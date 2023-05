شاهد لأول مرة.. ريانة برناوي تُوثق أجمل صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

- Advertisement -

وطن- نشرت رائدة الفضاء السعودية “ريانة برناوي”، في مقطع فيديو نادر مشاهد غير مسبوقة لمكة المكرمة، من الفضاء الفسيح على متن محطة الفضاء الدولية خلال رحلتها العلمية التي انطلقت قبل أيام.

وأظهر مقطع فيديو شاركته ريانة برناوي عبر حسابها الرسمي على تويتر، مكة المكرمة وهي تضيئ من السماء، في مشاهد ساحرة أثلجت صدور الكثيرين.

وعلقت ريانة قائلة: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور”.

Makkah from the space ✨ #KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N

وتجدر الإشارة أن ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء عربية تشارك في بعثة إلى محطة الفضاء الدولية.

ووصلت برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من صباح الإثنين، الماضي، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين: “تحيّة طيّبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع”.

وأضافت في مقطع فيديو: “الرّحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.

ريانة برناوي هي أول رائدة فضاء سعودية وعربية تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية تحمل اسم AX-2. وُلدت برناوي في الرياض عام 1990، وتخرجت من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا بتخصص الهندسة الوراثية والأنسجة.

عملت ريانة كباحثة في مجال الخلايا الجذعية السرطانية لأكثر من تسع سنوات، وشاركت في عدة مشاريع علمية وابتكارات طبية.

أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية; تجربة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية 🧑🏻‍🔬#نحو_الفضاء

The first steps on our scientific journey; Life sciences glovebox experience

🧑🏻‍🔬#KSA2Space pic.twitter.com/SlxTIwJKOa

— RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 25, 2023