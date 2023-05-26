خبير يحذر.. 4 تطبيقات على هواتف أندرويد عليك حذفها فوراََ!

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وطن- كشف أحد الخبراء الأمنيين أن مجموعة خطيرة من التطبيقات على أندرويد مليئة بالفيروسات وتحتوي على برامج ضارة ويمكنها حتى الاستيلاء على معلوماتك المصرفية.

متحدثا لصحيفة ذا صن، أشار الخبير بول بيشوف، المهتم بخصوصية المستهلك في شركة كومباريتيك، إلى أن بعض التطبيقات خطيرة للتنزيل، ومن المهم توخي الحذر عند اختيار ما تريد تنزيله على هاتفك.

خطورة بعض التطبيقات

كشف الخبير الإلكتروني عن علامات التحذير بأن تطبيق أندرويد محفوف بالمخاطر، مشيرا إلى أن هذا النوع الخطير من التطبيقات في بعض الأحيان يشق طريقه إلى متجر تطبيقات “بلاي ستور”، الأمر الذي يؤدي إلى خداعك أو اختراق هاتفك.

يمكن أن يتجسس التطبيق الخطير عليك، أو يسرق معلوماتك المصرفية ويحتال عليك – على حساب أداء عمر البطارية.



ومن هذا المنطلق، كشف الخبير عن 4 أنواع من تطبيقات أندرويد التي يجب عليك إزالتها من جهازك كي لا تقع ضحية لهذا الاحتيال.

النوع الأول

النوع الأول الذي حذر منه الخبير هو تنزيل تطبيق غير موجود على متجر تطبيقات “بلاي ستور”.



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هذا ليس ضمانًا بأنك قمت بتنزيل تطبيق خادع. ولكن غالبًا ما ينتهي الأمر بالناس بتنزيلهم برامج ضارة على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد عن طريق تنزيل تطبيقات من خارج متجر “بلاي ستور” الرسمي.

ويوضح الخبير أن هذه الأنواع من التطبيقات لا يتم فحصها وبالتالي ليس هناك ما يضمن أن ما تقوم بتثبيته آمن.



النوع الثاني

يقول بول:”إذا كان التطبيق الذي تحاول تنزيله يطلب الكثير من الأذونات غير الضرورية لتشغيله، فهذه علامة واضحة على أنه تطبيق خطير.”



وإذا بدا أن أحد التطبيقات يستخدم أذونات مشبوهة، فقد تكون علامة على أنه يتم التجسس عليك.

يمكنك الدخول إلى إعدادات الخصوصية في أندرويد لمعرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى البيانات الحساسة. ويمكنك منع التطبيقات المشبوهة من الوصول إلى تلك البيانات في أي وقت.

النوع الثالث

إذا كان أحد التطبيقات يستخدم كميات كبيرة من البيانات، أو يؤدي إلى إبطاء سرعة هاتفك بالأنشطة المتعطشة للطاقة، فهذه علامة سيئة للغاية.



النوع الرابع

يقول بول:”النوع الرابع الذي يجب تجنبه هو التطبيق الذي يكون غير مسجل من طرف مطور غير معروف، حيث يمكن أن يحتوي على تعليمات برمجية ضارة.”