بينهم نجم تشيلسي.. حسناء بريطانية مهووسة تُلاحق لاعبي الدوري الإنجليزي وتفاصيل صادمة

وطن- في الآونة الأخيرة، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البرمييرليغ) عدّة أزمات ناجمة عن علاقات غير شرعية بين بعض اللاعبين المشهورين وحسناء بريطانية تُدعى “ورلا ميليسا سلون”.

وفقا لتقارير صحفية، بينها “الإندبندنت” فقد استغلت ورلا ميليسا سلون (21 عاما) شهرتها كعارضة أزياء وممثلة حسناء للتقرب من نجوم كبار في الدوري، مثل ماسون ماونت (24 عاما)، وزميله السابق بيلي جيلمور (21 عاما)، بالإضافة إلى مضايقة نجم “البلوز”، بن تشيلويل (26 عاما) دون علم زوجاتهم أو خطيباتهم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن سلون، كانت تهدد اللاعبين بفضحهم إذا لم يدفعوا لها مبالغ طائلة من المال، ما أثار حالة من القلق والضغط النفسي لدى اللاعبين وأثر سلبا على أدائهم في الملعب.

وقد أكدت بعض المصادر المُقربة من اللاعبين أنهم قد بدؤوا منذ فترة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحسناء البريطانية لحماية سمعتهم وأسرهم من هذه الفضيحة.

Model Orla Sloan “Devil Baby” admits she used 21 different phone numbers to stalk England soccer star Mason Mount after one-night stand 😳 pic.twitter.com/qgvfQ5Hebw

وفي سياق تطورات هذه الفضحية، فقد اعترفت ميليسا سلون، وهي بالأساس تيك توكر ونجمة مواقع تواصل اجتماعي، أمام إحدى محاكم لندن بأنها لاحقت اللاعبين المذكورين ودأبت على إزعاجهم بهدف التقرب منهم.

وأقرّت الحسناء البريطانية (سلون) إنها أقامت علاقة مع ماونت، الذي خضع لعملية جراحية لإصابة في الحوض الشهر الماضي، بعد أن التقيا في حفل في منزل صديقه تشيلويل في نوفمبر من العام 2020.

21-year old TikToker Orla Melissa Sloan has pleaded guilty to stalking Mason Mount and his former teammate Billy Gilmour, as well as harassing Ben Chilwell, at Westminster Magistrates’ Court today. 👀

وفي سياق المُحاكمة أيضاً، اعترفت المتهمة بأنها مذنبة في التسبب في “محنة خطيرة” من خلال مطاردة اللاعب بيلي جيلمور بين 10 سبتمبر و28 أكتوبر من العام الماضي.

كما أقرت بمطاردة ماسون ماونت بين 19 جوان و28 أكتوبر من نفس العام، بالإضافة إلى التسبب في مضايقات للاعب بن تشيلويل بين 20 أكتوبر و29 أكتوبر 2022.

#Chelsea fans, let me get this straight and please don't shoot me here as I'm merely trying to understand.

New owners have no issues in getting Reece James, Ben Chilwell, Chalobah and Silva contract extensions done. Yet they are the ones at fault for Mason Mount's one? pic.twitter.com/ukuVXSAWoB

— Chelsea Lens (@chelsealens_) May 23, 2023