شاهد لأول مرة.. ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

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وطن- نشرت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي”، في مقطع فيديو نادر مشاهد غير مسبوقة لمكة المكرمة، من الفضاء الفسيح على متن محطة الفضاء الدولية خلال رحلتها العلمية التي انطلقت قبل أيام.

مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

وأظهر مقطع فيديو شاركته ريانة برناوي عبر حسابها الرسمي على تويتر، مكة المكرمة وهي تضيئ من السماء، في مشاهد ساحرة أثلجت صدور الكثيرين.

وعلقت ريانة قائلة: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وتجدر الإشارة أن ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء عربية تشارك في بعثة إلى محطة الفضاء الدولية.

ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، الماضي، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

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وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: “تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.

كلمات رائدة الفضاء ريانة برناوي من محطة الفضاء الدولية..

كلنا فخر بهم وبجهودهم سائلين المولى أن يعودوا لأرض الوطن سالمين. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/kpC7Gx9s4n — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

وأضافت في مقطع فيديو: “الرّحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.

من هي ريانة برناوي؟

ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية وعربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية تحمل اسم AX-2. وُلدت برناوي في الرياض عام 1990، وتخرجت من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا بتخصص الهندسة الوراثية والأنسجة.

عملت ريانة كباحثة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية لأكثر من تسع سنوات، وشاركت في عدة مشاريع علمية وابتكارات طبية.

أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية; تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية 🧑🏻‍🔬#نحو_الفضاء The first steps on our scientific journey; Life sciences glovebox experience

🧑🏻‍🔬#KSA2Space pic.twitter.com/SlxTIwJKOa — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 25, 2023

تم اختيارها من قبل الهيئة السعودية للفضاء للمشاركة في برنامج رواد الفضاء، وخضعت لتدريبات مكثفة على المهام التشغيلية والأبحاث في الفضاء.

ستقوم برناوي في محطة الفضاء الدولية، بإجراء أكثر من 20 بحثًا ومشروعًا علميًا خلال رحلتها التي تستغرق ثمانية أيام، بما في ذلك دراسة تأثير الجاذبية المنخفضة على الخلايا الجذعية.

حلّقت بحلق جدتي للفضاء 🤍#نحو_الفضاء Grandma, i flew your earrings to space 🤍#KSA2Space pic.twitter.com/J4ZUNoSHlg — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 24, 2023

تقول برناوي إنها تشعر بالفخر والسعادة لتمثيل المملكة والمرأة العربية في هذه المهمة المهمة، وتأمل أن تكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.