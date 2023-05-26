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أحد المخرجين طلب رؤية ملابسها الداخلية.. بريانكا شوبرا تكشف أسرار بداياتها في عالم بوليوود (فيديو)

الممثلة الهندية أكدت أن مخرج الفيلم طلب منها إظهار ملابسها الداخلية لأسباب تجارية بهدف إنجاحه وجلب مزيد من المشاهدين له

كتب فهمي الورغمي
أحد المخرجين طلب رؤية ملابسها الداخلية.. بريانكا شوبرا تكشف أسرار بداياتها في عالم بوليوود (فيديو) watanserb.com
بريانكا شوبرا
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وطن- في أكثر تصريحاتها إثارة للجدل، كشفت الممثلة الهندية “بريانكا شوبرا” عن موقف صادم تعرضت له في بداية مسيرتها الفنية. وقالت إن أحد المخرجين طلب منها خلال بداياتها لمسيرتها المهنية، رؤية ملابسها الداخلية قبل تصوير مشهد في أحد الأفلام.

مخرج يطلب رؤية ملابس بريانكا شوبرا الداخلية

وقالت شوبرا خلال مقابلة مع موقع The Zoe Report: “ربما حدثت الواقعة في عام 2002 أو 2003، عندما قال المخرج: يبدو أنكِ متخفية بين ملابسك وهذا مايثيرني..عليكِ بخلع قطعة ملابس واحدة [في كل مرة]”.

 

وتابعت :” قال لي (المخرج) أريد ان أرى ملابسك الداخلية وإلاّ لن يأتي أي شخص لمشاهدة هذا الفيلم”. مؤكدة أنها شعرت في تلك اللحظة بالإهانة والغضب وقررت ترك المشروع فوراً.

وأوضحت الممثلة الهندية صاحبة الـ 40 عاماً، أن هذا الحادث كان أحد الأسباب التي دفعتها إلى إنشاء شركتها الخاصة لإنتاج الأفلام، حيث تسعى إلى دعم المواهب النسائية والتنوع الثقافي في السينما.

 

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وأشارت شوبرا إلى أنها تفخر بإنجازاتها كفنانة هندية تحقق نجاحات عالمية، سواء في بوليوود أو هوليوود، وأنها تحلم بالمزيد من التحديات والفرص في مجالات جديدة.

 

تجدر الإشارة بناء على ماسبق، أن أول ظهور لشوبرا كان في فيلم Thamizhan عام 2002 كما أنها دخلت عالم بوليوود خلال عام 2003 من خلال فيلم Andaaz وحققت خلال مسيرتها الفنية الكثير من النجاح لتصبح واحدة من أبرز النجمات العالميات وشاركت في عدد من الأعمال العالمية.

 

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وتأتي تصريحات الممثلة المشهورة في عالم صناعة الأفلام الهندية “بوليوود”، بعد فترة قصيرة من اعترافات صادمة كشفت خلالها السبب الرئيسي وراء تركها بوليوود والتوجه للولايات المتحدة الأمريكية.

 

ماسبب مغادرة بريانكا شوبرا لعالم بوليوود؟

في مقابلة حديثة مع بودكاست Armchair Expert، كشفت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد عن عالم بوليوود والانتقال إلى هوليوود.

 

وقالت شوبرا إنها شعرت بالإرهاق من السياسة والمنافسة في صناعة السينما الهندية، وأنها لم تكن تجيد التملق أو اللعب بالقو.

وأضافت أنها تلقت عرضاً من مديرة أعمالها الحالية أنجولا أشاريا للدخول إلى مجال الموسيقى في الولايات المتحدة، وشعرت بأنها فرصة لتغيير جو وتجربة شيء جديد.

ومنذ ذلك الحين، شاركت شوبرا في عدة أفلام ومسلسلات أميركية ناجحة، مثل Quantico وBaywatch وThe White Tiger، بالإضافة إلى أعمال هندية مثل The Sky is Pink وBajirao Mastani. وقالت شوبرا إنها تفخر بأصولها الهندية، وأنها تحب التنوع والتحدي في عملها .

من هي بريانكا شوبرا؟

 

بريانكا شوبرا هي ممثلة ومغنية هندية، والفائزة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2000. بدأت مسيرتها الفنية في السينما الهندية بعد فوزها في المسابقة، وشاركت في أفلام ناجحة مثل البطل، أيتراز، كريش، دون، فاشون، كاميني، بارفي وماري كوم.

 

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حصلت على العديد من الجوائز والتقديرات على مستوى وطني ودولي، من بينها جائزة الفيلم الوطني، جائزة فيلم فير، جائزة خيار الشعب وجائزة بادما شري .

كما اشتهرت بريانكا شوبرا بأعمالها الخيرية ودعمها لحقوق الأطفال، وعُينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسف في عام 2010.

 

 

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في عام 2015، أصبحت أول ممثلة هندية تقود مسلسل تلفزيوني أمريكي بدورها في كوانتيكو. وفي عام 2018، تزوجت من المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس في حفل زفاف ضخم في الهند . تُعد بريانكا شوبرا من أشهر نجوم بوليوود وأكثرهم تأثيرًا في العالم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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