها ليكون جنينا. ”

وتحدثت “كورتني” عن خضوعها لعملية التلقيح الصناعي ، فقالت: “كل الأشياء التي جاءت مع التلقيح الاصطناعي أثرت علي جسديًا. لا تزال صحتي تتأثر لأنها هرمونات. وأيضًا عقليًا كان له تأثير سلبي”.

وأضافت:”أعتقد أن مجرد السعادة هو الأهم وأن أكون أمًا جيدة لأولادي. نحن فقط نؤمن أن كل ما هو مقصود سيكون “.

 

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
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