بوساطة سلطنة عُمان وعلى أرضها.. صفقة تبادل أسرى بين إيران وبلجيكا وهذه تفاصيلها!

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وطن- أجرت بلجيكا وإيران تبادلًا للأسرى اليوم الجمعة عبر سلطنة عمان، حيث قال مسؤولون إن طهران أفرجت عن عامل إغاثة بلجيكي مقابل دبلوماسي إيراني أدين بمحاولة تفجير اجتماع للمنفيين في فرنسا.

ووفقا لما اوضحته وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، لم يحدد الإعلان الأولي لوزارة الخارجية العمانية السجناء الذين يتم تبادلهم.

ومع ذلك ، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان إنه تم الإفراج عن عامل الإغاثة ، أوليفييه فاندكاستيل، في حين قال التلفزيون الإيراني الرسمي في وقت لاحق إن الدبلوماسي أسد الله أسدي أطلق سراحه.

الخارجية العمانية تكشف تفاصيل عملية التبادل

وقالت الخارجية العمانية إن المفرج عنهم نقلوا اليوم الجمعة من طهران وبروكسل إلى مسقط استعدادا لعودتهم إلى بلدانهم.

وأضافت أن “سلطنة عمان تقدر الروح الإيجابية العالية التي سادت محادثات مسقط بين الجانبين الإيراني والبلجيكي ، وحرصهما على تسوية هذه القضية الإنسانية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي “دي كرو” إن فانديكاستيل نُقل إلى عمان ليلة الخميس. وكان في استقباله فريق من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين البلجيكيين ، ثم قام الأطباء بتقييمه.

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وأمضى أوليفييه فاندكاستيل 455 يومًا في السجن في طهران في ظروف صعبة، في حين ” دي كرو” عبر “تويتر”:”عودة أوليفييه فانديكاستيل إلى بلجيكا تبعث على الارتياح. راحة لعائلته وأصدقائه وزملائه “.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي ، حكمت إيران على فانديكاستيل بالسجن لمدد طويلة و 74 جلدة بعد إدانته بالتجسس في محاكمة مغلقة، كما تم تغريمه مليون دولار.

القبض على أوليفييه فاندكاستيل في إيران

وتم القبض على فانديكاستيل في إيران في فبراير 2022 أثناء قيامه بتعبئة أمتعته ، بعد العمل مع المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة الإغاثة الدولية في الجمهورية الإسلامية من عام 2015 إلى عام 2021 ، وفقًا لمنظمة العفو الدولية

وأنكرت عائلته والحكومة البلجيكية بشدة مزاعم إيران ، دون تقديم أدلة ، بأنه جاسوس. ولجعل التبادل مع الدبلوماسي الإيراني ممكناً ، تبنت بلجيكا في مارس / آذار معاهدة مثيرة للجدل لتبادل الأسرى أيدتها المحكمة الدستورية في البلاد.

لحكم على الأسدي بالسجن 20 عاما

يشار إلى أنه في عام 2021 ، أدانت بلجيكا الأسدي بتهمة تدبير هجوم بالقنابل الفاشلة ضد جماعة معارضة إيرانية منفية في فرنسا وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.

و ربط المدعون العامون “الأسدي” بزوجين ، أوقفتهما الشرطة البلجيكية وعثروا على 550 جرامًا (1.21 رطل) من متفجرات TATP ومفجر في عام 2018، حيث كانوا يحاولون استهداف اجتماع في فيلبينت ، بفرنسا ، لمجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني.

واعتقل الأسدي بعد ذلك بيوم في ألمانيا ونُقل إلى بلجيكا، وعرفته المخابرات البلجيكية على أنه ضابط في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية وعمل متخفيا في السفارة الإيرانية في النمسا، في حين نفت إيران تورط الأسدي.

إيران احتجزت عددا من الأجانب ومزوجي الجنسية على مدار سنوت

واحتجزت إيران عددًا من الأجانب ومزدوجي الجنسية على مدار سنوات ، واتهمتهم بالتجسس أو غير ذلك من مخالفات أمن الدولة ، وأصدرت أحكامًا بحقهم في أعقاب محاكمات سرية قالت جماعات حقوقية إنها حُرمت من الإجراءات القانونية الواجبة.

واتهم النقاد إيران مرارًا باستخدام مثل هؤلاء السجناء كورقة مساومة مع الغرب.

واجهت إيران ، التي تواجه عقوبات غربية بسبب برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة ، احتجاجات في الأشهر الأخيرة وضغوطًا اقتصادية.

يشار إلى أن عملية التبادل تمت قبل يومين فقط من زيارة مقررة لسلطان عمان هيثم بن طارق لطهران.