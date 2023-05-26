ستكون عبقرياً إن تمكنت من اكتشاف عدد المثلثات في هذا الوهم البصري في أقل من دقائق!

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وطن- إذا كنت تريد اختبار صبرك انظر كيق يمكن أن تحل هذا الوهم البصري ، حيث ستتركك أحدث لعبة ذهنية تحك رأسك لبضع دقائق.

كل ما في الأمر إنها تطلب من اللاعبين حساب عدد المثلثات الموجودة في الصورة.

وفي هذا الوهم البصري يتحدى كازينو Rainbow Riches الجميع لإحصاء جميع الأشكال في اختبار الذهن المحير للعقل.

وفي المتوسط ، عادة ما يستغرق عد جميع المثلثات أكثر من ست دقائق، ولكن يمكنك محاولة القيام بذلك في وقت أسرع، فهل يمكنك حلها في الوقت المناسب؟

الانتقال إلى الإجابة

في الصورة أدناه ، يوجد عدد من المثلثات المخفية.

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يستغرق اللاعب العادي أكثر من ست دقائق لعدهم جميعًا بشكل صحيح، لكن لا تقلق إذا كنت تكافح من أجل حساب كل المثلثات ، يمكننا أن نؤكد لك أنه من الصعب جدًا حلها.

ولكن إذا كنت لا تزال تحك رأسك ، فاعلم أنك لست وحدك.

الإجابة على المسابقة الذهنية الذكية هي 24 مثلثًا ، فكم عدد المثلثات التي حسبتها؟