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حفل زفاف الحسين.. ضوابط أردنية لاستعمال علم ولي العهد بينها حظر ملامسته الأرض

الديوان الملكي الأردني، أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف في 1 يونيو المقبل

كتب خالد السعدي
زفاف الأمير الحسين watanserb.com
الأمير الحسين وخطيبته رجوة آل سيف
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وطن – قبل أيام من موعد زفاف ولي العهد الأردني، نشرت الجريدة الرسمية الأردنية، التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي بشأن هذا الزفاف المهيب على الفتاة السعودية رجوة آل سيف، والمقرر في 1 يونيو المقبل.

وصدرت القرارات الملكية بتعليمات استعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

وتحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلا ونهارا، حسب وثيقة نشرتها الجريدة الرسمية الأردنية.

وعلم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان “الحسين” متواجدا أو مقيما فيه، وفق الجريدة الرسمية.

ونصّت المادة الخامسة من التعليمات، على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

أما المادة السادسة من التعليمات فتشير إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين “الحسين” عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.

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وحذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن عن موعد عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على السعودية رجوة آل سيف، في 1 يونيو المقبل.

فعاليات تسبق حفل الزفاف

ويسبق الاحتفال عدة فعاليات منها، فقبل يوم عقد القران، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عددا من الأردنيين والضيوف العرب لحضور مأدبة عشاء، التي من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي، يوم 31 مايو في مضارب بني هاشم في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمان.

وتضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة، ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

ويحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف يوم الاثنين 29 مايو 2023.

وسيقام الحفل الغنائي في ملعب عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

يبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 مايو، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، والجاردنز، ومجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 – 6.30 مساء.

بجانب ذلك، تقيم وزارة الثقافة، أنشطة مختلفة تتضمن عروضا فلكلورية وفقرات غنائية في الأول من يونيو؛ بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحسب ما أعلنت الوزارة.

المصدرالجريدة الرسمية الأردنية - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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