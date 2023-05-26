الكويت.. 15 مُصابا بعد عملية دهس مُروعة في قلب العاصمة والداخلية على الخط

- Advertisement -

وطن- هزت حادثة دهس مروعة دولة الكويت مساء اليوم، الجمعة، حيث أقدم سائق مركبة على ضرب عدد كبير من قائدي الدراجات الهوائية في شارع الخليج العربي، قبل أن يلوذ بالفرار تاركاً وراءه مايقرب عن 15 مُصابا.

حادثة دهس مروعة في الكويت

وتداول كويتيون مقطع فيديو صادم لمجموعة من سائقي الدراجات الهوائية المصابين وهم ممددون على الأرض، قبل لحظات من نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.

وأوضحت السلطات الأمنية الكويتية تفاصيل الحادثة، مشيرة أنه بينما كانت مجموعة من الأشخاص (15) تقوم بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على شارع الخليج العربي من غير تصريح على الطرق الرئيسية وإذن من الجهات المعنية في وزارة الداخلية وعدم توفير الحماية لهم، قام أحد السائقين بدهسهم وسط دهشة من المراقبين للحادثة.

إصابات متفرقة لـ 15 شخصاً من جنسيات آسيوية في حادث دهس في #الكويت أثناء ممارستهم الرياضة على الدراجات.. والتحقيقات مستمرة لضبط قائد المركبة بعد هروبه pic.twitter.com/myCQaMBDhm — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) May 26, 2023

- Advertisement -

من جانبها، نقلت صحيفة «الراي» الكويتية عن مصدر أمني قولها إن الحادث وقع بين قائد سيارة ومجموعة الدراجات التي كان أصحابها يسيرون بها عكس السير.

وأشارت أن قائدي الدراجات الهوائية كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة بحجة رؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية بدل أن تكون خلفهم، رغم أن الطريق أصلاً غير مخصص لاستخدام الدراجات الهوائية.

هروب السائق وتسليم نفسه بعد ساعات

في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه “جاري تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل الى المتسبب بالحادث وضبطه، مبينة أنه تم تسجيل قضيه “دهس وهروب” في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

الإعلام الأمني:

حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج العربي صباح اليوم الجمعة وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم وذلك أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية من غير تصريح على الطرق الرئيسية واذن من الجهات المعنية بوزارة… pic.twitter.com/NBBi5BEXtz — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 26, 2023

ودعا البيان الجميع ممن يمارسون الرياضة على الطرق الرئيسية والعامة الالتزام بالقوانين المنظمة، وضرورة أخذ تصريح من الجهات المختصة، يتضمن توفير دوريات أمنية حماية لهم وتخصيص مسارات آمنة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع.

وفي بلاغ لاحق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن المتسبب بحادثة دهس 15 شخصاً كانوا يمارسون رياضة الدراجات الهوائية اليوم على شارع الخليج، قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

الإعلام الأمني:

الحاقاً للبيان السابق بشأن واقعة دهس وهروب على شارع الخليج العربي، توضح الإدارة ان الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه pic.twitter.com/JShauQOs6j — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 26, 2023

وقالت الوزارة «الحاقاً للبيان السابق بشأن واقعة دهس وهروب على شارع الخليج العربي، نوضح أن الشخص المتسبب في واقعة الدهس قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».