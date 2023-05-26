بينهم نجم تشيلسي.. حسناء بريطانية مهووسة تُلاحق لاعبي الدوري الإنجليزي وتفاصيل صادمة

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وطن- في الآونة الأخيرة، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البرمييرليغ) عدّة أزمات ناجمة عن علاقات غير شرعية بين بعض اللاعبين المشهورين وحسناء بريطانية تُدعى “ورلا ميليسا سلون”.

حسناء بريطانية تقلب الدوي الإنجليزي رأسا على عقب

وفقا لتقارير صحفية، بينها “الإندبندنت” فقد استغلت ورلا ميليسا سلون (21 عاما) شهرتها كعارضة أزياء وممثلة حسناء للتقرب من نجوم كبار في الدوري، مثل ماسون ماونت (24 عاما)، وزميله السابق بيلي جيلمور (21 عاما)، بالإضافة إلى مضايقة نجم “البلوز”، بن تشيلويل (26 عاما) دون علم زوجاتهم أو خطيباتهم.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن سلون، كانت تهدد اللاعبين بفضحهم إذا لم يدفعوا لها مبالغ طائلة من المال، ما أثار حالة من القلق والضغط النفسي لدى اللاعبين وأثر سلبا على أدائهم في الملعب.

وقد أكدت بعض المصادر المُقربة من اللاعبين أنهم قد بدؤوا منذ فترة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحسناء البريطانية لحماية سمعتهم وأسرهم من هذه الفضيحة.

Model Orla Sloan “Devil Baby” admits she used 21 different phone numbers to stalk England soccer star Mason Mount after one-night stand 😳 pic.twitter.com/qgvfQ5Hebw — Daily Loud (@DailyLoud) May 25, 2023

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وفي سياق تطورات هذه الفضحية، فقد اعترفت ميليسا سلون، وهي بالأساس تيك توكر ونجمة مواقع تواصل اجتماعي، أمام إحدى محاكم لندن بأنها لاحقت اللاعبين المذكورين ودأبت على إزعاجهم بهدف التقرب منهم.

وأقرّت الحسناء البريطانية (سلون) إنها أقامت علاقة مع ماونت، الذي خضع لعملية جراحية لإصابة في الحوض الشهر الماضي، بعد أن التقيا في حفل في منزل صديقه تشيلويل في نوفمبر من العام 2020.

21-year old TikToker Orla Melissa Sloan has pleaded guilty to stalking Mason Mount and his former teammate Billy Gilmour, as well as harassing Ben Chilwell, at Westminster Magistrates’ Court today. 👀 (Source: @standardsport) pic.twitter.com/qnti3pAK8e — SHARON BEAUTY SPORT (@Adebola36199498) May 25, 2023

وفي سياق المُحاكمة أيضاً، اعترفت المتهمة بأنها مذنبة في التسبب في “محنة خطيرة” من خلال مطاردة اللاعب بيلي جيلمور بين 10 سبتمبر و28 أكتوبر من العام الماضي.

كما أقرت بمطاردة ماسون ماونت بين 19 جوان و28 أكتوبر من نفس العام، بالإضافة إلى التسبب في مضايقات للاعب بن تشيلويل بين 20 أكتوبر و29 أكتوبر 2022.

#Chelsea fans, let me get this straight and please don't shoot me here as I'm merely trying to understand. New owners have no issues in getting Reece James, Ben Chilwell, Chalobah and Silva contract extensions done. Yet they are the ones at fault for Mason Mount's one? pic.twitter.com/ukuVXSAWoB — Chelsea Lens (@chelsealens_) May 23, 2023

وعلى ضوء تلك التفاصيل، قرّرت القاضية نيتا مينهاس، تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 20 يونيو/حزيران بانتظار انتهاء التحقيقات وإعداد مزيد من التقارير بشأن قضية جيلمور.

علاقة استمرت لـ 6 أشهر مع ماونت

نقلت صحيفة “إندبندنت” عن المدعي العام في القضية “جيسون سيتال”، قوله بأن العلاقة بين ماونت والحسناء البريطانية استمرت لنحو ستة أشهر قبل أن يُقدِم ماونت على إنهائها.

Lampard asked on Mount contract: “For sure I know the club are trying…”, tells Sky Sport. 🚨🔵 #CFC “It's a difficult situation. I know Mason is held in high regard at the club”. pic.twitter.com/NNj1MA4So6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2023

وأضاف القاضي سيتال بأن الحسناء البريطانية سلون اعتادت بعد ذلك على إمطار ماونت بسيل من الرسائل الإلكترونية ورسائل الهائف، وقد رفضت طلبه بالتوقف عن ذلك إلى أن حجب رقمها.

وتابع المدعي العام إفادته قائلاً: “ثم بدأ (ماونت) بعد ذلك في تلقي رسائل من أرقام جديدة، وفي كل مرة يقوم فيها بحظر رقم تصله رسائل جديدة من رقم آخر مختلف”.

تأثير سلبي كبير على اللاعبين

بحسب إفادة الإدعاء، استخدمت الحسناء البريطانية 21 رقماً لإمطار ماونت بالرسائل وبعضها تضمن صورا مفبركة تجمعه مع نساء آخريات.

England star Mason Mount was victim of party stalker who targeted two other Chelsea players https://t.co/aReZi8h5ZK pic.twitter.com/amdb1Gzulg — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) May 24, 2023

وفي إحدى الرسائل التي جرى إرسالها عبر تطبيق إنستغرام من اسم مستعار” “Devil Baby”، قالت سلون: “يمكنني أن أتغير في أي وقت، لذا دعني أعتذر وأضع الأمور في نصابها”.

وأكد المدعي العام على أن ماونت كان “قلقا من أن يكون لديها هوس أو تعلق به ولم يكن يعرف ماذا يمكن أن تفعل”.

وكان ماونت قد أفاد في بيان سابق له بأن “سلون تعرف تقريبا أين أعيش وأين أتدرب.. أنا قلق فهي قد تحضر شخصيا إلى مركز التدريب الخاص بي”.

بيلي جيلمور لم يستطع النوم بسببها

اطلعت المحكمة أيضا على رسائل أخرى كانت موجهة للاعبي كرة القدم وبعض أصدقائهم وأفراد أسرهم.

وفي هذا السياق، أوضح لاعب خطّ وسط منتخب اسكتلندا، بيلي جيلمور، إن تلك الفتاة لديها “سلوك غير متزن”، وأن رسائلها كان لها “تأثير سلبي كبير” على حياته.

Chelsea home grown player Billy Gilmour has recorded his first goal involvement for Brighton. ✨#CFC pic.twitter.com/H8elKYnrhc — 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗘𝗟𝗢 (@Philipmelo126) May 18, 2023

وتابع اللاعب البريطاني قائلا: “لم أتمكن من النوم واضطررت إلى تناول أقراص منومة.. وما فعلته معي كان له تأثير سلبي على أدائي وحياتي المهنية”.

Mason Mount is the biggest wet wipe ever. Imagine being 'terrified' of this dolly. Generational homosexualist. pic.twitter.com/1DvMWyAPA0 — Jerome 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@JeromeH8sFats) May 25, 2023

وأفاد جيلمور في شهادته أمام المحكمة أنه تبادل بعض الرسائل مع سلون قبل أن يخبرها بعدم رغبته في التواصل معها، مشدداً على أنه لم يعد يعرف من يمكنه الوثوق به لأن بعض المعلومات لا يعرفها إلا المقربون منه.