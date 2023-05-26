الجمعة, مايو 26, 2023
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ستكون عبقرياً إن تمكنت من اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري في أقل من دقائق!

الوهم البصري صعب جدا وسيجعلك تحك رأسك لبضع دقائق

كتب سالم حنفي
ستكون عبقرياً إن تمكنت اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري في أقل من دقائق! watanserb.com
ستكون عبقرياً إن تمكنت اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري في أقل من دقائق!
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وطن- إذا كنت تريد اختبار صبرك انظر كيق يمكن أن تحل هذا الوهم البصري ، حيث ستتركك أحدث لعبة ذهنية تحك رأسك لبضع دقائق.

كل ما في الأمر إنها تطلب من اللاعبين حساب عدد المثلثات الموجودة في الصورة.

وفي هذا الوهم البصري يتحدى كازينو Rainbow Riches الجميع لإحصاء جميع الأشكال في اختبار الذهن المحير للعقل.

وفي المتوسط ، عادة ما يستغرق عد جميع المثلثات أكثر من ست دقائق، ولكن يمكنك محاولة القيام بذلك في وقت أسرع، فهل يمكنك حلها في الوقت المناسب؟

الانتقال إلى الإجابة

في الصورة أدناه ، يوجد عدد من المثلثات المخفية.

اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري
اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري

 

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يستغرق اللاعب العادي أكثر من ست دقائق لعدهم جميعًا بشكل صحيح، لكن لا تقلق إذا كنت تكافح من أجل حساب كل المثلثات ، يمكننا أن نؤكد لك أنه من الصعب جدًا حلها.

ولكن إذا كنت لا تزال تحك رأسك ، فاعلم أنك لست وحدك.

الإجابة على المسابقة الذهنية الذكية هي 24 مثلثًا ، فكم عدد المثلثات التي حسبتها؟

اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري
اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري
المصدرديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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