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الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط

السلطات الكويتية أكدت أنها طوقت الموقف بعد تسليم السائق "الفارّ" لنفسه

كتب فهمي الورغمي
الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط watanserb.com
الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط
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وطن- هزت حادثة دهس مروعة دولة الكويت مساء اليوم، الجمعة، حيث أقدم سائق مركبة على ضرب عدد كبير من قائدي الدراجات الهوائية في شارع الخليج العربي، قبل أن يلوذ بالفرار تاركاً وراءه مايقرب عن 15 مُصابا.

حادثة دهس مروعة في الكويت

وتداول كويتيون مقطع فيديو صادم لمجموعة من سائقي الدراجات الهوائية المصابين وهم ممددون على الأرض، قبل لحظات من نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

وأوضحت السلطات الأمنية الكويتية تفاصيل الحادثة، مشيرة أنه بينما كانت مجموعة من الأشخاص (15) تقوم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم، قام أحد السائقين بدهسهم وسط دهشة من المراقبين للحادثة.

 

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من جانبها، نقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.

 

وأشارت أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

هروب السائق وتسليم نفسه بعد ساعات

في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه “جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، مبينة أنه تم تسجيل قضيه “دهس وهروب” في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

ودعا البيان الجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، وضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة، يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع.

وفي بلاغ لاحق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المتسبب بحادثة دهس 15 شخصاً كانوا يمارسون رياضة الدراجات الهوائية اليوم على شارع الخليج، قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وقالت الوزارة «الحاقاً للبيان السابق بشأن واقعة دهس وهروب على شارع الخليج العربي، نوضح أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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