مريم الدباغ بحاجة سائق بمواصفات عجيبة.. رائحة العرق أهمها! (شاهد)

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وطن– كشفت المشهورة التونسية مريم الدباغ، معاناتها مع السائقين دون الحديث عن الأمر بشكل مباشر.

حيث أعلنت مريم الدباغ أنها تبحث عن سائق، ولكن بمواصفات وشروط صعبة.

“أكره رائحة العرق”

وعبر خاصية الستوري، وضعت مريم الدباغ الإعلان عن حاجتها إلى سائق وكتبت: “مايتكلمش، مايسألنيش، معندوش التنسنيس، مهوش صغير في العمر، جِدّي و نظيف خاتر نكره ريحة العرق!”

وتابعت: “وخاصة مهوش مغروم بيا و اللي يحب يخدم بيعثلي ميساج”.

وخمّن المتابعون أن مريم الدباغ كانت تعاني من تحرش السائقين، ورائحتهم الكريهة.

تعرٍ بعد السجن مباشرة

في سياق آخر، استأنفت مريم الدباغ نشاطها من حيث توقفت، حين ألقت السلطات القبض عليها في مطار تونس قرطاج الدولي.

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ومنذ خروجها من السجن، عادت مريم الدباغ إلى الإثارة والتعري على الفور.

حيث نشرت التونسية المثيرة للجدل، صورة وهي ترتدي ليجن أسود مع توب أبيض، وتقف بطريقة تبرز مؤخرتها، في إعلان لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات في اسطنبول.

مريم بروب الاستحمام

وعبر خاصية الستوري، نشرت مريم مقاطع وهي ترتدي ملابس رياضية مثيرة وتمارس رياضة كرة المضرب، في إعلان أيضاً لعلامة تجارية خاصة بالمضارب.

كما نشرت الدباغ فيديو لنفسها وهي تقف أمام المرآة، مرتدية روب استحمام فقط.

وبدأت مريم الدباغ بوضع المنتجات التي تُعلن لها، على بشرتها، بينما تتراقص على أنغام أغنية راب في نفس الوقت.

عبارات بذيئة

وكان من اللافت أن الأغنية التي وضعتها مريم الدباغ، تحمل كثيراً من العبارات البذيئة.

ونشرت مريم الدباغ فيديوهات وصوراً من كواليس أحدث جلسة تصوير، ارتدت خلالها ملابس شفافة بشكل كبير كشفت جزءاً كبيراً من صدرها.

ولمزيد من الإثارة، وضعت مريم الدباغ لمساتها الخاصة على إطلالتها عبر ارتدائها نظارة سوداء مع تسريحة شعر كلاسيكية.

View this post on Instagram A post shared by 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏🇬🇧 مريم الدباغ (@meriemdebbagh)

وبالأمس، خضعت المشهورة التونسية لجلسة عناية بالبشرة في أحد مراكز التجميل، على يد متخصصة، وشاركت جمهورها تفاصيل الجلسة.

فوطة صغيرة فقط

وحين بدأت جلسة التجميل المطولة، لم ترتدِ العارضة التونسية شيئاً، وغطّت صدرها بفوطة صغيرة فقط.

وما إن انتهت، حتى عادت مريم الدباغ إلى منزلها وشاركت متابعيها الذين يقترب عددهم من 5 مليون، لحظة استقبال كلبها لها، وتعبيره عن الحب بلعق يدها.

وكتبت مريم تعليقاً على الفيديو: “إنه الحب”.