الجمعة, مايو 26, 2023
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شاهد لأول مرة.. ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

ريانة برناوي انطلقت في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أيام ستقوم خلالها بإجراء عدد من الأبحاث والتجارب العلمية

كتب فهمي الورغمي
ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية watanserb.com
ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية
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وطن- نشرت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي”، في مقطع فيديو نادر مشاهد غير مسبوقة لمكة المكرمة، من الفضاء الفسيح على متن محطة الفضاء الدولية خلال رحلتها العلمية التي انطلقت قبل أيام.

مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

وأظهر مقطع فيديو شاركته ريانة برناوي عبر حسابها الرسمي على تويتر، مكة المكرمة وهي تضيئ من السماء، في مشاهد ساحرة أثلجت صدور الكثيرين.

وعلقت ريانة قائلة: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

وتجدر الإشارة أن ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء عربية تشارك في بعثة إلى محطة الفضاء الدولية.

ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، الماضي، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

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وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: “تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.

وأضافت في مقطع فيديو: “الرّحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.

 

من هي ريانة برناوي؟

ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية وعربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية تحمل اسم AX-2. وُلدت برناوي في الرياض عام 1990، وتخرجت من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا بتخصص الهندسة الوراثية والأنسجة.

عملت ريانة كباحثة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية لأكثر من تسع سنوات، وشاركت في عدة مشاريع علمية وابتكارات طبية.

تم اختيارها من قبل الهيئة السعودية للفضاء للمشاركة في برنامج رواد الفضاء، وخضعت لتدريبات مكثفة على المهام التشغيلية والأبحاث في الفضاء.

ستقوم برناوي في محطة الفضاء الدولية، بإجراء أكثر من 20 بحثًا ومشروعًا علميًا خلال رحلتها التي تستغرق ثمانية أيام، بما في ذلك دراسة تأثير الجاذبية المنخفضة على الخلايا الجذعية.

تقول برناوي إنها تشعر بالفخر والسعادة لتمثيل المملكة والمرأة العربية في هذه المهمة المهمة، وتأمل أن تكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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