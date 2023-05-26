الجمعة, مايو 26, 2023
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رياضة

زيدان يرفض العرض المغريّ لتدريب النصر السعودي.. وهذه قيمته

زيدان رفض عرض يقيمة 150 مليون يورو لتولي تدريب النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
زيدان يرفض تدريب النصر السعودي watanserb.com
زيدان يرفض تدريب النصر السعودي
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وطن- رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد وصاحب الثلاثية التاريخية مع الملكي في دوري أبطال أوروبا، العرض المغريّ الذي تقدم به نادي النصر السعودي للتعاقد معه هذا الصيف.

وكشف موقع “فوت ميركاتو“، بأن الفرنسي زيدان رفض فكرة تدريب نادي النصر السعودي، بدءاً من الموسم المقبل.

رفض زيدان تدريب النصر السعودي

وأضاف الموقع، ” نادي النصر تقدم بعرض مغري إلى المدرب زيدان. بلغ قيمته 150 مليون يورو، من أجل تدريب الفريق. إلا أن المدرب لم يوافق عليه”.

وعلى ما يبدو بأن زيدان ورونالدو لن يجتمعا في الدوري السعودي (روشن) مرة أخرى. بعد أن كان الدون تحت قيادة زيزو في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

رونالدو
رونالدو

كما ولم يخوض المدرب زيدان في مشواره التدريبي سوى التجربة الناجحة على مستوى حصد الألقاب المحلية والقارية مع نادي ريال مدريد على فترتين، ليرحل بعدها عن الفريق الملكي مع نهاية موسم 2021.

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وارتبط اسم زيدان بتولي الإشراف على تدريب منتخب فرنسا (الديوك)، بعد نهاية نسخة كأس العالم 2022 قطر، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعطى الثقة من جديد لمواطنه ديدييه ديشامب بالاستمرار في تلك المهمة حتى عام 2026.

الأندية الأوروبية والتعاقد مع زيدان

ولم يقتصر ارتباط اسم المدرب الفرنسي زيدان على منتخب ديوك فرنسا، بل ارتبط اسمه. مع كبرى الأندية في القارة الأوروبية العجوز وأندية عربية كذلك خلال الفترة الماضية، لعل  أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي والعودة إلى ريال مدريد وآخرها النصر السعودي.

زيدن الدين زيدان
زيدن الدين زيدان

وكان زيدان قد تحدث في تصريح له في وقت سابق عن عودته إلى عالم تدريب كرة القدم خلال استضافته في احتفال بأقرب وقت ممكن، دون أن يكشف عن وجهته المستقبلية.

المصدروطن + موقع فوت ميركاتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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